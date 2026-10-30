Učena nije standardan u Zvezdi, ali mašta o reprezentaciji: Nisam u žurbi, osećam se dobro

Jer smatra da mu karijera ide uzlaznim tokom i da to neće proći nezapaženo selektoru Nigerije Eriku Šelu. Istakao je defanzivac da je već sada postigao mnogo više nego što je njegova porodica očekivala, kada je počeo da trenira fudbal.

Naime, Učena je rođen u Abudži i prve fudbalske korake je napravio u Nigeriji. Igrao je niželigaški fudbal, sa 19 godina se probio do prvoligaša Nasarave Junajteda, a odatle ga je kasnije doveo švedski Heken. Najpre na pozajmicu, pa ga je na zimu 2022. godine otkupio. Posle godinu i po dana prešao je u Sarpsborg, da bi ga uoči sezone 2025/2026 Zvezda kupila od Norvežana za 2.700.000 evra.

“Da budem iskren, porodica me uopšte nije gurala da uspem u fudbalu. Polet, odlučnost i volja za uspehom su me doveli do ovog nivoa. Za to što sam stigao ovako daleko zaslužni su bog i ljudi koje mi je sudbina poslala na put. Veoma sam zahvalan njima, kao i bogu”, kazao je Učena.

Prisetio se defanzivac i toga kako je došao do Nasarave i profesionalnog fudbala.

“Počeo sam da treniram fudbal u klubu VAKO, za koji sam igrao otprilike dve godine. Igrali smo protiv EFCC-a, da bih posle tog meča prešao u taj klub. Bio sam tamo šest meseci, a onda me je menadžer odveo na probe u inostranstvo”.

Prvi pokušaj da zaigra u Evropi nije prošao. Srećom, prijatelj njegovog trenera iz VAKO-a je u međuvremenu počeo da radi u Nasravi.

“Kada sam se vratio u Nigeriju, trener iz VAKO-a i njegov prijatelj su me pozvali u Nasaravu, pa sam došao tamo. Iskustva koja sam imao u nigerijskom prvenstvu su učinila da sada budem bolji čovek. Treninzi, putovanja, sve je to deo procesa koji vas čini jačim i priprema za viši nivo. Morao sam da prođem kroz celu tu lekciju da bih postao igrač koji sam sada. Drago mi je da sam prošao to”.