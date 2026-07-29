Abu Dabi spremio 13.000.000 evra za istorijski Superkup Evrolige
Vreme čitanja: 1min | sre. 29.07.26. | 09:08
Čeka se još zvanično saopštenje
Evroliga se nalazi u samoj završnici priprema za pokretanje potpuno novog takmičenja – evroligaškog Superkupa, koji će od sezone 2026/27 zvanično otvarati svaku novu takmičarsku godinu. Predlozi i odluke Upravnog odbora ECA sa sastanka u Barseloni dobili su svoju potvrdnu formu, pa je premijerno izdanje zakazano za 18. i 19. septembar, tačno šest dana pre početka regularnog dela Evrolige.
Prema poslednjim informacijama portala Gazzetta, čelnici takmičenja doneće konačnu odluku o domaćinu do petka, 31. jula. Abu Dabi je izbio u prvi plan kao apsolutni favorit za organizaciju turnira, dok se kao rezervne opcije u slučaju bilo kakvih nepredviđenih okolnosti spominju Istanbul i Kaunas. Zainteresovani organizatori spremni su da ulože ogroman novac, između 13 i 14.000.000 evra, kako bi ugostili ovaj spektakl.
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Poznati su i svi učesnici prvog istorijskog izdanja: aktuelni šampion Evrope Olimpijakos, Real Madrid, Fenerbahče kao osvajač prethodnog trofeja i ekipa Dubaija kao predstavnik regije domaćina. Iako finansijska ponuda sa Bliskog istoka deluje nepremostivo, rukovodstvo Evrolige i dalje detaljno procenjuje logističke detalje i posetu navijača kako bi novi format od samog starta doživeo potpuni uspeh.