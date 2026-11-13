I bod donosi baraž

Čekale su se dobre vesti iz Izmira i Praga i stigle su. Srbija i posle 5. kola Lige nacija nije u poziciji da automatski ispada iz Lige nacija A.

Turska je izgubila na svom terenu od Belgije, iako je povela (1:2), a Češka je poražena takođe na svom stadionu od Španije (0:2). Iako Srbija nema nijedan bod, baš kao ni Turska i Češka, ima dosta bolju gol-razliku, te na današnji dan drži poziciju koja bi je odvela u martovski baraž za opstanak u Ligi nacija A.