Politički problem za italijanski fudbal: Pirlo neće biti selektor zbog reklame u Rusiji?! Ide i Maldini

Novi predsednik Fudbalskog saveza Italije Đovani Malago očigledno nije mogao da izdrži taj pritisak, pa bi zato mogao da ostane bez dvojice saradnika kojima je poverio brigu o sportskom sektoru: tehničkog direktora Paola Maldinija i njegovog savetnika Leonarda. Prema izveštajima svih italijanskih medija oni su rešeni da odu zbog toga što nisu saglasni sa uplivom politike u fudbal niti su dobili potpunu samostalnost u radu koja im je obećana.

Jer baš Maldini i Leonardo su i izgurali Pirla u kandidata što je samo po sebi bilo kontroverzno rešenje, pošto njegova dosadašnja trenerska karijera – vodio je Juventus (osvojio Kup i Superkup Italje), Fatik Karagumruk, Sampdoriju i sada Dubai junajted – nisu baš rezime čoveka kome biste poverili budućnost inače razorenog italijanskog fudbala.

Maldini i Leonardo su ipak insistirali: kad već ne mogu Pep Gvardiola ni Karlo Ančeloti, onda Pirlo. Čak i pre Antonija Kontea ili Roberta Mančinija, dvojice najtrofejnijih italijanskih stratega. Želeli su potpuni zaokret. Nisu računali da će se politika umešati u celu priču.

Današnji sastanak čelnika Fudbalskog saveza sa Pirlovim zastupnicima već je otkazan. Malago će pokušati da “objasni” Maldiniju i Leonardu da se ovako moralo. Da selektor ne sme da reklamira kladionicu, kad zakoni to već ne dozvoljavaju. Praviće se da Rusija nema ništa s tim. Svi italijanski mediji tvrde da će mu u tom slučaju Maldini i Leonardo uručiti otkaz.

Deluje neizbežno, jer Pirlo se na Instagramu već oprostio od nesuđenog posla. Navodno se isprva branio tvrdnjom da je pomenutu reklamu snimio jer je tako nešto morao da uradi po slovu ugovora sa Junajted Dubaijem. Problem je što ga je odmah demantovao gazda tog kluba, Sergej Lomakin, rekavši da sa time nema nikakve veze. Pirlo je reklamu ugovorio i snimio sam. I verovatno za to bio dobro plaćen.

“Tokom cele karijere, igračke pa onda trenerske, ponašao sam u potpunosti u skladu sa zakonima zemalja u kojima sam radio i ugovora koje sam potpisao. Profesionalna saradnja u središtu ove poslednje kontroverze je iskrsla u kontekstu moje karijere u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i isključivo je sportske prirode. Pridavati tome bilo kakav politički značaj značilo bi pridavati meni uverenja koje nikada nisam izrazio, niti su moja”, branio se Pirlo u kasnijem Instagram postu.

I ovde je u pravu. Ali Rusije je poslednjih godina zabranjena reč na zapadu Evrope. A selektorska fotelja u Italiji zbog toga je još upražnjena.