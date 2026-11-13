Najava dana (petak, 13. novembar): Orlovi sa Pancerima, pa ostale čari Lige nacija i Evrolige

HOLANDIJA – GRČKA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Fudbalska reprezentacija Holandije dočekuje selekciju Grčke na „Johan Krojf areni“ u Amsterdamu, u direktnom okršaju za prvo mesto grupe A2 Lige nacija. Obe ekipe u ovaj duel petog kola ulaze neporažene sa po osam osvojenih bodova, nakon što je njihov prvi međusobni susret u Solunu završen uzbudljivim remijem (2:2). Selektor domaćih Ćavi Ernandez suočava se sa kadrovskim problemima zbog izostanka kapitena Virdžila van Dajka i Brajana Brobija, dok će četa Ivana Jovanovića takođe biti uskraćena za usluge čak šest reprezentativaca.

ŠKOTSKA – MAKEDONIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Domaći tim, koji predvodi selektor Pokonjoli, nema prava na kiks ako želi da zadrži šanse za plasman u viši rang, a dodatno ohrabrenje pred ovaj duel predstavlja oporavak i povratak Skota Mektominija. Gosti sa klupe predvođeni Gocetom Sedloskim u Škotsku stižu sa dna tabele i bez ijednog osvojenog boda, silno motivisani da konačno zatresu mrežu, prekinu loš rezultatski niz i uzvrate rivalu za poraz od 2:0 iz prvog meča u Skoplju.

SLOVENIJA – ŠVAJCARSKA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Selekcija Slovenije na mariborskom stadionu „Ljudski vrt“ ugostiće reprezentaciju Švajcarske u derbi meču petog kola grupe B1 Lige nacija. Domaći sastav, koji sa klupe predvodi Boštjan Cesar, sa sedam bodova drži drugu poziciju i pred svojim navijačima želi da se iskupi za poraz od 2:1 iz prvog duela u Lucernu. Gosti koje vodi selektor Murat Jakin u Sloveniju stižu kao suvereni lideri sa sve četiri pobede i jasnim ciljem da novim uspehom i matematički overe povratak u elitnu A diviziju.

BUGARSKA – ISLAND, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Domaći sastav, pod vođstvom privremenog selektora Atanasa Ribarskog, drži treće mesto na tabeli sa četiri osvojena boda i pred publikom u Plovdivu želi da se iskupi za ubedljiv poraz od 3:0 iz prvog meča u Rejkjaviku. Sa druge strane, neporaženi Islanđani kao lideri grupe sa osam bodova stižu na ovaj duel petog kola C divizije Lige nacija sa jasnom ambicijom da novom pobedom naprave odlučujući korak ka plasmanu u viši rang.

LUKSEMBURG – ESTONIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Domaći tim pred svojim navijačima želi da prekine crni niz od tri vezana poraza bez datog pogotka i da se iskupi za minimalni neuspeh (1:0) iz prvog susreta u Talinu. Sa druge strane, neporaženi Estonci kao drugoplasirana ekipa grupe sa šest bodova ulaze u ovaj meč sa jasnim ciljem da nastave dobar ritam i zadrže priključak u borbi za sam vrh tabele.

SLOVAČKA – FARSKA OSTRVA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Domaćini suvereno vode na tabeli sa deset bodova i novim trijumfom žele da matematički overe plasman u B diviziju, ali i da se iskupe za kiks iz prvog međusobnog duela u Toršavnu (1:1). Gosti sa severa Evrope drže drugu poziciju sa četiri boda iz isto toliko nerešenih ishoda, pa u ovaj susret ulaze sa jasnom namerom da sačuvaju oreol nepobedivosti i ostanu u trci za vrh.

MOLDAVIJA – KAZAHSTAN, 18.00

(Fudbal, Liga nacija)

Domaći tim sa četiri osvojena boda drži treću poziciju, bodovno poravnat sa drugoplasiranim Farskim Ostrvima, pa pred publikom u Kišinjevu želi da prekine dugu seriju bez trijumfa na svom terenu i overi pobedu iz prvog susreta u Astani (2:1). Sa druge strane, Kazahstanci su poslednji u grupi sa dva boda i bez ijednog slavlja u dosadašnjem delu takmičenja, zbog čega im je trijumf u ovom meču petog kola grupe C3 Lige nacija neophodan u borbi za opstanak.

EFES – VIRTUS BOLONJA, 18.30 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Domaćin u Istanbulu dočekuje Virtus u meču 11. kola Evrolige, a oba rivala u ovaj susret ulaze izjednačena na tabeli sa po četiri pobede i šest poraza. Efes na krilima domaćeg terena želi da ponovi prošlosezonsku dominaciju protiv tima iz Bolonje (91:60), dok izabranici Aleksa Mumbrua traže vredan brejk za beg iz donjeg dela tabele.

PANATINAIKOS – BARSELONA, 20.15 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Atinski zeleni pred svojom publikom ugošćuju Barselonu u okviru 11. kola Evrolige, a u ovaj okršaj ulaze kao suvereni lideri sa osam pobeda i dva poraza. Izabranici Željka Obradovića, puni samopouzdanja nakon spektakularne pobede nad Realom u Madridu (115:112), žele da odbrane domaći teren i dodatno se učvrste na čelu tabele. Sa druge strane, Katalonci u Grčku stižu sa učinkom 7-3 i jasnim ciljem da uprkos kadrovskim problemima naprave brejk i bodovno se poravnaju sa rivalom.