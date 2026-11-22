Španski strateg na klupi beogradskog velikana Đoan Penjaroja, koji je nedavno i zvanično produžio ugovor sa klubom do 2029. godine, otklonio je sve dileme.

"Raduje me naravno činjenica da sam produžio ugovor sa Partizanom, srećna je i moja porodica. Srpski igrači mogu da igraju za reprezentaciju, isto kao i Pajola za selekciju Italije, ali tek posle utakmice u Dubaiju”, jasan je bio Penjaroja.

Osvrćući se na samu utakmicu i dragocenu pobedu protiv jednog od najkvalitetnijih sastava u regionu, trener „Parnog valjka” pohvalio je pristup svojih izabranika, posebno istakavši partiju Marija Nakića, ali i priznavši da ga pomalo iznenađuje razlika u ambijentu na tribinama između domaćeg i evropskog takmičenja.

„Srećan sam zbog trijumfa protiv izuzetno jakog rivala, koji poseduje veoma širok roster i odličnog trenera. U meču koji je ostao iza nas morali smo pametno da raspodelimo minutažu, ekipa je odigrala na visokom nivou, a posebno me raduje izdanje Marija Nakića koji je pokazao da će biti veliko pojačanje u nastavku sezone. Čudi me da je atmosfera ovoliko različita na utakmicama Evrolige i ABA lige, ali u svakom slučaju veliko hvala navijačima koji su došli da nam pomognu da stignemo do veoma dragocenog trijumfa”, zaključio je Penjaroja.