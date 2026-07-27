Rišairova borba za “spas” karijere - došao u donji dom turske druge lige

Karijera jednog fudbalera, ma koliko bila obećavajuća, vrlo često se pretvori u ozbiljan životni rolerkoster. Rišairo Živković je prošao put od fudbalskog čuda u Groningenu, gde je obarao rekorde čak i legendarnog Arijena Robena, potom ga je u svoje redove doveo slavni Ajaks, iako su se ozbiljno raspitivali i Real Madrid i Barselona, ali su iz Amsterdama kola krenula nizbrdo. Nakon Kine, Crvene zvezde, Eredivizije, Singapura i Tajlanda, momak srpskih korena potpisao je dvogodišnji ugovor sa turskim drugoligašem Vanom.

Turski klub, koji je prošlu sezonu završio na 14. mestu tamošnje Prve lige, očigledno je u ovo leto ušao odlučan da proba da napravi nešto konkurentniji tim, pa veruju da bi dolazak Rišaira u tome mogao da im pomogne. Van su napustila osmorica igrača, a do sada su došla petorica. Od toga je za jednog plaćeno i obeštećenje. U pitanju je kupovina Ivana Sedrika iz Las Palmasa za obeštećenje od 400.000 evra.