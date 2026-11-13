LUDI TIKET, petak, 589.782 dinara: Golovi su zakon majstora iz Velike Plane

Sjajan tiket odigran u slot klubu u Velikoj Plani doneo je našem igraču fantastičan dobitak od 589.782 dinara na ulog od samo 3.000 dinara! Odigrano je ukupno osam parova u okviru Lige nacija sa sjajnom ukupnom kvotom od 163,83, gde je igrač pokazao izuzetan osećaj za golove i taktičku analizu mečeva. Sve je počelo u popodnevnom terminu utakmicom Turska – Belgija gde se tražilo više od 3,5 gola, a gosti su slavili sa 1:2, dok je u meču Jermenija – Kipar (1:1) uspešno pogođena igra manje od 2,5 gola.

U večernjem terminu od 20:45 odigralo se preostalih šest duela koji su ovaj tiket učinili pravim majstorstvom. Igrač je hrabro gađao goleadu na meču Italija – Francuska (više od 3,5 gola, završeno 3:1 uz sjajnu kvotu 2,45), dok je na duelima Češka – Španija (0:2) i Albanija – Finska (2:0) odigrao manje od 2,5 gola i oba puta pogodio u samu granicu. Zaokruživanje tiketa doneli su mečevi San Marino – Belorusija (0:2, tip manje od 3,5 gola), napeti duel Crna Gora – Letonija gde je tip više od 2,5 gola prošao rezultatom 2:1, kao i derbi Engleska – Hrvatska (2:1) gde je igra manje od 3,5 gola donela konačno slavlje.