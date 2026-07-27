Detalji operacije povratka u Holandiju: Doleteli u Beograd da ubede Tadića, danas lekarski pregledi
Vreme čitanja: 3min | pon. 27.07.26. | 09:57
Biznismen Marsel Bukhorn, trener Dik Šroder i pomoćnik Haris Medunjanin činili su delegaciju koja je uverila Dušana da potpiše za NEC i pokuša da ga uvede u Ligu šampiona
Isprva se činilo da od povratka Dušana Tadića u holandski fudbal nema ništa, međutim, dogodio se jedan bitan detalj i sve se okrenulo naopačke. Pregovori nisu išli željenim tokom i delegacija na čelu sa biznismenom Marselom Bukhornom je povukla potez – okrenula ga je i rekla kako dolazi u Beograd. Tu je čitava operacija dobila drugačiji tok.
Finansijer NEC Najmehena nije sam krenuo put glavnog grada Srbije, već su mu društvo pravili Dik Šroder i pomoćnik Haris Medunjanin. Pre no što će doći, delovalo je da će se Srbin odlučiti za novu avanturu na Bliskom istoku nakon epizode u Al Vahdi, međutim, posle razgovora sa čelnicima holandskog kluba je promenio mišljenje.
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Niz informacija obelodanio je holandski Telegraf, među njima je i ona da će Dušan Tadić potpisati sa NEC Najmehenom dvogodišnji ugovor iliti da će se obavezati na saradnju do leta 2028. godine.
Dali su sve od sebe biznismen i ljudi iz stručnog štaba da se čovek koji je za Ajaks na 241 utakmici dao 105 i namestio 112 golova, te bio trostruki prvak, vrati u Holandiju. Ostavili su na njega i njegovo okruženje snažan utisak, ubedili su ga da su prava sredini za nastavak karijere i lekarski pregledi zakazani su za danas.
S obzirom na to kakav je Dušan Tadić profesionalac i koliko sve ove godine vodi brigu o telu, tu ne bi trebalo da bude nikakvih komplikacija. Veruju u holandskom klubu da će imati ogroman uticaj na mlade igrače, ali i da može da bude bitan faktor za ulazak u Ligu šampiona. NEC će igrati u kvalifikacijama i u trećem kolu suparnik mu je Olimpijakos.
Nimalo jednostavan zadatak, međutim, da imaju ozbiljne planove govori i to što su angažovali Emrea Mora. U rasponu od nedelju dana ulovili su dvojicu kreativnih ofanzivaca, a upravo na predstavljanju Turčina se dogodilo nešto zanimljivo. Sportski direktor Karlos Albers koji dan pre promocije rekao je da je operacija dovođenja Dušana Tadića u tom trenutku neizvodljiva, ali je generalni direktor Vilk van Šajk odlučio da se našali i prozvao je Srbina da izađe na binu…
Pojavio se Emre Mor umesto Dušana Tadića, ali ubrzo će i on stati pred navijače NEC Najmehena.
Pre nekoliko dana, konkretno u četvrtak uveče, Dušan Tadić bio je na Karađorđu, pratio je utakmicu kvalifikacija Lige konferencije između Vojvodine i Ajaksa. Pristalice holandskog kluba su mu skandirale nekoliko minuta, što ga je navelo da siđe na atletsku stazu, a potom je poveo navijanje.
Kucnuo je čas da otvori novo poglavlje u holanskom fudbalu. Groningen, Tvente, Ajaks, pa NEC. Najviše zbog delegacije koja je imala takta, uvukla se pod kožu srpskom kreativcu i pronašla način da ga privoli da se vrati u Erediviziju, a tamo je nekada igrao opako dobro.
Najbolji igrač Ajaks, igrač sezone, najbolji strelac lige i sve skupa šest trofeja sa najvećim holandskim klubom. Sada sprema nešto novo.