Fenerbahče nema identitet

Posle utakmice sa madridskim Realom, rekao je Šaras šta mu je na duši.

"Nemamo identitet kao tim. Imamo grupu igrača sa velikim imenima i moramo da pronađemo način da igramo jedni za druge. Jasno je da individualno možemo mnogo toga da uradimo, ali tako se ne pobeđuje. Moramo da pronađemo način da igramo kao ekipa", jasan je litvanski stručnjak.

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Mnogo soliranja je upravo problem koji će morati što pre da reši.

"Ne igramo timsku košarku. Pokušavamo da popravimo stvari, ali ako nastavimo da mislimo da smo previše dobri, nećemo postati ekipa. Imali smo 20 ofanzivnih skokova, momci su se borili za pobedu. Nemam nikakvih zamerki na način na koji smo se borili. Ipak, igrali smo previše individualno. Mislili smo da smo toliko dobri da sve možemo da rešimo igrom jedan na jedan. Ponekad je potrebno igrati jednostavniju košarku".

Real je bio mnogo bolji, objasnio je i zašto.

"Real Madrid je bio mnogo konstantniji. Tokom svih 40 minuta zaslužio je pobedu. Mi smo ekipa koja još traži svoj identitet. Madrid je igrao više kao tim nego mi. Ne pogađamo šuteve za tri poena. Imamo mnogo otvorenih pozicija, ali ih promašujemo", zaključio je.

Posle dva poraza u Španiji, pao je Fenerbahče značajno na tabeli i sada je na sedmom mestu sa skorom 6-3, koliko imaju i Real Madrid i Crvena zvezda. Što se domaćeg šampionata tiče, tamo su iznenađujuće na šestom mestu sa skorom 3-2.

EVROLIGA - 9. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Četvrtak

Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73

/Moneke 15 - Vašington 16/

Makabi Tel Aviv - Pariz 94:99

/Klark 21 - Hifi 26/

Real Madrid - Fenerbahče 95:76

/Maledon 26 - Klajburn 21/

Petak

17.00: (1.60) Dubai (16.0) Hapoel Tel Aviv (2.65)

18.30: (3.00) Efes (16.0) Panatinaikos (1.50)

19.00: (1.30) Žalgiris (17.0) Partizan Mozzart Bet (4.10)

20.00: (1.50) Asvel (16.0) Baskonija (3.00)

20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Milano (6.50)

20.30: (1.70) Virtus Bolonja (15.0) Bešiktaš (2.40)

20.30: (1.80) Barselona (15.0) Valensija (2.25)

***kvote su podložne promenama