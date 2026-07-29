Ovo je njegova Barsa! Panter ima skoro isto mečeva u Evroligi kao devet pojačanja Katalonaca
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 08:47
Renomirana španska Marka pisala o početku nove ere Barselone sa Aleksandrom Sekulićem na klupi i Kevinom Panterom na parketu
Nakon tri godine bez osvojenog trofeja i serije neuspeha, Barselona je ovog leta povukla najradikalniji potez u novijoj istoriji kluba. Na klupu je umesto Ćavija Paskvala seo slovenački stručnjak Aleksander Sekulić, postavši čak peti trener u poslednjih pet sezona. Katalonski gigant je doživeo potpunu rekonstrukciju – tim je napustilo čak deset igrača, među kojima je poslednji u nizu bio Tornike Šengelija koji ide put Dubaija, dok je pristiglo devet novih imena, uz najavu da prelazni rok za njih još uvek nije završen.
Od prošlosezonskog tima dres Barselone nosiće samo četvorica igrača: Kevin Panter, Huan Nunjez, Dario Brizuela i Džoel Para. Filozofija kluba doživela je zaokret za 180 stepeni – umesto skupocenih i prekaljenih zvezda, novi sportski koncept (iza koga stoji Ćevi Pujol) usmeren je na mlađe, fizički moćne igrače sa potencijalom za dalji napredak. Rezultat toga je drastičan pad evroligaškog iskustva: prethodni sastav imao je zbirno 1.855 mečeva u elitnom takmičenju, dok trenutni tim ima svega 642 meča, pri čemu samo Jan Veseli i Šengelija iz prethodne garde nose većinu te brojke. Jedini igrač iz aktuelnog sastava sa preko 200 odigranih mečeva u Evroligi jeste Kevin Panter, što je brojka gotovo jednaka onoj koju svih devet novih pojačanja imaju zajedno (203).
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Panter je svoje evroligaškog iskustvo sticao u Olimpijakosu, Olimpiji Milano, Partizanu i sada Barseloni. Pre toga je igrao i FIBA Ligu šampiona koji je osvajao dva puta, a čak ima i sezonu u Evrokupu sa Partizanom pod dirigentskom palicom Željka Obradovića. Kada se sve sabere i oduzme, Panter će ponovo biti apsolutni lider ovog tima.
Od novajlija, najviše iskustva ima Džoš Nibo (136 mečeva) u Evroligi, Džastin Robinson ima 36 iz sezone u Parizu, Olek Balcerovski 30, dok Agustin Ubal ima svega jedan meč. Čak petorica igrača – Umodža Gibson, Olivije Nkamhua, Stenli Umude, Tajris Martin i Tosan Evbuomvan – doživeće svoj evroligaški debi, a za poslednju trojicu ovo će ujedno biti i prvi susret sa evropskom košarkom.
Ovim potezom Barselona je rešila i problem starosti ekipe, koji ih je prošle sezone skupo koštao zbog brojnih povreda ključnih igrača poput Satoranskog, Laprovitole i Klajburna. Broj igrača starijih od 30 godina smanjen je sa devet na svega dvojicu (Panter i Brizuela), dok je većina novajlija u najboljim godinama (između 25 i 29). Sa znatno više mišića, energije i sveže krvi, ali i drastično manje iskustva, Katalonci ulaze u novu eru punu nepoznanica.