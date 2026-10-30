Sledi teži deo posla, a na lakšem se kiksnulo

Poraz od Asvela je arhiviran. Partizan Mozzart Betu kao jedina lepa uspomena iz Francuske ostaje suncem okupan Lion i ovo deluje kao prava dragocenost ako se uzme u obzir da je ekspediciju crno-belih u Kaunasu sačekalo tmurno, sivo i vrlo depresivno vreme, verovatno ekvivalentno osećanju navijača Parnog valjka nakon utakmice u Vilerbanu.

Dakle, duplo evroligaško kolo se nastavlja i barem na papiru deluje da je sada pred Partizan Mozzart Betom onaj teži deo posla, dok se na lakšem kiksnulo. Ekipa Đoana Penjaroje gostuje Žalgirisu u devetoj rundi elitnog evropskog takmičenja večeras od 19 časova i treba da prihvati da je u Žalgirio areni domaćin favorit. Pokušaće crno-beli da se "izvade" u Litvaniji, što je sve samo ne lak zadatak, pogotovo ako se zna atmosfera u Kaunasu, kao i to kako Partizan Mozzart Bet u poslednje vreme prolazi u okršajima sa litvanskim gigantom. Nekada je Parni valjak i te kako znao sa Žalgirisom, dok deluje da je ta situacija u poslednje vreme prilično promenjena. Ako se pogleda arhiva prethodnih obračuna, da se uočiti da je tim iz Kaunasa u seriji od tri uzastopne pobede nad crno-belima, a posebno bole utakmice igrane upravo u Žalgirio areni. Domaćin je tako u takmičarskoj 2024/2025 pobedom pred svojim navijačima ostavio crno-bele praktično bez šanse za Top 10. Ono što navijačima sigurno budi još bolnije uspomene jeste prošlosezonska utakmica u Kaunasu. Bio je to meč u kojem ništa nije bilo dobro, počevši od atmosfere, preko igre, dok je metafora tadašnjeg Partizana bio potez Džabarija Parkera kada nije hteo da skoči na podbacivanju za loptu. Tadašnjih 109:68 mogu da se podvedu pod onu: bilo, ne ponovilo se. A triling poraza Partizana finišira se sa lanjskom utakmicom u Beogradu.