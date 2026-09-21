LUDI TIKET, ponedeljak, 200.812 dinara: Kanonada golova

Neverovatan dobitak od preko 200.000 dinara ostvaren je putem Mozzart veb aplikacije, gde je lucidni igrač, relativno skromnu skromnu uplatu od samo 500 dinara pretvorio u zaista fin profit. Sa ukupnom kvotom od fantastičnih 401,63, ovaj majstor prognoze nanizao je tri fudbalska para na svom tiketu i uspeo da pogodi kvote koje bi većina igrača zaobišla u širokom luku. Kada je sistem obradio i poslednji zvižduk, na nalogu je zasijala maksimalna isplata od tačno 200.812 dinara.

Strategija za ovaj ludi tiket bila je izuzetno agresivna i fokusirana isključivo na goleade u prvih 45 minuta igre. Igralo se na to da će domaći favoriti u Turskoj, Engleskoj i Holandiji stvar reševati brutalno efikasno. Prvi na radaru bio je meč Fenerbahče - Ejup sa kvotom 6,75, gde su domaćini demolirali protivnika sa 5:0 do pauze (krajnji rezultat 8:0). Usledio je duel Mančester Siti - Sanderlend, koji je nosio najveću pojedinačnu kvotu od 8,50, a Siti je opravdao očekivanja sa uzbudljivih 3:2 u prvom delu meča. Tačku na ovaj magični trio stavio je Fajenord protiv Utrehta sa kvotom 7,00, gde je holandski velikan rano obezbedio tri gola prednosti i tako overio prolaznost tiketa.