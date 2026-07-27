Glas sa Banjice: Saša Ilić donirao pomoć Radu

„Legenda srpskog fudbala, čovek čije se ime izgovara sa posebnim poštovanjem i o čijoj karijeri ne treba mnogo govoriti, jer njegovi rezultati, uspesi i prvenstveno ljudske vrednosti govore umesto svake reči – Saša Ilić, svojom donacijom pružio je podršku našem klubu u nastojanju da rešimo deo dugova prema bivšim igračima.

Kada ovakva fudbalska veličina stane uz vas, to nije samo donacija. To je priznanje da je prepoznata prava, iskrena i zdrava sportska priča, kao i svi ljudi koji ulažu svoje vreme i trud kako bi FK Rad ponovo bio tamo gde mu je mesto.

Posebno smo ponosni što je njegov sin Nikša jedan deo svoje fudbalske karijere proveo u našem klubu, noseći dres Rada. Ta činjenica zauvek će ostati deo istorije našeg kluba.

Od srca hvala Saši Iliću i njegovoj porodici na ukazanom poverenju, podršci i velikom ljudskom gestu. Ovakva dela pokazuju da istinske legende nisu samo veliki šampioni na terenu, već i veliki ljudi van njega“, stoji u saopštenju FK Rad.