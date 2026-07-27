Novo pravilo koje je saplelo Mačvu: Izmena kasnila 2,3 sekunde

Tu negde su se i završili protesti Šapčana, ali je posle utakmice trener Nemanja Glušica rekao kako je njegov tim u trenucima kada je Partizan dao gol imao devetoricu igrača na terenu (dobili crveni karton u 53. minutu). Izmena nije dozvoljena jer je kasnila, kako je šef struke Mačve rekao – 2,3 sekunde.

„U trenutku kad smo primili drugi gol, imali smo dva igrača manje u polju. Igrač je zakasnio da izađe 2,3 sekunde. Svaka čast ako će se to poštovati nadalje“, poručio je Glušica.

Šta se tu tačno dogodilo? Radi se o novom pravilu koje je uvedeno uoči početka minulog Svetskog prvenstva. I ono kaže sledeće:

„Zamenjeni igrač ima deset sekundi da napusti teren i to sa najbliže tačke gde se zatekne u tom trenutku. Ako to ne učini, zamena ne može da uđe na teren najmanje jedan minut i ekipa će nastaviti da igra tih 60 sekundi sa desetoricom igrača“.

Razlog za uvođenje ovog pravila je jasan: da se spreči odugovlačenje, opstrukcija igre. Mačva je, izgleda upala u taj vakuum. Nepune tri sekunde su je delile od dozvoljene izmene i na njeno razočaranje, Partizan je u tom napadu dao gol (Sek).

U paketu sa ovim ide u još jedno slično pravilo, takođe uvedeno pre početka Mundijala, da kada izađe sa terena da mu se ukaže pomoć, ne može pun minut da se vrati u igru.

Već u 2. kolu videli smo primenu jednog od ta dva nova pravila.