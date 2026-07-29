LUDI TIKET, sreda, 151.794 dinara: Odlično odrađen posao

Tiket, uplaćen u Mozzart kladionici u Novim Banovcima, predstavlja pravi primer majstorskog predviđanja i sportske intuicije. Sa ulogom od svega 400 dinara, igrač je uspeo da spoji šest izuzetno zahtevnih fudbalskih parova i napravi kombinaciju koja se viđa jednom u ne zna se koliko pokušaja. Hrabar odabir igara, od pobeda gostiju u uzbudljivim kvalifikacionim mečevima do tačne procene efikasnosti u prvim poluvremenima, pretvorio je ovaj običan letnji dan u istorijski trenutak za jednog lokalnog znalca.

Svaki par na tiketu nosio je posebnu težinu, a ukupna kvota dostigla je neverovatnih 361,42. Dok su se mreže tresle širom evropskih terena, od Rige i Dablina pa sve do Zagreba, svaki sudijski zvižduk približavao je ovaj tiket potpunom pogotku. Recimo, dvojka Šturma bila je na kvoti četiri, a kobinacija X2&2-4, na susretu Riga - Vardar, vukla je kvotu 4,10. Recimo ovaj poslednji meč koji pominjemo otišao je u produžetke, a za konkretnu priču važno je da je tip zaokružen golom domaćina u 87. minutu utakmice.

Ono što je ovaj dobitak učinilo još slađim jeste fantastična SUPER MULTI BONUS isplata. Zahvaljujući ovom sjajnom bonusu, na osnovni dobitak pridodato je dodatnih 7.228 dinara, čime je ukupna isplata zaokružena na fantastičnih 151.794 dinara. Novi Banovci su tako dobili novog šampiona, koji je dokazao da se uz malo sportske magije i prave bonuse snovi pretvaraju u stvarnost.