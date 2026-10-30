Učena nije standardan u Zvezdi, ali mašta o reprezentaciji: Nisam u žurbi, osećam se dobro
Vreme čitanja: 4min | pet. 30.10.26. | 09:14
Fudbaler srpskog šampiona se u intervjuu za nigerijske medije prisetio početka karijere i toga kroz šta je morao da prođe da bi stigao do evropskog fudbala
Posle nešto više od 14 meseci u Beogradu, ne možemo da kažemo da je nigerijski fudbaler Frenklin Tebo Učena impresionirao navijače Crvene zvezde. Sa visinom od 192 centimetara i solidnom brzinom ume da deluje dominantno na terenu, ali na mnogim bitnim utakmicama je umeo da upropasti periode dobre igre teškim, skupim kiksevima. Zbog toga se Učena ni prošle sezone kod Dejana Stankovića, a ni ove pod palicom Alberta Rijere nije ustalio u startnoj postavi. Trenutno je praktično tek peta opcija, pored Stefana Gudelja, Derika Lukasena, Jute Nakajame i Miloša Veljkovića, ali to 26-godišnjeg Nigerijca nije obeshrabrilo da sanja najviše snove – dres reprezentacije Nigerije.
Zasad je zabeležio jedan nastup za A tim afričke selekcije. U julu 2021. godine je odigrao 24 minuta na prijateljskoj utakmici sa Meksikom, u porazu sa 0:4. U intervjuu koji je u četvrtak dao za portal ACL Sports Učena je istakao da je uveren da se neće zadržati na tom jednom nastupu.
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Jer smatra da mu karijera ide uzlaznim tokom i da to neće proći nezapaženo selektoru Nigerije Eriku Šelu. Istakao je defanzivac da je već sada postigao mnogo više nego što je njegova porodica očekivala, kada je počeo da trenira fudbal.
Naime, Učena je rođen u Abudži i prve fudbalske korake je napravio u Nigeriji. Igrao je niželigaški fudbal, sa 19 godina se probio do prvoligaša Nasarave Junajteda, a odatle ga je kasnije doveo švedski Heken. Najpre na pozajmicu, pa ga je na zimu 2022. godine otkupio. Posle godinu i po dana prešao je u Sarpsborg, da bi ga uoči sezone 2025/2026 Zvezda kupila od Norvežana za 2.700.000 evra.
“Da budem iskren, porodica me uopšte nije gurala da uspem u fudbalu. Polet, odlučnost i volja za uspehom su me doveli do ovog nivoa. Za to što sam stigao ovako daleko zaslužni su bog i ljudi koje mi je sudbina poslala na put. Veoma sam zahvalan njima, kao i bogu”, kazao je Učena.
Prisetio se defanzivac i toga kako je došao do Nasarave i profesionalnog fudbala.
“Počeo sam da treniram fudbal u klubu VAKO, za koji sam igrao otprilike dve godine. Igrali smo protiv EFCC-a, da bih posle tog meča prešao u taj klub. Bio sam tamo šest meseci, a onda me je menadžer odveo na probe u inostranstvo”.
Prvi pokušaj da zaigra u Evropi nije prošao. Srećom, prijatelj njegovog trenera iz VAKO-a je u međuvremenu počeo da radi u Nasravi.
“Kada sam se vratio u Nigeriju, trener iz VAKO-a i njegov prijatelj su me pozvali u Nasaravu, pa sam došao tamo. Iskustva koja sam imao u nigerijskom prvenstvu su učinila da sada budem bolji čovek. Treninzi, putovanja, sve je to deo procesa koji vas čini jačim i priprema za viši nivo. Morao sam da prođem kroz celu tu lekciju da bih postao igrač koji sam sada. Drago mi je da sam prošao to”.
Sada je u Srbiji. Upija lekcije novog stručnog štaba i radi na sebi kako bi napredovao. Ne plaši se konkurencije u liku igrača kao što su Kelvin Besi (Fulam), Emanuel Fernandez (Glazgov Rendžers) ili Čibuike Envaivu (Trabzon), sa kojim će se 17. decembra susreti u Ligi konferencije. Uveren je da će biti mesta i za njega u reprezentaciji Nigerije.
“Jedva čekam da ponovo obučem dres nacionalnog tima. Nisam u žurbi, uživam u procesu, ali zaista se osećam dobro i uveren sam da ću jednog dana ponovo igrati za Nigeriju”, zaključio je Učena.
Da bi dotle stigao, afrički štoper će najpre morati da se izbori za bitniju ulogu u Zvezdi. Ove sezone je na terenu proveo svega 647 minuta, raspoređenih na devet utakmica – pet prvenstvenih, dve u kvalifikacijama za Ligu Evrope sa Viktorijom Plzenj, te po jednoj u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Mozzart Bet Kupu Srbije. U sredu je odigrao svih 90 minuta u pobedi nad Jedinstvom u Ubu (5:1).
Učena ima ugovor sa srpskim šampionom do leta 2028. godine, s tim da obe strane imaju opciju produžetka na još godinu dana. U ovom momentu ne deluje previše realno da ga kraja ugovora gledamo u crveno-belom dresu. Mada, možda je i taj utisak samo deo procesa o kojem je Učena pričao Nigerijcima...
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