LUDI TIKET (-), petak, 684.558 dinara: Jedan ćorak u GG3+ rafalu

Neverovatan tiket odigran u slot klubu u Požarevcu (Požarevac 4) doneo je pravu dramu i dokazao kako se i uz jedan jedini kiks može doći do utešne zarade. Igrač je na ulog od samo 200 dinara sastavio moćan tiket od osam parova sa astronomskom ukupnom kvotom od 2.852,33, gađajući isključivo jednu te istu igru – GG3+. Potencijalni dobitak iznosio je vrtoglavih 684.558,77 dinara, a kombinacija mečeva iz kvalifikacija za Afrički kup nacija i evropske Lige nacija delovala je kao siguran put ka velikom slavlju.

Bet analiza ovog tiketa pokazuje sjajan osećaj za golove i odličnu procenu ofanzivnog potencijala reprezentacija. Čak sedam od osam utakmica prošlo je bez greške i uz izuzetno efikasne završnice: Gvineja – Eritreja (2:1), DR Kongo – Sijera Leone (3:1), Obala Slonovače – Gambija (2:1), Benin – Centralnoafrička Republika (4:1), Senegal – Sudan (4:1), kao i evropski okršaji Engleska – Hrvatska (2:1) i Crna Gora – Letonija (2:1). Posebno je zanimljivo da je na većini ovih susreta igra zaokružena sa lakoćom, a dodatni vetar u leđa bile su i sjajne kvote poput 3,15 na meču DR Kongo – Sijera Leone ili 2,95 na duelu Senegal – Sudan.