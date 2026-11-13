I bod donosi baraž

Vreme čitanja: 4min | pet. 13.11.26. | 07:16
Srbiji bi mnogo značio i remi večeras sa Nemačkom
Čekale su se dobre vesti iz Izmira i Praga i stigle su. Srbija i posle 5. kola Lige nacija nije u poziciji da automatski ispada iz Lige nacija A.
Turska je izgubila na svom terenu od Belgije, iako je povela (1:2), a Češka je poražena takođe na svom stadionu od Španije (0:2). Iako Srbija nema nijedan bod, baš kao ni Turska i Češka, ima dosta bolju gol-razliku, te na današnji dan drži poziciju koja bi je odvela u martovski baraž za opstanak u Ligi nacija A.
Izabrane vesti
To znači da bi Srbiji večeras od ogromnog značaja bio i bod protiv Nemačke. Sva tri bi sasvim sigurno rešila sve dileme oko puta u baraž. Jednostavno, Orlovi bi se sa remijem odvojili od dva najslabija tima u Ligi A, koji ionako imaju teška gostovanja u poslednjem kolu: Turci idu na noge Francuskoj, kojoj je pobeda neopdhodna za plasman u četvrtfinale, dok će Češka gostovati Hrvatskoj u direktnom okršaju za treće mesto.
Gledano na današnji dan, mogući protivnici Srbiji u martovskom baražu za opstanak u Ligi nacija A bili bi Bosna i Hercegovina, Mađarska i Slovenija, dok ne bi mogla da igra protiv četvrtog tima, jer je to takozvano Kosovo.
Selektor Veljko Paunović je jasno rekao na konferenciji za medije u četvrtak da je primarni cilj plasman na Evropsko prvenstvo, ali da ne bi bio srećan da Orlovi ispadnu iz Lige nacija A.