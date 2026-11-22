Penjaroja: Prvo Partizan, pa onda Lakić, Tanasković i Marinković mogu u reprezentaciju
Vreme čitanja: 2min | ned. 22.11.26. | 23:09
"Srpski igrači mogu da igraju u nedelju, kao i Pajola za Italiju", rekao je trener Partizan Mozzart Beta
Košarkaši Partizan Mozzart Beta ostvarili su izuzetno važan trijumf u derbiju devetog kola ABA lige, savladavši ekipu Dubaija u neizvesnoj završnici rezultatom 78:76. Ovom pobedom crno-beli su se izjednačili na vrhu tabele sa timom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pa sada oba sastava imaju identičan skor od sedam pobeda i jednog poraza.
Ipak, vremena za slavlje u Humskoj gotovo da nema, jer već 25. novembra od 17.00 časova sledi novi okršaj istih rivala, ovoga puta na gostujućem terenu u sklopu 14. kola Evrolige. Kako reprezentacija Srbije samo dan kasnije igra meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Litvanije, novinare je na konferenciji za medije najviše zanimalo kakav je plan kluba za Vanju Marinkovića, Nikolu Tanaskovića i Arijana Lakića — odnosno hoće li se priključiti selektoru Dušanu Alimpijeviću ili putuju sa ekipom na Bliski istok.
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Španski strateg na klupi beogradskog velikana Đoan Penjaroja, koji je nedavno i zvanično produžio ugovor sa klubom do 2029. godine, otklonio je sve dileme.
"Raduje me naravno činjenica da sam produžio ugovor sa Partizanom, srećna je i moja porodica. Srpski igrači mogu da igraju za reprezentaciju, isto kao i Pajola za selekciju Italije, ali tek posle utakmice u Dubaiju”, jasan je bio Penjaroja.
Osvrćući se na samu utakmicu i dragocenu pobedu protiv jednog od najkvalitetnijih sastava u regionu, trener „Parnog valjka” pohvalio je pristup svojih izabranika, posebno istakavši partiju Marija Nakića, ali i priznavši da ga pomalo iznenađuje razlika u ambijentu na tribinama između domaćeg i evropskog takmičenja.
„Srećan sam zbog trijumfa protiv izuzetno jakog rivala, koji poseduje veoma širok roster i odličnog trenera. U meču koji je ostao iza nas morali smo pametno da raspodelimo minutažu, ekipa je odigrala na visokom nivou, a posebno me raduje izdanje Marija Nakića koji je pokazao da će biti veliko pojačanje u nastavku sezone. Čudi me da je atmosfera ovoliko različita na utakmicama Evrolige i ABA lige, ali u svakom slučaju veliko hvala navijačima koji su došli da nam pomognu da stignemo do veoma dragocenog trijumfa”, zaključio je Penjaroja.