Rezzime jučerašnjeg dana (nedelja): Komo prodao i sve upropastio

ZAOKRUŽENO

MANČESTER SITI – SANDERLEND (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 5:3

Da je neko Brajanu Brobiju pre početka utakmice ponudio prvi gol u sezoni, verovatno bi ga oberučke prihvatio. Holanđanin je na Etihad stigao bez pogotka u prethodnih šest nastupa u svim takmičenjima, a otišao sa loptom pod miškom. Tri puta je matirao Đanluiđija Donarumu, ispisao nekoliko stranica istorije Sanderlenda u pogledu individualnih dostignuća i pretvorio popodne Mančester Sitija u mnogo nezgodniju avanturu nego što je Enco Mareska mogao da očekuje. Samo, ni takav Brobi nije bio dovoljan. U spektaklu sa osam pogodaka Mančester Siti je savladao Sanderlend 5:3 (3:2), sačuvao stoprocentan učinak i na prvu reprezentativnu pauzu u sezoni odlazi tamo gde je želeo da bude - na vrhu Premijer lige sa maksimalnih 15 bodova iz pet kola.

MILAN – LEČE (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 3:0

Milan je kod Maksa Alegrija prošle sezone muku mučio sa malim utakmicama i prosipao bodove, što ga je na kraju koštalo kraha sezone u onom šokantnom porazu od Kaljarija. Ove sezone Rosoneri sa Rubenom Amorimom na klupi beleže drugačije rezultate. Protiv jačih rivala ne znaju za pobedu, ali protiv „malih” sakupljaju bodove. Večeras su osvojili još tri trijumfom nad Lećeom na San Siru – 3:0.

AZ ALKMAR – TELSTAR (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 1:0

Neubedljiv minimalac Alkamara, ali pobeda se piše. Uspeli su domaći u prvom poluvremenu da daju gol i tu prednost su sačuvali do samog kraja. Čak su i bili agresivniji i tražili drugi gol, međutim nisu uspeli da ga daju.

VILJAREAL – LEVANTE (tip 1, kvota 1,53) - rezultat 3:1

Nije mogao Levantre protiv Žute podmornice večeras. Nikako. Iako se dobro držao i na poluvreme otišao sa bodom u džepu, Viljareal ga je u nastavku odžepario i sa dva gola doneo veliku radost svojim navijačima.

MARSELJ - PSŽ (tip 2, kvota 1,43) - rezultat 1:2

Dočekali su francuski klasik Pari Sen Žermen i Olimpik iz Marselja u potpuno drugačijem raspoloženju nego što su želeli. Dvostruki uzastopni šamion Evrope i tim sa najskupljim i najdubljim sastavom u zemlji, stigao je na Velodrom bez one dominantne slike kakvu je ostavljao u prethodnim sezonama. Sa druge strane, na jugu Francuske situacija je bila još neprijatnija. Marselj je sezonu otvorio pobedom nad Strazburom i tada je delovalo da bi mogao da uhvati dobar zalet, ali je posle toga sve krenulo nizbrdo. Usledila su tri ligaška poraza zaredom, a samo tri dana pred dolazak PSŽ-a još jedan udarac - poraz od Bešiktaša u Ligi Evrope. Zato je Velodrom večeras goreo i želeo da izvuče svoj klub iz kanala, ali ponovo nije uspeo. Na kraju je francuskog Klasika kao pobednik izašao Pari Sen Žermen, koji je slavio 2:1 (0:0)

SARAJEVO - SLOGA D. (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 2:0

Nije Slogi pomogao ni igrač više. Sarajevo je dalo gol na startu utakmice, a onda je i sa desetoricom na terenu udvostručilo prednost i prošetalo se do nova tri boda.

LEH - RADOMIAK (tip 1, kvota 1,38) - rezultat 5:1

Rutinski posao Leha. Pet golova u mreži rivala i lagana tri boda. Pitanje pobednika na ovoj utakmici se nije ni postavljalo. Iako je Radomiak poveo u prvom minutu, jasno je bilo da nema šanse da izdrži u preostalih 89.

KLUB BRIŽ - GENK (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 3:0

Nije se Briž ni oznojio. Davao je golove kad treba i Genk nije mogao ni da se ponada da bi mogao do bilo kakvog iznenađenja. I nije, jer mu Briž nije dao da diše danas.

CRVENA ZVEZDA - RADNIČKI NIŠ (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 3:0

Sećate se sigurno onog kultnog lika iz ostvarenja „Kada porastem biću Kengur“, koji na vrhu voždovačkog solitera, u trenucima višesatne dosade, glasno viče: „Kada će nešto da se desi“. Baš tako su se osećali navijači Crvene zvezde dok su gledali tim Alberta Rijere poslednjih sedmica u Mozzart Bet Superligi. Nadali su se malom boljitku i konačno ga – dočekali. Daleko je i pobeda nad večeras slabim Nišlijama (3:0) od onog čemu teži Albert Rijera, niti zadovoljava evropske standarde, ali konačno je imalo šta da se vidi u režiji devetostrukog uzastopnog šampiona Srbije.

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PRECRTANO

FROZINONE – KOMO (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 2:0

Komo je pao kada se najmanje očekivalo. Nakon tri vezane pobede, hit prethodne sezone je poražen od tima koji bi to mogao da bude ove. Novajlija Frozinone je savladao učesnika Lige šampiona 2:0 i mimo svih očekivanja je u vrhu tabele sa tri pobede u pet mečeva.