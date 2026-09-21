Mesi i kad centrira da gol, ali džaba: Četvrti vezani remi Inter Majamija

Na sreću po domaćina, Mesi je vratio stvari u ravnotežu samo devet minuta kasnije. Izveo je slobodan udarac i centrirao veoma precizno, ali niko od njegovih saigrača nije bio tamo gde treba. Ipak, lopta je išla u gol, tako da je Mesi zatresao mrežu i u situaciji kada to nije ni probao.

I ono što mora da se kaže - odbrana Intera je ubedljivo najgori deo te ekipe. To se videlo već u 12. minutu kada je Ander Drejer, verovatno najbolji igrač San Dijega, pobegao rivalima kojih kao da nije ni bilo i rutinski pogodio za početnu prednost.

Mučio se Inter Majami i u drugom poluvremenu da kreira šansu, ali je u 75. minutu to konačno uspeo. Rodrido de Pol je majstorski proturio loptu između tri igrača protivničke ekipe do Luisa Suareza koji je snažnim udarcem iz prve pogodio za preokret Intera.

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Kada je delovalo da je San Dijego pao, gostujući sastav je to demantovao. Opet je Drejer bio realizator dobre akcije i opet je pobegao odbrani Intera kao da nje uopšte nema. Još jednom se prošetao do gola i bez mnogo problema doneo vredan bod svom timu.

San Dijego je sada deseti na Zapadnoj konferenciji sa 31 bodom, jednim manje od Portlanda koji je deveti i drži to poslednje mesto koje vodi u doigravanje. Što se tiče Inter Majamija, on je treći na Istoku sa46 bodova. Nije sastav iz Floride iskoristio lošu formu Nešvila koji je prvi, pa taj tim i dalje ima 11 bodova prednosti.