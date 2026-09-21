Nikola Tanasković: Uloga autsajdera budi inat; greše oni koji nas potcenjuju

Momak iz Smederevske Palanke je do povrataka u crno-beli dres išao zaobilaznim putevima, koji su ga vodili od Mege, preko banjalučkog Borca, pa Igokee, Breogana sve do eksplozije u Budućnosti, a deluje da Tanasković sve to posmatra kao proces. "Išao sam zaobilaznim putevima i nije pogrešno kada se to kaže. Glavni motiv koji me je vodio jeste igranje na najvišem nivou i da dođem do Evrolige i Partizana, to je bio moj cilj. Put jeste bio trnovit, ali sam kroz njega uspeo da pokupim mnogo stvari, naučim dosta toga, steknem iskustva i na svemu tome sam jako zahvalan. Nikad nisam sumnjao i gledao sam na sve kao na izazove i stepenike do cilja. To je bila sudbina i morao sam da pređem taj put. Gde god da sam igrao uvek sam se trudio da dam maksimum, radim i napredujem, te prelazim stepenicu po stepenicu".

Međutim, pred njim je potpuno novi izazov, a to je da u drugom mandatu u Partizan Mozzart Betu pokaže da je sazreo za Parni valjak. Krilni centar crno-belih i reprezentaciji Srbije je u razgovoru za Mozzart Bet govorio o svom povratku u redove voljenog mu kluba. "Sigurno je da se osećam jako uzbuđeno, zato sam se vratio u klub u kojem sam ponikao i jedva čekam da vidim šta dalje sledi" , počeo je priču Tanasković .

Otkrio je Tanasković koji mu je bio najteži momenat u karijeri.

"Sigurno da je to bilo posle operacije ukrštenog ligamenta. Bilo je kroz karijeru dosta uspona i padova, ali mi je ta povreda odvojila od parketa na devet ili 10 meseci. To je momenat kada mi je sigurno bilo najteže".

Govorio je krilni centar i o tome kako sada vidi svoju ulogu u redovima Partizan Mozzart Beta.

"Osećam odgovornost i moram da pružim maksimum. Jeste da je nekad domaćim igračima teško da se pokažu Evroligi, zato moram biti na maksimumu. Na nama "domaćim" (Arijan Lakić, Nikola Tanasković, Vanja Marinković i Žofri Lovernj) igračima jeste da nađemo novim momcima, koji možda ne znaju kako partizan tačno funkcioniše i šta on predstavlja. Treba i njima dati neke sugestije i pomoći im. Naučiće stvari vremenom, čim budu videli punu Arenu".

Četvorka crno-belih ističe da je edukacija novajlija već počela.

"Već smo počeli da im pričamo. Upoznati su sa svime, pogotovo što su momci koji gledaju košarku i znaju da je atmosfera u Areni vatrena. Znaju da će protivnicima biti teško da igraju protiv nas i da moraju da daju sve od sebe, jer naši navijači to prepoznaju u cene".

Tanasković navodi da mu nije bitna minutaža, već da tim stavlja uvek ispred individualnog učinka, kao i to da bi timski duh mogao da bude glavna snaga.

"Uloga mi sigurno neće biti takva kao u Budućnosti, a to je da budem glavni igrač, ali videćemo kako će da teče sezona. Tu sam da radim i pomognem timu koliko god mogu. Timski duh može da bude presudan. Jako je bitno da imamo hemiju i da smo svi na istoj strani, kako bi tim napravio rezultat. Momci znaju šta im je posao i šta treba da rade. Iz dobre hemije gradićemo rezultate".

Deluje da srpskog reprezentativca najviše motiviše uloga autsajdera, koja se ove sezone pripisuje Parnom valjku.

"Uloga autsajdera nam izaziva inat, jer imamo 14 jako kvalitetnih momaka koji mogu da pruže ozbiljne partije. Proradiće inat da pokažemo da su te tvrdnje i potcenjivanja pogrešni".

Malo o ambicijama i reprezentaciji, Nikoli Jokiću, kao i o tome da li Partizan može do plej-ofa.

"Mislim da može! Ambicije su uvek na najvišem nivou. Vole bih da ostvarimo što više pobeda i napravimo što bolji rezultat. Što se tiče reprezentacije i Jokića, fenomenalno iskustvo. On je najbolji igrač na svetu. Kada si na terenu sa njim, dovoljno je samo da pratiš igru i dođeš do laganih poena koje ti on nacrta. Pored toga, igranje za reprezentaciju je prelepo iskustvo i još veća odgovornost je kada moraš Srbiju da dovedeš do pobede, a nadamo se i do Svetskog prvenstva", rekao je Tanasković.