Veliki intervju gazde Milana: Mesecima razmišljam o Ibrinom pitanju, Amorim je moj Top gan!

Letos je Kardinale resetovao Milan, promenio (čitaj: rasterao) upravljačku strukturu koju je sam pravio i postavljao i odlučio se za novi početak. Lično je vodio transfer politiku, pregovarao sa gazdama drugih klubova i doveo Rubena Amorima, u kojeg, bez obzira na lelujav i neubedljiv start sezone, apsolutno veruje.

Uoči prvog milanskog derbija u sezoni koji je na programu u subotu od 20.45, Kardinale je u opširnom intervjuu za Gazzetta dello Sport pričao o greškama, opsednutosti "skudetom", pregovorima sa Markusom Krešeom, pitanju Zlatana Ibrahimovića koje mu i dalje odzvanja u glavi...

Da li ste zadovoljni dosadašnjim rezultatima?

„Nikada nisam zadovoljan. Da vam objasnim, drago mi je kada pobedimo utakmicu, ali to ne znači ništa. Pitajte me da li sam srećan kada podignem pehar ili kada osvojimo prvenstvo. Tada ću vam reći da sam zaista srećan. Pred nama je još mnogo posla, a u poslednje vreme me povrede čine neverovatno nervoznim. Konstantno sam fokusiran na to gde možemo da napredujemo. Imam posao koji moram da obavim i neću stati dok ne dobijemo ono što želimo. Svako ko me poznaje i ko je radio sa mnom zna da sam uvek nezadovoljan dok ne ostvarim konačni cilj.“

Geri Kardinale (©AFP)

S obzirom na brojne povrede, da li su Milanu potrebna pojačanja već u januaru?

„Moramo da nastavimo sa unapređivanjem tima, jer letos nisam uspeo da uradim baš sve što sam zamislio. U procesu smo obnove tima, a iako mi se sviđaju novajlije, oni koji su ostali, kao i imena kojih sam se rešio, verovatno će nam biti potrebna još dva prelazna roka da sve kompletiramo. Tek smo na četvrtini puta, a prioritet je izgradnja ekipe koja može da podnese povrede. Ako se takmičite u Evropi i igrate 'Amorim Ball' – fudbal visokog tempa sa brzim tranzicijama, gde svaki igrač pretrči između 9 i 11 kilometara po meču, morate da rotirate. Zato ćemo u januarskom prelaznom roku biti agresivni i čekati pravu priliku. Nastaviću da jačam klupu. Moj stil je da delujem odlučno i brzo. Neću bacati novac, ali kada zacrtam da dovedem nekog igrača, radim sve što je u mojoj moći da u tome i uspem. I to igrače dostojne Milana.“

Da li će Markus Kreše biti novi sportski direktor Milana?

„Nismo blizu objave i ne žurim. Izbor sportskog direktora je jedna od najvažnijih odluka nakon letošnje tranzicije, kada sam otpustio sve i lično preuzeo klub. Razgovaram sa Krešeom, ali i sa drugim ljudima, najboljima u svetu fudbala. S obzirom na to da se sezona završava u maju, a prelazni rok počinje u junu, ne želim da brzopleto donosim odluke. Trenutno direktno upravljam klubom i to mi se dopada, ali ne mogu to da radim zauvek, jer imam i drugi posao. Pritom, postoje ljudi koji su za to mnogo kvalifikovaniji od mene. Međutim, u maju je Milan morao da se izgradi iz temelja, a to je mogao da uradi samo neko poput mene. Sada će stići sportski direktor, ali on ili ona će biti deo mnogo kompleksnije organizacione strukture. Neko ko će morati da radi sa mnom. Sve ćemo raditi zajedno, jer više nikada neću tek tako predati ključeve sportskom direktoru.“

Da li ste zasad zadovoljni Amorimom?

„Da, i imam potpuno poverenje u njega. Na kraju mog omiljenog filma, Top Gan, Tom Kruz izgovara onu čuvenu repliku: 'Ne napuštam svog vingmena'. E pa, ja ne napuštam Rubena. Njegova pozicija apsolutno nije ugrožena. Ostaću uz njega. Neću ponavljati greške koje sam pravio poslednjih godina. On je moj trener i nastavićemo da radimo zajedno sve dok ne napravimo kvalitativni skok. Ne možete pobeđivati ako stalno menjate trenere. Ja sam izabrao Amorima. Da sam pogrešio, priznao bih to, ali mislim da nisam. Naučio je mnogo iz onoga što mu se desilo u Mančester Junajtedu, a angažovao sam ga jer mi je precizno objasnio greške koje su tamo napravljene. On ima pravu kulturu, on je lider, menadžer i vrhunski pripremljen trener. U Milanelu vlada potpuno drugačija atmosfera nego u poslednje četiri godine i to je isključivo njegova zasluga. Uči u hodu, a tim tek treba da pronađe pravu koheziju i shvati kako možemo da rotiramo igrače, a da i dalje postižemo mnogo golova i pobeđujemo. Za mene je remi isto što i poraz. Jedan bod nije cilj ove igre; cilj su tri boda. Samo pobedama možemo da smanjimo zaostatak.“

