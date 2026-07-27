Glas sa Banjice: Saša Ilić donirao pomoć Radu
Vreme čitanja: 4min | pon. 27.07.26. | 10:04
Građevinari se zahvalili legendi Partizana
Imao je tokom igračkih dana Saša Ilić mnoštvo rivala na terenu. Ali van njega je bilo gotovo nemoguće pronaći čoveka koji na bilo koji način, osim superlativima, govori o legendi Partizana.
Da klupske boje nisu prepreka za poštovanje, pomaganje, pokazuje i obaveštenje Fudbalskog kluba Rad na društvenim mrežama, a u kojem se zahvaljuje Saši Iliću na donaciji pomoći Građevinarima, koji su se plasirali u četvrti rang takmičenja, ali i dalje grcaju u finansijskim problemima.
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„Legenda srpskog fudbala, čovek čije se ime izgovara sa posebnim poštovanjem i o čijoj karijeri ne treba mnogo govoriti, jer njegovi rezultati, uspesi i prvenstveno ljudske vrednosti govore umesto svake reči – Saša Ilić, svojom donacijom pružio je podršku našem klubu u nastojanju da rešimo deo dugova prema bivšim igračima.
Kada ovakva fudbalska veličina stane uz vas, to nije samo donacija. To je priznanje da je prepoznata prava, iskrena i zdrava sportska priča, kao i svi ljudi koji ulažu svoje vreme i trud kako bi FK Rad ponovo bio tamo gde mu je mesto.
Posebno smo ponosni što je njegov sin Nikša jedan deo svoje fudbalske karijere proveo u našem klubu, noseći dres Rada. Ta činjenica zauvek će ostati deo istorije našeg kluba.
Od srca hvala Saši Iliću i njegovoj porodici na ukazanom poverenju, podršci i velikom ljudskom gestu. Ovakva dela pokazuju da istinske legende nisu samo veliki šampioni na terenu, već i veliki ljudi van njega“, stoji u saopštenju FK Rad.