Junajted će Poketina oročiti na dve i po godine, prvi veliki problem biće mu Bruno

Toliko će Maurisio Poketino vremena dobiti na papiru. Ali, mnogi pre njega, a poslednji u nizu je Majkl Kerik , takođe su dobijali višegodišnje ugovore, samo što su poprilično kratko trajali, nisu se ni blizu približili datumu koji je zaveden u papirima…

Argentinca će sačekati posla napretek kada dođe, a to će biti pred derbi sa Liverpulom. Do tada će na još dve utakmice u KONKAKAF Ligi nacija voditi američku reprezentaciju. Uslediće potpis ugovora nakon što Mančester junajted bude platio otkupnu klauzulu u visinu od 10.000.000 dolara iliti oko 9.000.000 evra, a onda će novi trener početi da se bavi tekućim problemima: izvlačenjem kluba iz zone ispadanja, fizičkom spremom, ali i Bruno Fernandesom.

Da, trenutno je Portugalac identifikovan kao jedan od problema na Old Trafordu.

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Imao je sukobe sa Majklom Kerikom, upirao je prstom u doskorašnjeg trenera, nije bio na nivou iz prethodne sezone, a ono što je novo jeste da je odbio i drugi predlog za produženje ugovora. Biće među prvima, ako ne i prvi, sa kojim će argentinski strateg morati da porazgovara…

Jer, moraće Maurisio Poketino da zna na čemu je, gradi li tim oko Bruna Fernandesa ili ne. U ovom trenutku je odgovor odričan. Ima ugovor do leta 2027. godine, što znači da bi već tokom zime mogao da uđe u pregovore sa drugim klubovima. Mančester junajted želi to da predupredi, zato je pred njega izašao sa novom ponudom (zasad nema informacija kakva je ona bila), ali nije došlo do stiska ruke.