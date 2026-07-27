LUDI TIKET (-), ponedeljak, 860.289 dinara: Argentinci ga bacili u očaj

Ovaj ludi tiket sa uplatno-isplatnog mesta u Ulici Džordža Vašingtona pao je zbog samo jedne pogrešne procene na meču Gimnasia T. - Maipu, gde je igrač tipovao igru na golove 1X&GG. Gosti iz ekipe Maipu, nažalost, nisu uspeli da postignu željeni gol, pa je ovaj par jedini pocrveneo na tiketu i srušio san o neverovatnom maksimalnom dobitku. Dok je preostalih 12 mečeva širom planete prošlo u savršenom zelenom nizu, ovaj argentinski duel se pokazao kao nepremostiva prepreka.

Pad u samoj završnici ili zbog jednog gola koji nedostaje predstavlja najveću noćnu moru svakog strastvenog kladioca, posebno kada je u igri čak 13 parova i ogromna ukupna kvota od 661,76. Kada te na tako dugačkom tiketu proda samo jedan tim, razočaranje je obično ogromno jer svest o tome koliko je malo falilo za ogroman novac kvari ceo utisak o vrhunskoj prognozi. Ipak, umesto da uloženi trud i sjajan osećaj za ostale utakmice propadnu, pravila igre su ponudila sjajnu alternativu.

Spas za ovaj promašaj stigao je u vidu popularnog benefita NAPLATI PROMAŠAJ koji se aktivira upravo u ovakvim situacijama. Pošto je proizvod preostalih 12 pogođenih kvota na tiketu i dalje bio izuzetno visok (debelo iznad granice od 99), igrač je ostvario pravo na pet puta veći iznos od sopstvene uplate. Na uloženih 1.000 dinara, umesto nule i bačenog listića, isplaćena je utešna nagrada od 5.000 dinara, što jasno pokazuje zašto je ova opcija pravi pojas za spasavanje na uplatnim mestima.