Pandurović zove Jankovića u Novi Pazar

Pandurovićev „presing“ na Jankovića traje neko vreme, međutim i mladi fudbaler i čelnici Partizana su želeli da vide da li će on biti u planovima novog trenera Saše Ilića pre nego što donesu bilo kakvu odluku. Ali, prve tri utakmice u sezoni pokazale su da Ilić vidi neke druge igrače kao bliže prvoj postavi od Jankovića, koji do sada nije upisao ni minut na terenu.

Zbog toga odlazak u Novi Pazar, gde bi skupljao ozbiljniju minutažu na terenima Mozzart Bet Superlige, zvuči kao primamljiva opcija za Dimitrija Jankovića, a ni u Partizanu ne bi imali ništa protiv da ga pozajmice do kraja sezone.

Janković važi za jednog od najtalentovanijih igrača svoje generacije, proletos je kao igrač na dvojnoj registraciji dao veliki doprinos plasmanu Teleoptika u Mozzart Bet Prvu ligu Srbije.