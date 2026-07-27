Oklahoma muči Denver: Tera ga da potroši 32.000.000 dolara više nego što je planirao

Prešao je Denver sada drugu granicu u seleri kepu (second apron) i jedini je tim koji je trenutno iznad iste. To kasnije može da bude problem, no Nagetsi bi trejdovima mogli da se otarase velikih plata pojedinih igrača. Ono što je trenutno važno, Denver će morati da plati porez na luksuz (luxury tax) u iznosu od 68.000.000 dolara, što je 32.000.000 više u odnosu na koliko bi platio da je pustio Džonsa .

To si i uradili, očigledno cene Džonsove pre svega defanzivne kvalitete, ali će za njih morati i te kako da plate. Iako brojke nisu impresivne - 5,5 poena i 3,3 skoka, odbrana je definitivno tu, a čak je napad izgledao bolje nego što statistika kaže, pogotovo u plej-ofu u kome je Džons šutirao neverovatnih 69%.

Tek će se osetiti ovaj trejd i genijalnost Sema Prestija. U nekom momentu će Nagetsi morati da naprave nekoliko nepovoljnih trejdova kako bi olakšali seleri kep, ali će tako sigurno oslabiti ekipu oko Nikole Jokića. Generalno bi Denver mogao i samo da plati porez na luksuz i tako zadrži konkurentan tim. Međutim, vlasnička porodica Krenke ne voli da plaća ništa preko onoga što mora, o čemu svedoči i činjenica da je franšiza iz Kolorada od kada je uveden seleri kep u sezoni 2002/03. platio svega 53.000.000 dolara na ime poreza na luksuz.

Dakle, sada će u jednoj sezoni platiti više nego za 23 godine... i verovatno će taj porez biti još veći jer još nije rešena situacija oko Pejtona Votsona. On je takođe ograničen slobodan agent, s tim da traži platu u rasponu od 25.000.000-30.000.000 dolara što je mnogo više od Džonsovih 6.000.000.

Votsona traže Atlatna Hoksi, Los Anđeles Klipersi i Milvoki Baksi. Svi mogu da ga plate, pa je samo na Nagetsima da li hoće da ga zadrže.