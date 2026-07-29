Votson odbio Denverovu ponudu i traži više novca od Kristijana Brauna

Mladi defanzivac je prošlog oktobra osigurao ugovor vredan 125.000.000 dolara za pet godina koji je počeo da važi od ovog leta. Već nekoliko meseci se spekuliše da Votson želi iste ili slične uslove kao Braun i između njih dvojice očigledno postoji određeni rivalitet. S tim da treba biti pošten i reći da Votson više zaslužuje novac koji je Braun dobio.

02.00: (1,45) Agvada Santeros (15,0) Leones De Ponse (3,05)

Bivši NCAA šampion sa Kanzasom je izrastao u kvalitetnog defanzivca, ali mu je napadački opseg dosta limitiran. S druge strane, Votson je eksplodirao početkom ove godine kada se Nikola Jokić povredio i bio najbolji igrač Nagetsa u jednom periodu. Sezonu je uprkos svojim problemima sa povredama završio sa prosekom od 15 poena, pet skokova i dve asistencije.

Votson je jedan od najboljih i ujedno najtraženijih slobodnih igrača na tržištu i Denver se nalazi u ozbiljnom problemu zbog toga što je izjednačavanjem Oklahomine ponude za Spensera Džonsa ušao u drugi nivo poreza na luksuz. I sad svaki ugovor koji i želi da produži samo dodaje ulje na vatru koja se već razbuktala.

Mnogo je bitno i to što Nagetsi sada, kada su u “second apron” mogu samo da razmišljaju o “sign-and-trade” varijanti u kojoj za Votsona ne mogu da dobiju nijednog igrača, već samo pikove. Jer, to je jedan od limita sa kojim se suočava svaki klub koji uđe u drugi nivo poreza na luksuz.