Izneveren i razočaran tokom leta, ali vrata nije zalupio: Bastoni opet gleda ka Barseloni
Vreme čitanja: 2min | pet. 30.10.26. | 09:11
Spreman je da sasluša šta iz katalonskog kluba imaju da mu kažu i očekuje da sada budu konkretniji, te da mu jasno stave do znanja da ga zaista žele na Kamp Nouu
Pripremali su se u Barseloni za letnju pijacu, napravili su spisak još za vreme zimskih meseci i jedno od imena koje je naročito primamljivo bilo sportskom direktoru Deku jeste bio Alesandro Bastoni. Defanzivac po njegovom ukusu: leva noga mu je jača, tehnički je potkovan i dominantan je u skoku. Na sve to je u zrelim godinama, ima iskustva i sa Interom je bio prvak, a sa Italijom evropski šampion.
Ali, zapelo je oko finansija, a malo se nećka i Hansi Flik. Na kraju je Alesandro Bastoni bio izneveren i razočaran prošlog meta, međutim, nije zalupio vrata. I dalje je raspoložen za prelazak u Barselonu, gleda ka njoj, piše Mundo Deportivo. Spreman je da sasluša u januaru šta iz katalonskog kluba imaju da mu kažu i očekuje da sada budu konkretniji.
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Nada se italijanski štoper da će Barselona biti direktna i da će mu biti jasno stavljeno do znanja da ga na Kamp Nouu zaista žele. Jesu i pre koji mesec, ali tu priču je gurao sportski direktor Deko, dok je trener Hansi Flik bio uzdržan, no nije to pokvarilo celu operaciju…
Alesandro Bastoni je još u Ligi šampiona pokazao šta misli. Nije samo razmenio dres, nego ga je i obukao, što je bio jasan signal svima u Kataloniji. Imali su to na umu, tragali su za štoperom, mada im ta pozicija nije bila toliko urgentna. Jer prekomandovan je Đerar Martin i gorelo je oko napadača, pošto je Robert Levandovski pušten, Feran Tores je završio u Pari Sen Žermenu, a sve oko Hulijana Alvareza postalo je prava saga i imala je neslavan kraj.
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Barselona je ulovila Gabrijela Žezusa za 10.000.000 evra, propisno se pre toga otvorila za Entonija Gordona, Rodrija i Karima Adejemija, a cena Alesandra Bastonija nije bila mala. Inter se nadao da bi mogao da izvuče oko 70.000.000 evra od kluba koji godinama muku muči sa finansijskim fer-plejom.
Nije se dogodilo. Barselona nije imala gde da namakne potreban novac za italijanskog štopera.
Popunila se na drugim pozicijama, izvisio je tokom leta Alesandro Bastoni, ali bi mogao da bude opklada Katalonaca u zimskom prelaznom roku. Jer tada će štoperska pozicija biti prioritet. Samo još da Italijanu stave do znanja da im je baš on prioritet. Želi to da čuje od Deka, ali još više od Hansija Flika.
Bez toga neće biti pregovora o ličnim uslovima. Ali biće potrebno i da Barselona namakne finansijska sredstva da bi namirila Inter.