Kardinale i Amorim (©AFP)

Može li „Amorim Ball“ ponovo da učini Milan velikim?

„Pred svaku utakmicu, pozovem ga i pitam: 'Kako mogu da ti pomognem? Šta ti treba?' A on me umiri rečima: 'Ja ću se pobrinuti za to.' Zna da sam tu za njega, ali isto tako zna kako da radi svoj posao. Ne treba mu neko ko će mu disati za vratom; sve drži pod kontrolom, pravi je profesionalac koji pomaže ljudima da rastu. Sjajno vodi momke i trenira ekipu. Ne mislim da se to dešavalo ranije (prim. aut. jasna aluzija na Maksa Alegrija). Lampica mi se upalila u glavi kada me je Ibra pre nekoliko meseci pitao: 'Šta Milan zapravo predstavlja?' Od tada, gotovo svakodnevno razmišljam o tim rečima. Sviđa mi se ova grupa, svi podržavaju jedni druge, nema igara moći u svlačionici: svi se 'ubijaju' na terenu da bi pobedili. To se vidi čim ih pogledate u oči. Prethodnih godina sam se pitao zašto sam ja taj koji je najviše besan kada ne pobedimo. Sada se više ne osećam tako... Momci i stručni štab su besni podjednako kao i ja.“

Sutra je prvi derbi od početka nove ere Milana. Kakav meč očekujete?

„Kao što Amorim kaže, na derbi gledam kao na jednostavnu utakmicu. Ne mislim da ćemo se, ako pobedimo, odmah drastično približiti vrhu, ali moramo da odradimo svoj posao, igramo fudbal, postižemo golove i napredujemo u svakom segmentu.“

Da li je Inter favorit?

„Poštujem Marotu i organizaciju njegovog kluba koja, čak i kada je Inzagi otišao, nije preskočila nijedan korak. Malo podsećaju na Liverpul, koji je imao rekordnu sezonu sa Slotom nakon Klopovog odlaska. To je ono čemu i ja težim za nas. Inter ima puno pravo da bude tu gde jeste. Zaslužili su to i poštujem ih zbog toga. Da li osećam rivalitet? Naravno! Da li mi noću ne daju mira? Apsolutno. Konkurencija je zdrava i uveren sam da možemo da dostignemo taj nivo. Samo je pitanje vremena kada ćemo postati bolji, kada ćemo mi podići taj trofej. Neće biti lako, ništa nam neće biti poklonjeno. Vrlo dobro znam šta je sutra na talonu i znam koliko su jaki. I jedva čekam derbi. Jedva čekam.“

Može li Milan do "skudeta" ove godine?

„To je apsolutno moguće, sto posto. I to govorim bez namere da zvučim arogantno. Svakog jutra se budim nadajući se tom malom tračku nade, da će Inter početi igra nerešeno umesto da pobeđuje, a da ćemo mi krenuti u seriju trijumfa. Pobeđivanje je jedino što me zanima, ali idemo utakmicu po utakmicu, osvajajući teren iz dana u dan.“

Do sada ste od trofeja osvojili samo Superkup Italije.

„Uznemiren sam zbog četiri godine koje sam izgubio. Želim da stvorim fudbalsku organizaciju svetske klase, sa pravim ljudima. Imam osećaj da Milan još uvek ne funkcioniše punim kapacitetom. Želim brze promene, ali znam da to u fudbalu ne ide tako. Govore mi da moram da budem strpljiv. Ali, ja to nisam. Zato sam prošlog leta, posle Ramosa i Hile, doveo i Moreiru. To su poslovi koje sam lično sklapao sa vlasnicima drugih klubova i čvrsto stojim iza njih.“

Koji fudbaleri su vas najviše impresionirali?

„To je opasno pitanje, jer moram da volim sve svoje... 'sinove'. Obožavam Pulišića; isto važi za Rabioa, Moreiru, Hilu koji je prava zver, Hačinsona, Ramosa, Menjana koji je naš vođa... Mogao bih da nabrojim sve svoje momke.“