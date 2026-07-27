LUDI TIKET (-), ponedeljak, 860.289 dinara: Argentinci ga bacili u očaj

Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 08:38

Odigrao je 13 parova, što znači i da je rizik od pada bio izuzetno veliki...

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Tiket: GUBITAN
Vreme: 26.07.26 17:04:23
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Hradec
Pardubice
2:1 (1:0)
tm1
2+
2.2
Koper
Radomlje
2:2 (0:2)
tm1
2+
1.35
Nublense
Palestino
2:0 (2:0)
kmb
1X&0-3
1.6
Racing Cordoba
San Telmo
2:1 (1:0)
kmb
1X&0-3
1.3
Gimnasia J
Atl.Guemes
2:1 (0:1)
kmb
1&0-3
1.85
Atletico Mitre
Almirante Brown
0:0 (0:0)
kmb
1X&0-3
1.47
Midland
Patronat
1:0 (0:0)
kmb
1X&0-3
1.37
Godoy Cruz
Central Norte
2:1 (2:1)
tm1
2+
2.2
Macva
Partizan
1:3 (0:1)
tm2
2+
1.43
Morocco W
Kenya W
4:0 (3:0)
ki
1
1.15
Londrina
Novorizontino
1:4 (1:3)
tgg
gg
1.95
Gimnasia Tiro
Cd Maipu
1:0 (0:0)
kmb
1X&gg
2.85
Lokomotiv Plovdiv
Septemvri Sofia
2:1 (1:1)
kmb
1X&0-3
1.43
Uplata: 1.000,00 RSD
Ukupni koeficijent: 661.76
Potencijalni dobitan: 860.289,92 RSD

Ovaj ludi tiket sa uplatno-isplatnog mesta u Ulici Džordža Vašingtona pao je zbog samo jedne pogrešne procene na meču Gimnasia T. - Maipu, gde je igrač tipovao igru na golove 1X&GG. Gosti iz ekipe Maipu, nažalost, nisu uspeli da postignu željeni gol, pa je ovaj par jedini pocrveneo na tiketu i srušio san o neverovatnom maksimalnom dobitku. Dok je preostalih 12 mečeva širom planete prošlo u savršenom zelenom nizu, ovaj argentinski duel se pokazao kao nepremostiva prepreka.

Pad u samoj završnici ili zbog jednog gola koji nedostaje predstavlja najveću noćnu moru svakog strastvenog kladioca, posebno kada je u igri čak 13 parova i ogromna ukupna kvota od 661,76. Kada te na tako dugačkom tiketu proda samo jedan tim, razočaranje je obično ogromno jer svest o tome koliko je malo falilo za ogroman novac kvari ceo utisak o vrhunskoj prognozi. Ipak, umesto da uloženi trud i sjajan osećaj za ostale utakmice propadnu, pravila igre su ponudila sjajnu alternativu.

Spas za ovaj promašaj stigao je u vidu popularnog benefita NAPLATI PROMAŠAJ koji se aktivira upravo u ovakvim situacijama. Pošto je proizvod preostalih 12 pogođenih kvota na tiketu i dalje bio izuzetno visok (debelo iznad granice od 99), igrač je ostvario pravo na pet puta veći iznos od sopstvene uplate. Na uloženih 1.000 dinara, umesto nule i bačenog listića, isplaćena je utešna nagrada od 5.000 dinara, što jasno pokazuje zašto je ova opcija pravi pojas za spasavanje na uplatnim mestima.

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