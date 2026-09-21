LUDI TIKET, ponedeljak, 200.812 dinara: Kanonada golova
Vreme čitanja: 2min | pon. 21.09.26. | 07:42
Samo tri para su mu trebala da dođe do kvote 401,63
Neverovatan dobitak od preko 200.000 dinara ostvaren je putem Mozzart veb aplikacije, gde je lucidni igrač, relativno skromnu skromnu uplatu od samo 500 dinara pretvorio u zaista fin profit. Sa ukupnom kvotom od fantastičnih 401,63, ovaj majstor prognoze nanizao je tri fudbalska para na svom tiketu i uspeo da pogodi kvote koje bi većina igrača zaobišla u širokom luku. Kada je sistem obradio i poslednji zvižduk, na nalogu je zasijala maksimalna isplata od tačno 200.812 dinara.
Strategija za ovaj ludi tiket bila je izuzetno agresivna i fokusirana isključivo na goleade u prvih 45 minuta igre. Igralo se na to da će domaći favoriti u Turskoj, Engleskoj i Holandiji stvar reševati brutalno efikasno. Prvi na radaru bio je meč Fenerbahče - Ejup sa kvotom 6,75, gde su domaćini demolirali protivnika sa 5:0 do pauze (krajnji rezultat 8:0). Usledio je duel Mančester Siti - Sanderlend, koji je nosio najveću pojedinačnu kvotu od 8,50, a Siti je opravdao očekivanja sa uzbudljivih 3:2 u prvom delu meča. Tačku na ovaj magični trio stavio je Fajenord protiv Utrehta sa kvotom 7,00, gde je holandski velikan rano obezbedio tri gola prednosti i tako overio prolaznost tiketa.
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Ovaj tiket je savršen dokaz kako se vrhunsko poznavanje fudbalskih trendova i malo sportske sreće mogu savršeno unovčiti bez napuštanja udobnosti doma. Dobitni status ovog tiketa sada stoji kao inspiracija svim igračima koji jure velike kvote. Mozzartova veb aplikacija još jednom se pokazala kao mesto gde se rađaju milionerski snovi, a ovaj anonimni taktičar definitivno je obeležio protekli vikend i očitao lekciju iz efikasnog klađenja na golove.
U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.