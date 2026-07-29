NAJAVA DANA (sreda, 29. jul): Razigrano kroz evropske kvalifikacije, uz Zvezdu i Larn na prvom mestu

KAIRAT ALMATI – OMONIJA, 17.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Slavila je Omonija u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija minimalnim rezultatom. Domaćin je poveo već u 13. minutu i delovalo je da će Kiparni lagano slaviti, ali... U 34. minutu bek Omonije Loik Nego dobio je crveni karton i tako zakomplikovao stvar. Ipak, domaćin je uspeo da odoli do kraja i ostvari minimalnu prednost za revanš u Kazahstanu..

KAUNAS ŽALGIRIS – KLAKSVIK, 18.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Ništa nije rešeno na prvom meču, pa se kreće od nule. Može se reći da je utakmica za nama bila dosadna, bez golova, ali i da je Klaksvik sedam puta šutirao u okvir gola. Današnji domaćin nije uspeo ni to, pa statistika u ovom smislu broji nulu. Klaksviku će zbog tih propuštenih šansi svakako biti teže u gostima.

LEH POZNANJ – ORHUS, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Poljski šampion je prošle nedelje u Danskoj napravio ogroman korak ka trećem kolu, a prednost su im doneli golovi Mikaela Išaka, Terija Jegbea i dvostrukog strelca Patrika Valemarka, dok je posao olakšao i crveni karton golmana Orhusa, Jespera Hansena. Pose 1:4 na prvom meču, očigledno je da je ova utakmica više protokolarna za domaćina, i da Orhus ovu prednost ne može da stigne.

HAPOEL BER ŠEVA – VIKINGUR, 19.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Iako su Izraelci u lošoj odbrambenoj formi, prednost domaćeg terena na stadionu Turner i tradicija postizanja golova na obe strane ukazuju na dinamičan revanš. Hapoel je primio najmanje dva gola u svakoj od poslednjih osam utakmica, što Islandskom timu daje veliku šansu da postigne pogodak u gostima. Videćemo šta će biti nakon 2:1 za Vikingur na prvom meču.

UNIVERZITETAEA – LEVSKI SOFIJA, 19.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Levski je u Bugarskoj prekinuo dominaciju Ludogoreca i sada sanja Ligu šampiona. Ipak, neće mu biti lako, jer je njihov dvomeč s Univerzitateom označen kao derbi drugog kola. Prva runda u Sofiji pripala je Levskom, koji je slavio golom Kristiana Dimitrova još u osmom minutu. Biće ovo uzbudljiva utakmica.

GORNIK ZABŽE – FENERBAHČE, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Možda se očekivala lakša, pre svega pobeda domaćina sa više golova, ali joj ipak ne treba gledati u zube, što bi se reklo. Jedan gol je rešio susret i obradovao hiljade kladilaca koji su se prošlog utorka oslonili na ovaj tip. Fenerbahče sada u gostima brani tu prednost, a nominalni kvalitet pojedinaca iz izraelskog tima svakako je nešto na šta se mora računati na meču sa vicešampionom i osvajačem Superkupa Poljske.

SLOVAN BRATISLAVA – IBERIJA 1999, 20.15

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Stiče se utisak da je Iberija digla ruke posle onih 2:0 u prvom poluvremenu, i da joj se baš nije dalo ni na osnovu činjenice da su joj na utakmici dva gola poništena zbog ofsajda. Slovan sada ima čistu situaciju, domaći teren i sve su prilike da će ovu utakmicu moći da odradi rutinski i ode dalje, uz opasku da je na prvom meču imao sramotan procenat poseda lopte. Naime, 67 procenata vremena loptu u nogama su imali fudbaleri Iberije 1999.

KOPENHAGEN – POLISIJA ŽITOMIR, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Odličan meč odigran je u Slovačkoj, tačnije u Košicama gde je ukrajinski tim nominalan domaćin. Poveo je gost već u 4. minutu, ali je Polisija uspela da u pola sata preokrene rezultat. Onda je na red došao za Kopenhagen da preokrene. Međutim nije uspeo da zadrži sva tri boda pošto je ukrajinski klub došao do zlata vrednog izjednačenja u 88. minutu preko Oleksandra Filipova. Posle tih 3:3, sve karte su otvorene.

RAPID – SANTA KOLOMA, 20.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Još jednu goleadu imamo sa terena kvalifikacija za Ligu konferencije. Naime, prošle sedmice je na prvom meču bilo 1:3 za Rapid. Jasno, malo ko se nadao GG ishodu, mada se puno golova osećalo još pre početka meča u vazduhu. U ovoj situaciji, Rapid je tim koji ima pravo da se nazove apsolutnim favoritom, što se nominalno vidi i kroz pogođene kvote.