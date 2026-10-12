LUDI TIKET, ponedeljak, 283.733 dinara: Sve je išlo kao po loju, a i da nije radio bi Mozzart Relax
Vreme čitanja: 2min | pon. 12.10.26. | 09:00
Slavlje u Stepojevcu
Blistavo nedeljno fudbalsko popodne širom Evrope. Bogami, i u Stepojevcu, jer je tamo jedan Mozzartov igrač na simboličnu uplatu postao bogatiji za skoro 2.500 evra.
Na tiketu se našlo 14 parova, svi iz „liga petice” i Mozzart Bet Superlige, što znači da potpadaju pod Mozzart Relax, a bez obzira na to što su svi ušli u predviđeni tip, na nekim mečevima je naš kladilac mogao da se opusti u trenucima kada je ekipa na čiju je pobedu tipovao imala dva gola prednosti.
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Na primer, pošto su gosti na okršaju Kristal Palas – Notingem Forest poveli već u trećem minutu, automatski je prošla igra GG, koja je kasnije svakako došla; čim su Betis i Sosijedad stekli po dva gola prednosti nad Deportivom i Osasunom kečevi su zaokruženi, iako su oba tima uzvraćala udarce; isto važi za utakmicu Lacio – Monca, u trenutku kada su Rimljani imali 2:0, da bi na kraju bilo 3:1.
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Dva kasna pogotka su se postarala da prođu tipovi na susretima Leče – Bolonja, jer je nekadašnji napadač Crvene zvezde Džej Enem doneo prednost gostima na meču Serije A, pa je prošlo 3+ (2:1); odnosno Partizan – Novi Pazar, gde je rezervista Že bio precizan u 81. minutu, čime je uhvaćen kec (1:0).
Na uplatu od 200 dinara i 14 pogođenih parova, sa kvotom 1091,28, isplata je 283.733 dinara.
Čestitamo!
Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti. Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.