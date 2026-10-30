Najava dana (petak, 30. oktobar): Partizan Mozzart Bet sa Žalgirisom i fudbal širom kontinenta

NICA – REN, 19.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Francuska 1)

Nica dočekuje Ren, gosti im stižu sa bolje druge pozicije. Ren igra odlično ove sezone i sakupio je 16 bodova, a u ovaj meč ulazi posle ubedljive pobede nad Strazburom od 3:0. Sa druge strane, Nica se nalazi na desetom mestu sa 11 bodova, ali podiže formu jer je u prošlom kolu slavila na gostovanju Brestu sa 2:1. Tradicija najavljuje veliku borbu, pošto je Ren u martu ove godine slavio na ovom stadionu sa ubedljivih 4:0.

LIL – LANS, 21.05 MOZZART RELAX

(Fudbal, Francuska 1)

Domaćin drži treću poziciju sa 15 bodova. Lans stiže sa sedmog mesta i 13 bodova, ali u sjajnoj formi nakon tri vezane pobede. Prethodni okršaj na ovom stadionu u aprilu pripao je domaćinu sa ubedljivih 3:0, a s obzirom na minimalnu bodovnu razliku i tradiciju, očekuje se velika borba za vrh tabele.

KONJA – GALATASARAJ, 18.00

(Fudbal, Turska 1)

Galatasaraj gostuje Konji pod imperativom pobede kako bi zadržao lidersku poziciju na tabeli. Ekipa iz Istanbula drži vrh sa 22 boda, ali ima neočekivane probleme u odbrani, dok domaćin zauzima 14. mesto sa osam bodova, ali ulazi u meč osokoljen pobedom nad Genčlerbirligijem (2:0). Konja je tradicionalno neugodan domaćin za Galatu, što potvrđuje i njihov poslednji duel u februaru kada je ovaj klub slavio sa 2:0.

ELVERSBERG – MAJNC, 20.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Nemačka 1)

Majnc gostuje Elversbergu u susretu ekipa koje žele iskupljenje pred navijačima nakon bolnog ispadanja iz nacionalnog kupa od timova iz niže lige. Rivali su izjednačeni na sredini tabele sa po deset bodova, ali domaćin ima ozbiljne muke sa defanzivom koja lako prima golove. Gostujući sastav igra prilično otvoreno na strani, a kako istorija međusobnih duela u potpunosti favorizuje Majnc, očekuje se velika borba i efikasan fudbal.

KASA PIA – SPORTING, 21.15

(Fudbal, Portugalija 1)

Kasa Pija na svom terenu dočekuje lisabonski Sporting, koji je ogroman favorit i traži bodove za ostanak u trci za šampionsku titulu. Gosti zauzimaju treće mesto na tabeli, dok se domaćin bori za opstanak i ima velike probleme sa efikasnošću. Tradicija je apsolutno na strani Sportinga koji u globalu lagano dobija međusobne duele.

ŠEFILD JUNAJTED – REKSAM, 21.00

(Fudbal, Engleska 2)

Domaći sastav ima imperativ pobede kako bi popravio plasman na sredini tabele, ali istorija opominje jer ligaški trijumf nad ovim rivalom čekaju jako dugo. Reksam stiže sa željom da prekine mini krizu nakon nedavnog poraza od Blekburna, ali i sa samopouzdanjem jer je slavio na poslednjem gostovanju na ovom stadionu, pa se očekuje neizvesna borba.

EFES – PANATINAKOS, 18.30 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Turski tim želi popravni nakon poraza od Hapoela. Panatinaikos je ove sezone ubitačan, što dokazuje i činjenica da su do sada poraženi samo od Hapoela sa 81:91. Poslednja tri meča para dobio je Panatinaikos.

ŽALGIRIS – PARTIZAN MOZZART BET, 19.00 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Partizan gostuje Žalgirisu pod imperativom pobede nakon bolnog poraza od Asvela, gde je ispustio dvocifrenu prednost u finišu. Crno-beli moraju brzo da reaguju, ali ih u Kaunasu čeka izuzetno težak zadatak. Domaćin ulazi u meč pun samopouzdanja posle ubedljivog trijumfa nad Virtusom, a pred vrelom atmosferom Žalgirio Arene očekuje se žestoka borba.

BARSELONA – VALENSIJA, 20.30 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Gostujući tim igra sjajno i zauzima visoko drugo mesto na tabeli sa šest pobeda, a u Kataloniju stiže nakon trijumfa nad Fenerbahčeom. Sa druge strane, domaćin u Blaugrani igra promenljivo ove sezone, ali pred svojom publikom ima imperativ pobede, pa se protiv Valensije, koja je dobila dva od poslednja tri međusobna meča, očekuje velika borba.