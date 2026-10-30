LUDI TIKET, petak, 49.560 dinara: Odigrao valcer s velikim kvotama

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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Treći par na tiketu bila je utakmica holandskog kupa između Groningena i Emena, gde je tipovano da će Emen pobediti u prvom poluvremenu (tip 2) uz sjajnu kvotu od 5,90. Autsajder Emen je opravdao poverenje, poveo sa 0:1 u prvom delu igre (meč je na kraju završen sa 0:2), čime je stavljena tačka na ovaj "ludi" valcer velikih kvota. Pogoditi dva prelaza iz dvojke u iks i jedno iznenađenje u istoj večeri graniči se sa naučnom fantastikom, zbog čega ovaj onlajn tiket s pravom nosi titulu majstorskog.

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Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti. Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.