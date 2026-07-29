NAJAVA DANA (sreda, 29. jul): Razigrano kroz evropske kvalifikacije, uz Zvezdu i Larn na prvom mestu
Vreme čitanja: 4min | sre. 29.07.26. | 08:20
Pogledajte kratku bet analizu najvažnijih mečeva u danu pred nama...
CRVENA ZVEZDA – LARN, 20.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)
Crvena zvezda je pokazala kako se ponaša veliki favorit u evropskim kvalifikacijama i uz doziranje snage i personalnih resursa, lako savladala Larne (4:0) i praktično osigurala evropsku jesen. Ne bi ovaj meč ni bio zanimljiv u ovom trenutku toliko da ga ne igra tim Dejana Stankovića, jer kapitalna prednost Zvezde iz prvog meča praktično je nenadoknadiva za rivala koji samo protokolarno dolazi na Marakanu.
Izabrane vesti
KAIRAT ALMATI – OMONIJA, 17.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)
Slavila je Omonija u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija minimalnim rezultatom. Domaćin je poveo već u 13. minutu i delovalo je da će Kiparni lagano slaviti, ali... U 34. minutu bek Omonije Loik Nego dobio je crveni karton i tako zakomplikovao stvar. Ipak, domaćin je uspeo da odoli do kraja i ostvari minimalnu prednost za revanš u Kazahstanu..
KAUNAS ŽALGIRIS – KLAKSVIK, 18.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)
Ništa nije rešeno na prvom meču, pa se kreće od nule. Može se reći da je utakmica za nama bila dosadna, bez golova, ali i da je Klaksvik sedam puta šutirao u okvir gola. Današnji domaćin nije uspeo ni to, pa statistika u ovom smislu broji nulu. Klaksviku će zbog tih propuštenih šansi svakako biti teže u gostima.
LEH POZNANJ – ORHUS, 19.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)
Poljski šampion je prošle nedelje u Danskoj napravio ogroman korak ka trećem kolu, a prednost su im doneli golovi Mikaela Išaka, Terija Jegbea i dvostrukog strelca Patrika Valemarka, dok je posao olakšao i crveni karton golmana Orhusa, Jespera Hansena. Pose 1:4 na prvom meču, očigledno je da je ova utakmica više protokolarna za domaćina, i da Orhus ovu prednost ne može da stigne.
HAPOEL BER ŠEVA – VIKINGUR, 19.30
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)
Iako su Izraelci u lošoj odbrambenoj formi, prednost domaćeg terena na stadionu Turner i tradicija postizanja golova na obe strane ukazuju na dinamičan revanš. Hapoel je primio najmanje dva gola u svakoj od poslednjih osam utakmica, što Islandskom timu daje veliku šansu da postigne pogodak u gostima. Videćemo šta će biti nakon 2:1 za Vikingur na prvom meču.
UNIVERZITETAEA – LEVSKI SOFIJA, 19.30
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)
Levski je u Bugarskoj prekinuo dominaciju Ludogoreca i sada sanja Ligu šampiona. Ipak, neće mu biti lako, jer je njihov dvomeč s Univerzitateom označen kao derbi drugog kola. Prva runda u Sofiji pripala je Levskom, koji je slavio golom Kristiana Dimitrova još u osmom minutu. Biće ovo uzbudljiva utakmica.
GORNIK ZABŽE – FENERBAHČE, 20.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)
Možda se očekivala lakša, pre svega pobeda domaćina sa više golova, ali joj ipak ne treba gledati u zube, što bi se reklo. Jedan gol je rešio susret i obradovao hiljade kladilaca koji su se prošlog utorka oslonili na ovaj tip. Fenerbahče sada u gostima brani tu prednost, a nominalni kvalitet pojedinaca iz izraelskog tima svakako je nešto na šta se mora računati na meču sa vicešampionom i osvajačem Superkupa Poljske.
SLOVAN BRATISLAVA – IBERIJA 1999, 20.15
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)
Stiče se utisak da je Iberija digla ruke posle onih 2:0 u prvom poluvremenu, i da joj se baš nije dalo ni na osnovu činjenice da su joj na utakmici dva gola poništena zbog ofsajda. Slovan sada ima čistu situaciju, domaći teren i sve su prilike da će ovu utakmicu moći da odradi rutinski i ode dalje, uz opasku da je na prvom meču imao sramotan procenat poseda lopte. Naime, 67 procenata vremena loptu u nogama su imali fudbaleri Iberije 1999.
KOPENHAGEN – POLISIJA ŽITOMIR, 19.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)
Odličan meč odigran je u Slovačkoj, tačnije u Košicama gde je ukrajinski tim nominalan domaćin. Poveo je gost već u 4. minutu, ali je Polisija uspela da u pola sata preokrene rezultat. Onda je na red došao za Kopenhagen da preokrene. Međutim nije uspeo da zadrži sva tri boda pošto je ukrajinski klub došao do zlata vrednog izjednačenja u 88. minutu preko Oleksandra Filipova. Posle tih 3:3, sve karte su otvorene.
RAPID – SANTA KOLOMA, 20.30
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)
Još jednu goleadu imamo sa terena kvalifikacija za Ligu konferencije. Naime, prošle sedmice je na prvom meču bilo 1:3 za Rapid. Jasno, malo ko se nadao GG ishodu, mada se puno golova osećalo još pre početka meča u vazduhu. U ovoj situaciji, Rapid je tim koji ima pravo da se nazove apsolutnim favoritom, što se nominalno vidi i kroz pogođene kvote.