LUDI TIKET (-), petak, 684.558 dinara: Jedan ćorak u GG3+ rafalu
Vreme čitanja: 2min | pet. 13.11.26. | 08:31
Požarevljanin nije dočekao gol Namibije koji bi označio da je misija potpuno uspela
Neverovatan tiket odigran u slot klubu u Požarevcu (Požarevac 4) doneo je pravu dramu i dokazao kako se i uz jedan jedini kiks može doći do utešne zarade. Igrač je na ulog od samo 200 dinara sastavio moćan tiket od osam parova sa astronomskom ukupnom kvotom od 2.852,33, gađajući isključivo jednu te istu igru – GG3+. Potencijalni dobitak iznosio je vrtoglavih 684.558,77 dinara, a kombinacija mečeva iz kvalifikacija za Afrički kup nacija i evropske Lige nacija delovala je kao siguran put ka velikom slavlju.
Bet analiza ovog tiketa pokazuje sjajan osećaj za golove i odličnu procenu ofanzivnog potencijala reprezentacija. Čak sedam od osam utakmica prošlo je bez greške i uz izuzetno efikasne završnice: Gvineja – Eritreja (2:1), DR Kongo – Sijera Leone (3:1), Obala Slonovače – Gambija (2:1), Benin – Centralnoafrička Republika (4:1), Senegal – Sudan (4:1), kao i evropski okršaji Engleska – Hrvatska (2:1) i Crna Gora – Letonija (2:1). Posebno je zanimljivo da je na većini ovih susreta igra zaokružena sa lakoćom, a dodatni vetar u leđa bile su i sjajne kvote poput 3,15 na meču DR Kongo – Sijera Leone ili 2,95 na duelu Senegal – Sudan.
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Ipak, za potpunu sreću i isplatu od skoro 700.000 dinara nedostajao je samo jedan pogodak reprezentacije Namibije na gostovanju Kamerunu. Utakmica Kamerun – Namibija završena je rezultatom 2:0, čime je pao jedini par sa kvotom 3,60 na ovom tiketu. Na sreću igrača iz Požarevca, tu na scenu stupa sjajan benefit NAPLATI PROMAŠAJ, koji u ovakvim situacijama spasava tiket od potpunog pada i umesto nule donosi isplatu od 2.000 dinara – deset puta više od početnog uloga.
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