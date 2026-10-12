LUDI TIKET, ponedeljak, 283.733 dinara: Sve je išlo kao po loju, a i da nije radio bi Mozzart Relax

Na primer, pošto su gosti na okršaju Kristal Palas – Notingem Forest poveli već u trećem minutu, automatski je prošla igra GG, koja je kasnije svakako došla; čim su Betis i Sosijedad stekli po dva gola prednosti nad Deportivom i Osasunom kečevi su zaokruženi, iako su oba tima uzvraćala udarce; isto važi za utakmicu Lacio – Monca, u trenutku kada su Rimljani imali 2:0, da bi na kraju bilo 3:1.

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Dva kasna pogotka su se postarala da prođu tipovi na susretima Leče – Bolonja, jer je nekadašnji napadač Crvene zvezde Džej Enem doneo prednost gostima na meču Serije A, pa je prošlo 3+ (2:1); odnosno Partizan – Novi Pazar, gde je rezervista Že bio precizan u 81. minutu, čime je uhvaćen kec (1:0).

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