LUDI TIKET, petak, 589.782 dinara: Golovi su zakon majstora iz Velike Plane
Vreme čitanja: 2min | pet. 13.11.26. | 08:15
Uz Ligu nacija i osam ostvarenih pogodaka pokupio je i 98.292 dinara SUPER MULTI BONUS ispate
Sjajan tiket odigran u slot klubu u Velikoj Plani doneo je našem igraču fantastičan dobitak od 589.782 dinara na ulog od samo 3.000 dinara! Odigrano je ukupno osam parova u okviru Lige nacija sa sjajnom ukupnom kvotom od 163,83, gde je igrač pokazao izuzetan osećaj za golove i taktičku analizu mečeva. Sve je počelo u popodnevnom terminu utakmicom Turska – Belgija gde se tražilo više od 3,5 gola, a gosti su slavili sa 1:2, dok je u meču Jermenija – Kipar (1:1) uspešno pogođena igra manje od 2,5 gola.
U večernjem terminu od 20:45 odigralo se preostalih šest duela koji su ovaj tiket učinili pravim majstorstvom. Igrač je hrabro gađao goleadu na meču Italija – Francuska (više od 3,5 gola, završeno 3:1 uz sjajnu kvotu 2,45), dok je na duelima Češka – Španija (0:2) i Albanija – Finska (2:0) odigrao manje od 2,5 gola i oba puta pogodio u samu granicu. Zaokruživanje tiketa doneli su mečevi San Marino – Belorusija (0:2, tip manje od 3,5 gola), napeti duel Crna Gora – Letonija gde je tip više od 2,5 gola prošao rezultatom 2:1, kao i derbi Engleska – Hrvatska (2:1) gde je igra manje od 3,5 gola donela konačno slavlje.
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Ovakvi tiketi pokazuju koliko dobra procena granica golova može da bude isplativa, pogotovo kada se kombinuju kvote od 1,45 pa sve do 2,70. Ne zaboravite da uz ovakve majstorije u našoj ponudi možete ostvariti i dodatnu zaradu jer vas očekuje SUPER MULTI BONUS koji vaš dobitak može učiniti još većim na većem broju odigranih parova! Čestitamo srećnom dobitniku iz Velike Plane na vrhunskoj prognozi i zasluženoj isplati koja je njegov dobitak uvećao za 98.292 dinara.
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