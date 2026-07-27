Rišairova borba za “spas” karijere - došao u donji dom turske druge lige
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 09:26
Živković potpisao dvogodišnji ugovor sa Vanom
Karijera jednog fudbalera, ma koliko bila obećavajuća, vrlo često se pretvori u ozbiljan životni rolerkoster. Rišairo Živković je prošao put od fudbalskog čuda u Groningenu, gde je obarao rekorde čak i legendarnog Arijena Robena, potom ga je u svoje redove doveo slavni Ajaks, iako su se ozbiljno raspitivali i Real Madrid i Barselona, ali su iz Amsterdama kola krenula nizbrdo. Nakon Kine, Crvene zvezde, Eredivizije, Singapura i Tajlanda, momak srpskih korena potpisao je dvogodišnji ugovor sa turskim drugoligašem Vanom.
Turski klub, koji je prošlu sezonu završio na 14. mestu tamošnje Prve lige, očigledno je u ovo leto ušao odlučan da proba da napravi nešto konkurentniji tim, pa veruju da bi dolazak Rišaira u tome mogao da im pomogne. Van su napustila osmorica igrača, a do sada su došla petorica. Od toga je za jednog plaćeno i obeštećenje. U pitanju je kupovina Ivana Sedrika iz Las Palmasa za obeštećenje od 400.000 evra.
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Rišairu je ovo 14. klub u karijeri, što nije baš pohvalno za nekoga ko ima 29 godina. Karijera mu je generalno u strmoglavom padu, mada je u poslednjih godinu i po dana igrao vrlo dobro u dresu Bangkog Junajteda, gde je na 52 utakmice postigao 19 golova i upisao 11 asistencija. To je sigurno ohrabrilo čelnike Vana i nagovestilo da bi brzonogi fudbaler mogao da nastavi istim putem i u drugoligaškom rangu turskog fudbala.
Ipak, treba imati umu da je drugi deo prošle sezone propustio zbog povrede kolena. To je sigurno predstavljalo psihološki udarac za samog igrača, kojem je sezona 2024/2025. bila je jedna od uspešnijih u karijeri, s obzirom na to da je postigao 15 golova na 40 utakmica.
Živković nosi prezime po majci Miri, koja je iz Srbije, dok mu je otac sa ostrva Kurasao. Tokom karijere je imao pravo da nastupa za Holandiju, Srbiju i Kurasao. Prošao je sve mlađe selekcije Holandije, a kasnije upisao dva nastupa za Kurasao. Još 2013. godine, tadašnji selektor omladinske selekcije Veljko Paunović uputio je poziv Rišairu, ali je to blokirao Groningen, pod obrazloženjem da će mu više značiti da trenira sa prvim timom.