Detalji operacije povratka u Holandiju: Doleteli u Beograd da ubede Tadića, danas lekarski pregledi

Niz informacija obelodanio je holandski Telegraf, među njima je i ona da će Dušan Tadić potpisati sa NEC Najmehenom dvogodišnji ugovor iliti da će se obavezati na saradnju do leta 2028. godine.

Dali su sve od sebe biznismen i ljudi iz stručnog štaba da se čovek koji je za Ajaks na 241 utakmici dao 105 i namestio 112 golova, te bio trostruki prvak, vrati u Holandiju. Ostavili su na njega i njegovo okruženje snažan utisak, ubedili su ga da su prava sredini za nastavak karijere i lekarski pregledi zakazani su za danas.

S obzirom na to kakav je Dušan Tadić profesionalac i koliko sve ove godine vodi brigu o telu, tu ne bi trebalo da bude nikakvih komplikacija. Veruju u holandskom klubu da će imati ogroman uticaj na mlade igrače, ali i da može da bude bitan faktor za ulazak u Ligu šampiona. NEC će igrati u kvalifikacijama i u trećem kolu suparnik mu je Olimpijakos.