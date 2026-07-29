Osvajanje Vojvodinine svlačionice

Jedini vredan autoritet u bilo kom poslu, a posebno u trenerskom, jeste autoritet znanja. Ukoliko ne znaš odgovor na neko pitanje, onda igračima postaješ sumnjiv kao stručnjak. Od prvog dana sam to shvatio i uvek sam imao spreman odgovor na sve što igrači od mene traže, a taj recept uspešno primenjujem već skoro 20 godina.

Reči Željka Obradovića iz jednog intervjua, ponovio sijaset puta posle toga, gotovo na svakom predavanju i trenerskoj klinici, trebalo da predstavljaju vodilju novom šefu struke Stare dame, Marku Saviću, kako da zadobije poverenje igrača i obezbedi mir u svlačionici. Svlačionici koja je u prethodne tri sezone dosta doprinela smenama četvorice trenera. Prvo su se pojedinci okrenuli protiv Božidara Bandovića, kasnije i Nenada Lalatovića, a pojedini sukobi „interne“ vrste kumovali su i ostavci Miroslava Tanjge. Što su imena igrača zvučnija, a plate veće, to je po pravilu i svlačionica uzavrelija. Nisu Lale poznate po ko zna kako problematičnoj svlačionici, ali iz priloženog možemo zaključiti da se pojedinci i te kako pitaju o dešavanjima u klubu. Uprava uvažava njihovo mišljenje i reaguje na zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo. Kako bi onda Marko Savić – strateg koji je, bilo po godinama, bilo po trenerskom stažu (a u većini slučajeva, osim Miroslava Tanjge, u oba parametra neiskusniji od navedenih stratega) – trebalo da izbegne ovu „minu“ kada je ona već raznela trojicu starijih kolega?

Ne da je izbegava, već da je u startu nagazi i detonira znanjem. Jer 42-godišnji trener iz Beograda nije ni temperamentan poput Lalatovića, ni promoćuran poput Tanjge, ali je studiozan i, prema onome što smo mogli da čujemo iz prethodnih klubova u kojima je radio i od ljudi sa kojima je sarađivao, veoma vredan i predan fudbalskom zanatu, trener koji bi taktičke detalje trebalo da drži u malom prstu. Postoje oni koji tvrde da mu je potrebno još prakse, ali za to se ne može kriviti relativno mlad trener za ovdašnje uslove, jer najveći karijerni izazovi tek predstoje. Savić je najveću šansu dosadašnjeg dela karijere dobio u Vojvodini, a kako bi se zadržao na njenoj klupi i kako Voša, ali i srpska fudbalska scena ne bi „progutala“ još jednog perspektivnog stratega, moraće nekadašnji šef struke Voždovca, Železničara i Čukaričkog da se izbori za autoritet među igračima. I to znanjem. Vojvodina daje makar dva gola Ajaksu, kvota 4,80 Ukoliko ga zaista poseduje u meri u kojoj se u javnosti pričalo, ono bi trebalo da zauzda i najveće „zvezde i zvezdice“ u ovom timu Lala. Posle mandata Nenada Lalatovića i Miroslava Tanjge, i oni najneposlušniji trebalo bi da budu željni suve taktike, planskog pristupa i sistema u kojem se zna šta se tačno očekuje od svakog pojedinca i kako bi ekipa trebalo da izgleda u svakom trenutku na terenu. Ako Marko Savić usmeri ovu grupu talentovanih individualaca u pravom smeru, napravi od njih tim i još zabeleži rezultate na terenu, neće imati potrebu ni da bude bučan kao Lalatović, niti da se postavi kao očinska figura i na taj način izbori poslušnost kao Tanjga.