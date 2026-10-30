Izneveren i razočaran tokom leta, ali vrata nije zalupio: Bastoni opet gleda ka Barseloni

Nada se italijanski štoper da će Barselona biti direktna i da će mu biti jasno stavljeno do znanja da ga na Kamp Nouu zaista žele. Jesu i pre koji mesec, ali tu priču je gurao sportski direktor Deko, dok je trener Hansi Flik bio uzdržan, no nije to pokvarilo celu operaciju…

Alesandro Bastoni je još u Ligi šampiona pokazao šta misli. Nije samo razmenio dres, nego ga je i obukao, što je bio jasan signal svima u Kataloniji. Imali su to na umu, tragali su za štoperom, mada im ta pozicija nije bila toliko urgentna. Jer prekomandovan je Đerar Martin i gorelo je oko napadača, pošto je Robert Levandovski pušten, Feran Tores je završio u Pari Sen Žermenu, a sve oko Hulijana Alvareza postalo je prava saga i imala je neslavan kraj.

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Barselona je ulovila Gabrijela Žezusa za 10.000.000 evra, propisno se pre toga otvorila za Entonija Gordona, Rodrija i Karima Adejemija, a cena Alesandra Bastonija nije bila mala. Inter se nadao da bi mogao da izvuče oko 70.000.000 evra od kluba koji godinama muku muči sa finansijskim fer-plejom.

Nije se dogodilo. Barselona nije imala gde da namakne potreban novac za italijanskog štopera.