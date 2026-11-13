Rezzime jučerašnjeg dana (četvrtak): Najviše se zamera Trikolorima

ZAOKRUŽENO

ČEŠKA - ŠPANIJA (ki 2, 1,23) – rezultat 0:2

Čak i oslabljena Španija, bez sedmorice standardnih igrača a među njima i najvećih zvezda Lamina Jamala, Rodrija i Danija Olma, prevelik je trenutno zalogaj za najveći broj rivala u Evropi. To je na svojoj koži večeras osetila i Češka, koja je u Pragu doživela i peti poraz u isto toliko mečeva A divizije Lige nacija.

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ENGLESKA - HRVATSKA (ki 1, 1,25) – rezultat 2:1

Četa Tomasa Tuhela je kolo pre kraja i matematički obezbedila mesto u četvrtfinalu, dok će Hrvatska, izvesno u baraž za opstanak. Ali kao da akcenat nije bio isključivo na fudbalu, već na jednoj figuri. Vembli se večeras više puta i iz više razloga poklonio Hariju Kejnu.

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CRNA GORA - LETONIJA (ki 1, 1,28) – rezultat 2:1

Ide Crna Gora u Ligu nacija B! Sve je gotovo kolo pre kraja, Sokolovi su pobedom nad Letonijom u Podgorici obezbedili i matematički da im rezultat poslednje runde ne znači ništa. Ali, nije moglo bez velike drame, iako je tim Mirka Vučinića imao čist zicer: prethodno je Kipar osvojio samo bod protiv Jermenije, a u Podgoricu je dolazila Letonija, najslabija ekipa u grupi. I opet, tek gol u 91. minutu doneo je pobedu

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OLIMPIJAKOS - DUBAI (ki 1, 1,60) – rezultat 101:72

Bratski derbi je kriv za ovo stradanje Dubaija jer je Crvena zvezda jednostavno uništila isto Olimpijakos u prošlom kolu, a posle onako katastrofalne partije, negde su morali da progledaju. Imali su ujedno i isti skor kao Dubaija, pa je poruka posle ove utakmice podebljana.

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OBALA SLONOVAČE - GAMBIJA (ki 1, 1,23) – rezultat 2:1

Svi pogoci na ovom susretu 3. kola kvalifikacija za Kup afričkih nacija pali su u prvom poluvremenu, a domaćin, iako je imao i ozbiljno veći posed lopte, teško je dolazio do prilika, te je te dve najbolje uspeo da iskoristi. Slično je bilo i na drugoj strani.

KAMERUN - NAMIBIJA (ki 1, 1,25) – rezultat 2:0

Prvo Alijum u 16, pa ubrzo potom, u 29. minutu Nsongo i to je bilo to. Kamerun je očekivano rutinski odradio posao pred domaćin naviačima na susretu 3. runde kvalifikacija za Kup afričkih nacija. Namibija jednostavno nije dorasla velikom rivalu.

TURSKA - BELGIJA (ki 2, 1,95) – rezultat 1:2

Agonija Turske se nastavlja i selidba u B diviziju sve je realnija. Vesti iz Izmira i poraz Turaka od Belgije (1:2) u 5. kolu prijaju Srbiji, mada bi Orlovi manje trebalo da se bave osluškivanjem odjeka sa različitih krajeva Evrope, a više da gledaju u svoje dvorište jer ih već sutra na Marakani očekuje Klopova Nemačka, a tri dana kasnije Grčka u Volosu.

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REAL MADRID - CRVENA ZVEZDA (ki 1, 1,50) – rezultat 105:84

Crvena zvezda je odlično započela sezonu u Evroligi, navijači su posle 7-3 konačno počeli u potpunosti da veruju u sistem Ibona Navara, ali ono što su crveno-beli prikazali u Madridu je ispod svakog nivoa. A, prikazali su - ništa. Real je deklasirao klub sa Malog Kalemegdana.

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PRECRTANO

ITALY - FRANCUSKA (ki 2, 1,98) – rezultat 3:1

Sreća za Đanluiđija Donarumu da su njegovi saigrači (doduše, dao je i on, nekim kasnijim intervencijama, određeni doprinos) odradili lavovski posao, preokrenuli rezultat, savladali favorizovanog rivala sa 3:1 i trku utroje za plasman u četvrtfinale iz Grupe A1 Lige nacija doveli do vrhunca neizvesnosti pred poslednje kolo.

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MAKABI TEL AVIV - HAPOEL TEL AVIV (ki 2, 1,45) – rezultat 80:73

Mora da se zna ko je glavni izraelski tim u Evroligi! Ne po tabeli, ne po skoru, koji je na strani daleko jačeg tima, nego po tome ko će biti pravi Ponos Izraela posle derbija. Na Kipru su ukrstili koplja Makabi i Hapoel, da vidimo ko je najbolji u Tel Avivu i izgleda da je trenutno ekipa Odeda Kataša spremnija.

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