LUDI TIKET (-), ponedeljak, 3.051.779 dinara: Anakonda od tiketa pala zbog duple šanse Bešiktaša
Vreme čitanja: 2min | pon. 21.09.26. | 08:18
Ni gol Dušana Vlahovića nije mogao da spase ovih 27 odigranih parova...
Neverovatan tiket sa čak 27 parova, odigran putem Mozzart veb aplikacije, zamalo je doneo antologijski dobitak od fantastičnih 3.051.779 dinara na uloženih svega 200 dinara. Ovaj strastveni kladilac pokazao je vrhunsko poznavanje fudbalskih prilika širom Evrope i sveta, nižući prolaze jedan za drugom. Od Italije i Francuske, preko skandinavskih liga, pa sve do Južne Amerike, prognoze su se ispunjavale kao na traci, a ukupna kvota od neverovatnih 10.899,21 delovala je potpuno dostižno kako se takmičarski dan privodio kraju.
Međutim, fudbal je još jednom režirao surovu dramu i pokazao zašto važi za najnepredvidljiviji sport na planeti. Kobna prepreka na ovom vanserijskom tiketu bila je utakmica turskog šampionata između Amedema i Bešiktaša. Majstor je odigrao opreznu i naizgled sigurnu duplu šansu X2 na favorizovani Bešiktaš, očekujući da istanbulski velikan neće izgubiti ovaj meč. Nažalost, domaćin je napravio veliko iznenađenje, dominirao od samog početka i slavio sa ubedljivih 3:1 (2:0), čime je srušen san o milionskom dobitku i to na kvoti od svega 1,24. Domaćini su šokirali goste već u prvom poluvremenu golovima Orbana u 13. i Sabe u 22. minutu. Nadu istanbulskim crno-belima nakratko je vratio Dušan Vlahović, koji je u 55. minutu smanjio na 2:1 i tako postigao svoj peti prvenstveni pogodak ove sezone. Ipak, sve dileme oko pobednika otklonio je Sojlap samo četiri minuta kasnije, postavivši konačan rezultat.
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Iako je samo jedan gol ili bolja igra Bešiktaša delila ovog igrača od životnog dobitka, tiket ipak nije ostao potpuno "gorak". Zahvaljujući popularnom benefitu „Naplati promašaj“, vernost i hrabrost za ovoliki broj parova su adekvatno nagrađene. Iako je glavni dobitak izmakao u Turskoj, igrač je na osnovu pogođenih visokih kvota ostvario utešnu, ali i te kako vrednu isplatu od 20.000 dinara. Ova priča ostaje kao svedočanstvo o maestralnom tiketu koji je bio tako blizu potpunoj dominaciji.
Kako bi igra bila još bezbrižnija, igračima je na raspolaganju i Mozzart RELAX opcija koja donosi potpuno novu dimenziju sigurnosti. Ova pogodnost vam omogućava da osigurate svoj tiket od potencijalnog pada i pre nego što mečevi počnu. Uz RELAX opcije, možete opuštenije pratiti rezultate, znajući da imate kontrolu nad svojim ulogom i mogućnost da obezbedite dobitak čak i kada situacija na terenu postane napeta. Zato pratite MR oznake, i tipujte ne samo sigurnije, nego i ležernije nego inače.