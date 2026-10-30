LUDI TIKET, petak, 49.560 dinara: Odigrao valcer s velikim kvotama
Vreme čitanja: 2min | pet. 30.10.26. | 08:39
Dva prelaza 2-X, plus dvojka iznenađenja na Emen u prvom poluvremenu, bili su dovoljni da zaokruži koeficijent 1.416
Ovaj neverovatan sportski tiket odigran je onlajn preko Mozzart Bet platforme, gde je igrač sa simboličnom uplatom od samo 35 dinara uspeo da napravi pravi profesionalni podvig i ostvari dobitak od čak 49.560 dinara. Sa ukupnom kvotom od fantastičnih 1.416, ovaj tiket predstavlja savršen spoj sportske intuicije, hrabrosti i vanserijske sportske sreće. Sve tri utakmice odigrane su u večernjem terminu, što je donelo neverovatnu dozu adrenalina tokom praćenja rezultata uživo.
Bet analiza otkriva da se igrač oslonio na izuzetno teške i specifične, i po kvotama se vidi, neizvesne igre. Na meču italijanske Serije A između Fjorentine i Atalante, kao i na utakmici treće francuske lige Amijen - Tionvil, prognoziran je identičan i veoma težak prelaz: 2-X. Sa kvotama od 15,0 stepeni za Italijane i čak 16,0 za Francuze, obe utakmice su došle tačno po ovom scenariju – gosti su vodili sa po 0:1 na poluvremenu, dok su konačni rezultati bili 2:2 i 1:1, što je donelo eksploziju dobitka.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
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Treći par na tiketu bila je utakmica holandskog kupa između Groningena i Emena, gde je tipovano da će Emen pobediti u prvom poluvremenu (tip 2) uz sjajnu kvotu od 5,90. Autsajder Emen je opravdao poverenje, poveo sa 0:1 u prvom delu igre (meč je na kraju završen sa 0:2), čime je stavljena tačka na ovaj "ludi" valcer velikih kvota. Pogoditi dva prelaza iz dvojke u iks i jedno iznenađenje u istoj večeri graniči se sa naučnom fantastikom, zbog čega ovaj onlajn tiket s pravom nosi titulu majstorskog.
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