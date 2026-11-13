Junajted će Poketina oročiti na dve i po godine, prvi veliki problem biće mu Bruno
Vreme čitanja: 2min | pet. 13.11.26. | 07:51
Portugalac odbio i drugi predlog za produženje ugovora…
Odavno nameštena, stajala je omča oko vrata Majkla Kerika. Samo se čekao zgodan trenutak da još jedna klupska legenda bude žrtvovana. Odgovorni na čelu sa ser Džimom Retklifom su je pritegnuli onoga trenutka kada su postali sigurni da će na klupu Mančester junajteda sesti Maurusio Poketino.
Dolazak argentinskog trenera još nije ozvaničen, ali biće. Ono što jeste: otkaz Majklu Keriku. Odradio je poslednji trening, uručen mu je i ispraznio je ladice u kancelariji. U narednim danima će ih popuniti svojim priborom Maurisio Poketino, a prema pisanju Davida Ornstajna sa Atletika, ugovor će mu na Old Trafordu biti oročen na dve i po godine.
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Toliko će Maurisio Poketino vremena dobiti na papiru. Ali, mnogi pre njega, a poslednji u nizu je Majkl Kerik, takođe su dobijali višegodišnje ugovore, samo što su poprilično kratko trajali, nisu se ni blizu približili datumu koji je zaveden u papirima…
Argentinca će sačekati posla napretek kada dođe, a to će biti pred derbi sa Liverpulom. Do tada će na još dve utakmice u KONKAKAF Ligi nacija voditi američku reprezentaciju. Uslediće potpis ugovora nakon što Mančester junajted bude platio otkupnu klauzulu u visinu od 10.000.000 dolara iliti oko 9.000.000 evra, a onda će novi trener početi da se bavi tekućim problemima: izvlačenjem kluba iz zone ispadanja, fizičkom spremom, ali i Bruno Fernandesom.
Da, trenutno je Portugalac identifikovan kao jedan od problema na Old Trafordu.
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Imao je sukobe sa Majklom Kerikom, upirao je prstom u doskorašnjeg trenera, nije bio na nivou iz prethodne sezone, a ono što je novo jeste da je odbio i drugi predlog za produženje ugovora. Biće među prvima, ako ne i prvi, sa kojim će argentinski strateg morati da porazgovara…
Jer, moraće Maurisio Poketino da zna na čemu je, gradi li tim oko Bruna Fernandesa ili ne. U ovom trenutku je odgovor odričan. Ima ugovor do leta 2027. godine, što znači da bi već tokom zime mogao da uđe u pregovore sa drugim klubovima. Mančester junajted želi to da predupredi, zato je pred njega izašao sa novom ponudom (zasad nema informacija kakva je ona bila), ali nije došlo do stiska ruke.
Mančester junajted ima opciju da automatski produži saradnju za godinu dana, međutim, nije to ono što u klubu žele. Znaju da bi to moglo da izazove nove probleme i dovede do dodatnog nezadovoljstva kod kapitena. Zato će u narednim sedmicama razmotriti šta im je činiti oko stavki vezanih za platu i dužinu ugovora, te će pred Bruna Fernandesa verovatno izaći sa trećom ponudom.
Ali, za početak da finaliziraju sve oko Maurisija Poketina.