Sledi teži deo posla, a na lakšem se kiksnulo

Vreme čitanja: 4min | pet. 30.10.26. | 08:16
Partizan Mozzart Bet posle poraza od Asvela gostuje Žalgirisu u Kaunasu od 19 časova u meču devetog kola Evrolige
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Kaunasa)
Poraz od Asvela je arhiviran. Partizan Mozzart Betu kao jedina lepa uspomena iz Francuske ostaje suncem okupan Lion i ovo deluje kao prava dragocenost ako se uzme u obzir da je ekspediciju crno-belih u Kaunasu sačekalo tmurno, sivo i vrlo depresivno vreme, verovatno ekvivalentno osećanju navijača Parnog valjka nakon utakmice u Vilerbanu.
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Dakle, duplo evroligaško kolo se nastavlja i barem na papiru deluje da je sada pred Partizan Mozzart Betom onaj teži deo posla, dok se na lakšem kiksnulo. Ekipa Đoana Penjaroje gostuje Žalgirisu u devetoj rundi elitnog evropskog takmičenja večeras od 19 časova i treba da prihvati da je u Žalgirio areni domaćin favorit.
Pokušaće crno-beli da se "izvade" u Litvaniji, što je sve samo ne lak zadatak, pogotovo ako se zna atmosfera u Kaunasu, kao i to kako Partizan Mozzart Bet u poslednje vreme prolazi u okršajima sa litvanskim gigantom. Nekada je Parni valjak i te kako znao sa Žalgirisom, dok deluje da je ta situacija u poslednje vreme prilično promenjena.
Ako se pogleda arhiva prethodnih obračuna, da se uočiti da je tim iz Kaunasa u seriji od tri uzastopne pobede nad crno-belima, a posebno bole utakmice igrane upravo u Žalgirio areni. Domaćin je tako u takmičarskoj 2024/2025 pobedom pred svojim navijačima ostavio crno-bele praktično bez šanse za Top 10. Ono što navijačima sigurno budi još bolnije uspomene jeste prošlosezonska utakmica u Kaunasu. Bio je to meč u kojem ništa nije bilo dobro, počevši od atmosfere, preko igre, dok je metafora tadašnjeg Partizana bio potez Džabarija Parkera kada nije hteo da skoči na podbacivanju za loptu. Tadašnjih 109:68 mogu da se podvedu pod onu: bilo, ne ponovilo se. A triling poraza Partizana finišira se sa lanjskom utakmicom u Beogradu.
Deluje da je vreme da ovaj, novi tim, predvođen Đoanom Penjarojom okrene novi list. Ipak, daleko od toga da će to biti lako. Deluje da je četa Tomasa Masijulisa posle početnog teturanja u formi na startu sezone pronašla ritam i podigla radnu temperaturu. Žalgiris se nalazi u seriji od četiri pobede u svim takmičenjima, dok su u Evroligi nadigrani Lion kod kuće i to sa 30 poena razlike, dok je Žalgiris u prvom meču ove nedelje bio bolji od Virtusa u Bolonji.
Ono što crno-belima nikako ne ide naruku jeste to što je Žalgiris najjači tamo gde Partizanu najviše škripi. Centarska pozicija deluje zastrašujuće kada je reč o Litvancima. Pre svega, taj koji vedri i oblači je Jonas Valnačijunas, a partija protiv Virtusa od 17 poena i 11 skokova pokazuje u kakvoj je formi. Sigurno da će lopta ići na njega i da će Masijulis u što većoj meri želeti da napada Kevarijusa Hejsa i Žofrija Lovernja. Kada se Valančijunasu pridruži još jedan ubitačni skakač i igrač na unutrašnjoj poziciji Ažoulis Tubelis, jasno je da će Penjaroja i njegovi momci imati najviše problema da zaustave pomenuti tandem. Međutim, ima tu potencijala i u spoljnoj liniji, najviše zahvaljujući Karsenu Edvardsu, tako da je Žalgiris prilično dobra ekipa, ali ima i one mane.
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Još uvek nema Najdžela Vilijamsa Gosa, pa je zato iz Londona povučen Kinan Evans. Nije to ni blizu isto kao kada je na parketu nekadašnji igrač Partizana, a gledali smo ove sezone kako Žalgiris ume da se pogubi kada nema pravog dirigenta. U tim situacijama nastaju problemi, soliranje i krajnji epilog bude raspad sistema i poraz tima iz Kaunasa.
Naravno, za ovako nešto jeste potrebno malo sreće Parnom valjku, kao, kao i to da pomenuti igrači ne budu na svom nivou, ali zato Penjarojin tim mora biti na maksimumu. Za rušenje Žalgirisa u Kaunasu potrebno je ne ponavljati greške iz Vilerbana. Pogubno bi bilo olako prodavati lopte ili dozvoliti opuštanje u povoljnoj poziciji. Baš kao svi i Žalgiris će pokušati da pritisne Karlika Džonsa, ali to znači više prostora za Antonija Rivsa i Itana Tompsona koji moraju da zablistaju. Svakako da najteži izazovi očekuju centarski dvojac crno-belih, međutim, Hejs je pokazao da je igrač za velike utakmice. Bio je jedan od junaka derbije, pa možda može da zablista i u najvećem izazovu karijere.
Da je lako, nije. Pozicija u kojoj se nalazi Partizan Mozzart Bet nije povoljna jer se uslovno rečeno lakši deo posla pretvorio u noćnu moru, pa je sada potrebno da crno-beli zaigraju i zaliče na onaj Parni valjak koji je gazio Žalgiris.
EVROLIGA - 9. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***
Četvrtak
Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73
/Moneke 15 - Lučić 12/
Makabi Tel Aviv - Pariz 94:99
/Klark 21 - Hifi 26/
Real Madrid - Fenerbahče 95:76
/Maledon 26 - Klajburn 21/
Petak
17.00: (1.60) Dubai (16.0) Hapoel Tel Aviv (2.65)
18.30: (3.00) Efes (16.0) Panatinaikos (1.50)
19.00: (1.30) Žalgiris (17.0) Partizan Mozzart Bet (4.10)
20.00: (1.50) Asvel (16.0) Baskonija (3.00)
20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Milano (6.50)
20.30: (1.70) Virtus Bolonja (15.0) Bešiktaš (2.40)
20.30: (1.80) Barselona (15.0) Valensija (2.25)
***kvote su podložne promenama