LUDI TIKET (-), ponedeljak, 3.051.779 dinara: Anakonda od tiketa pala zbog duple šanse Bešiktaša

Neverovatan tiket sa čak 27 parova, odigran putem Mozzart veb aplikacije, zamalo je doneo antologijski dobitak od fantastičnih 3.051.779 dinara na uloženih svega 200 dinara. Ovaj strastveni kladilac pokazao je vrhunsko poznavanje fudbalskih prilika širom Evrope i sveta, nižući prolaze jedan za drugom. Od Italije i Francuske, preko skandinavskih liga, pa sve do Južne Amerike, prognoze su se ispunjavale kao na traci, a ukupna kvota od neverovatnih 10.899,21 delovala je potpuno dostižno kako se takmičarski dan privodio kraju.

Međutim, fudbal je još jednom režirao surovu dramu i pokazao zašto važi za najnepredvidljiviji sport na planeti. Kobna prepreka na ovom vanserijskom tiketu bila je utakmica turskog šampionata između Amedema i Bešiktaša. Majstor je odigrao opreznu i naizgled sigurnu duplu šansu X2 na favorizovani Bešiktaš, očekujući da istanbulski velikan neće izgubiti ovaj meč. Nažalost, domaćin je napravio veliko iznenađenje, dominirao od samog početka i slavio sa ubedljivih 3:1 (2:0), čime je srušen san o milionskom dobitku i to na kvoti od svega 1,24. Domaćini su šokirali goste već u prvom poluvremenu golovima Orbana u 13. i Sabe u 22. minutu. Nadu istanbulskim crno-belima nakratko je vratio Dušan Vlahović, koji je u 55. minutu smanjio na 2:1 i tako postigao svoj peti prvenstveni pogodak ove sezone. Ipak, sve dileme oko pobednika otklonio je Sojlap samo četiri minuta kasnije, postavivši konačan rezultat.