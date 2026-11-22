(Igrali ste keca na Marselj? Nema brige, bez nerviranja. Samo opušteno. Ili ako baš hoćete: REALAX! Jer MOZZART REALX čini svoje i ovoga puta. Čim je domaćin poveo sa 2:0 u 40. minutu mogli ste da zaokružite ovaj tip. Sve što se kasnije događalo, izjednačenje, preokret Le Mana, vas se to ni najmanje ne tiče. Možete da nakrivite kapu. Jeste došla dvojka, ali prošao je i kec.)

Domaćin je vodio sa velikih 2:0 posle prvih 45 minuta, no treba reći da igrom nije oduževio. Olimpiku je čak jedan gol poništen, pa opet, ni to ne oslikava na najbolji način situaciju na terenu. Le Man je hrabro ušao u meč, želeo da se nadmeće, stvorio ozbiljan broj šansi, i jedini razlog što je na semaforu pisalo 2:0 jeste to što gosti nisu iskoristili te svoje šanse.

Da imaju potencijal i da mogu da ugroze favorizovanog rivala videlo se od samog starta. Nisu ih destabilizovala ni ta dva gola u razmaku od svega nekoliko minuta. U oba je učestvovao Amin Guiri, ponajbolji igrač Marselja ove sezone. U 33. minutu stigao je do devetog pogotka, a u 40. do četvrte asistencije. Na 2:0 povodio je Igor Paišao...

I koliko god su u prvom delu momci Bruna Ženesioa znali i šta žele i šta konkretno rade - bez obzira na propuste, pre svega defanzivne - u nastavku kao da su tumarali u mraku. Ni ozbiljne prilke pred golom rivala, ni ljudske odbrane, ponajmanje koncentracije.

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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

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Luis Mafuta smanjio je na 1:2 u 70. minutu. Bio je to logičan sled viđenog u drugom delu. Dao je potom Džefri de Lange svojim drugovima 'veštačko disanje' odbranivši penal Mafuti osam minuta kasnije, ali za njih kao da ni to nije bilo dovoljno upozorenje.

I kazna je morala da stigne. Iliti nagrada za goste, ako vam je tako draže. Ervan Kola za 2:2 u 84, i onda 2:3 u petom minutu sudijske nadoknade. Heroj: Žan Verkris.

Ovo je druga pobeda Le Mana u sezoni, dovoljna za beg iz zone ispadanja. Inače, radi se o zaista simpatičnom klubu. Sa klupe ga predvodi malo poznati Patrik Videira, portugalsko-francuski strateg, koji je tu već dve godine i za to vreme doveo je Le Man od treće lige do francuske elite. Čovek od početka forsira čudnjikavu formaciju 3-1-4-2, želi sa svakim da igra i očito da je to počelo da dolazi na naplatu.

Pratimo pomnije Le Man i Videira u narednom periodu, zaslužili su.

FRANCUSKA 1 – 11. KOLO

Petak

Troa – Avr 3:1 (1:1)

/Milj 19, 69, Ripar 90+8pen – Maža 3/

Subota

Nica - PSŽ 2:3 (1:2)

/Amura 8, Abdi 90+5 - Majulu 31p, Due 32, Tores 85/

Strazbur - Brest 0:1 (0:1)

/Edžuma 22/

Monako - Okser 1:1 (0:1)

/Diop 83 - Favr 29/

Lil - Lion 0:1 (0:1)

/Bidstrup 40/

Lans - Tuluz 1:1 (0:1)

/Kjuizans 47 - Rasel-Rou 39/

Nedelja

Pariz - Anže 4:0 (0:0)

/Zabi 47, Koleošo 55, M. Lopez 65, Kopola 72/

Lorijan - Ren 1:1 (1:1)

/Talbi 45 - Dija 27/

Olimpik Marselj - Le Man 2:3 (2:0)

/Guiri 33, Paišao 40 - Mafuta 70, Kola 84, Verkris 90+5/