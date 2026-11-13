Najava dana (petak, 13. novembar): Orlovi sa Pancerima, pa ostale čari Lige nacija i Evrolige
Vreme čitanja: 4min | pet. 13.11.26. | 07:03
Pogledajte kratku bet analizu najinteresantnijih mečeva u danu pred nama...
SRBIJA – NEMAČKA, 20.45
(Fudbal, Liga nacija)
Iako Srbija nije osvojila ni bod u prva četiri kola, nije među te dve najgore u Ligi A. U ovom momentu iza Orlova su, zbog slabije gol-razlike, Turska i Češka. Nema dvoumljenja, pred izabranicima Veljka Paunovića je nenormalno težak zadatak, jer kako god da okrenete, Nemačka koju vodi Jirgen Klop je favorit na ovom meču.
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HOLANDIJA – GRČKA, 20.45
(Fudbal, Liga nacija)
Fudbalska reprezentacija Holandije dočekuje selekciju Grčke na „Johan Krojf areni“ u Amsterdamu, u direktnom okršaju za prvo mesto grupe A2 Lige nacija. Obe ekipe u ovaj duel petog kola ulaze neporažene sa po osam osvojenih bodova, nakon što je njihov prvi međusobni susret u Solunu završen uzbudljivim remijem (2:2). Selektor domaćih Ćavi Ernandez suočava se sa kadrovskim problemima zbog izostanka kapitena Virdžila van Dajka i Brajana Brobija, dok će četa Ivana Jovanovića takođe biti uskraćena za usluge čak šest reprezentativaca.
ŠKOTSKA – MAKEDONIJA, 20.45
(Fudbal, Liga nacija)
Domaći tim, koji predvodi selektor Pokonjoli, nema prava na kiks ako želi da zadrži šanse za plasman u viši rang, a dodatno ohrabrenje pred ovaj duel predstavlja oporavak i povratak Skota Mektominija. Gosti sa klupe predvođeni Gocetom Sedloskim u Škotsku stižu sa dna tabele i bez ijednog osvojenog boda, silno motivisani da konačno zatresu mrežu, prekinu loš rezultatski niz i uzvrate rivalu za poraz od 2:0 iz prvog meča u Skoplju.
SLOVENIJA – ŠVAJCARSKA, 20.45
(Fudbal, Liga nacija)
Selekcija Slovenije na mariborskom stadionu „Ljudski vrt“ ugostiće reprezentaciju Švajcarske u derbi meču petog kola grupe B1 Lige nacija. Domaći sastav, koji sa klupe predvodi Boštjan Cesar, sa sedam bodova drži drugu poziciju i pred svojim navijačima želi da se iskupi za poraz od 2:1 iz prvog duela u Lucernu. Gosti koje vodi selektor Murat Jakin u Sloveniju stižu kao suvereni lideri sa sve četiri pobede i jasnim ciljem da novim uspehom i matematički overe povratak u elitnu A diviziju.
BUGARSKA – ISLAND, 20.45
(Fudbal, Liga nacija)
Domaći sastav, pod vođstvom privremenog selektora Atanasa Ribarskog, drži treće mesto na tabeli sa četiri osvojena boda i pred publikom u Plovdivu želi da se iskupi za ubedljiv poraz od 3:0 iz prvog meča u Rejkjaviku. Sa druge strane, neporaženi Islanđani kao lideri grupe sa osam bodova stižu na ovaj duel petog kola C divizije Lige nacija sa jasnom ambicijom da novom pobedom naprave odlučujući korak ka plasmanu u viši rang.
LUKSEMBURG – ESTONIJA, 20.45
(Fudbal, Liga nacija)
Domaći tim pred svojim navijačima želi da prekine crni niz od tri vezana poraza bez datog pogotka i da se iskupi za minimalni neuspeh (1:0) iz prvog susreta u Talinu. Sa druge strane, neporaženi Estonci kao drugoplasirana ekipa grupe sa šest bodova ulaze u ovaj meč sa jasnim ciljem da nastave dobar ritam i zadrže priključak u borbi za sam vrh tabele.
SLOVAČKA – FARSKA OSTRVA, 20.45
(Fudbal, Liga nacija)
Domaćini suvereno vode na tabeli sa deset bodova i novim trijumfom žele da matematički overe plasman u B diviziju, ali i da se iskupe za kiks iz prvog međusobnog duela u Toršavnu (1:1). Gosti sa severa Evrope drže drugu poziciju sa četiri boda iz isto toliko nerešenih ishoda, pa u ovaj susret ulaze sa jasnom namerom da sačuvaju oreol nepobedivosti i ostanu u trci za vrh.
MOLDAVIJA – KAZAHSTAN, 18.00
(Fudbal, Liga nacija)
Domaći tim sa četiri osvojena boda drži treću poziciju, bodovno poravnat sa drugoplasiranim Farskim Ostrvima, pa pred publikom u Kišinjevu želi da prekine dugu seriju bez trijumfa na svom terenu i overi pobedu iz prvog susreta u Astani (2:1). Sa druge strane, Kazahstanci su poslednji u grupi sa dva boda i bez ijednog slavlja u dosadašnjem delu takmičenja, zbog čega im je trijumf u ovom meču petog kola grupe C3 Lige nacija neophodan u borbi za opstanak.
EFES – VIRTUS BOLONJA, 18.30 MOZZART RELAX
(Košarka, Evroliga)
Domaćin u Istanbulu dočekuje Virtus u meču 11. kola Evrolige, a oba rivala u ovaj susret ulaze izjednačena na tabeli sa po četiri pobede i šest poraza. Efes na krilima domaćeg terena želi da ponovi prošlosezonsku dominaciju protiv tima iz Bolonje (91:60), dok izabranici Aleksa Mumbrua traže vredan brejk za beg iz donjeg dela tabele.
PANATINAIKOS – BARSELONA, 20.15 MOZZART RELAX
(Košarka, Evroliga)
Atinski zeleni pred svojom publikom ugošćuju Barselonu u okviru 11. kola Evrolige, a u ovaj okršaj ulaze kao suvereni lideri sa osam pobeda i dva poraza. Izabranici Željka Obradovića, puni samopouzdanja nakon spektakularne pobede nad Realom u Madridu (115:112), žele da odbrane domaći teren i dodatno se učvrste na čelu tabele. Sa druge strane, Katalonci u Grčku stižu sa učinkom 7-3 i jasnim ciljem da uprkos kadrovskim problemima naprave brejk i bodovno se poravnaju sa rivalom.