Votson odbio Denverovu ponudu i traži više novca od Kristijana Brauna
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 08:57
Logičan odgovor mladog košarkaša
Bilo je samo pitanje trenutka kada će se desiti, sada je definitivno - Pejton Votson odbio je prvu ponudu Denvera da produži ugovor jer oseća da nije dovoljno plaćen.
Podsetimo, Denver je svom mladom igraču ponudio 70.000.000 dolara na pet godina, što je oko 14.000.000 po sezoni. To je daleko ispod onoga što on može da zaradi na ruki ekstenziji, koja bi suštinski trebalo da bude između 120.000.000 i 125.000.000 dolara. Kako javlja novinar Mark Stajn, Votson je preko svog agenta poručio ljudima iz Denvera da ga ovakav ugovor ne zanima i da želi platu ne u rangu, već višu od Kristijana Brauna.
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Mladi defanzivac je prošlog oktobra osigurao ugovor vredan 125.000.000 dolara za pet godina koji je počeo da važi od ovog leta. Već nekoliko meseci se spekuliše da Votson želi iste ili slične uslove kao Braun i između njih dvojice očigledno postoji određeni rivalitet. S tim da treba biti pošten i reći da Votson više zaslužuje novac koji je Braun dobio.
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Bivši NCAA šampion sa Kanzasom je izrastao u kvalitetnog defanzivca, ali mu je napadački opseg dosta limitiran. S druge strane, Votson je eksplodirao početkom ove godine kada se Nikola Jokić povredio i bio najbolji igrač Nagetsa u jednom periodu. Sezonu je uprkos svojim problemima sa povredama završio sa prosekom od 15 poena, pet skokova i dve asistencije.
Votson je jedan od najboljih i ujedno najtraženijih slobodnih igrača na tržištu i Denver se nalazi u ozbiljnom problemu zbog toga što je izjednačavanjem Oklahomine ponude za Spensera Džonsa ušao u drugi nivo poreza na luksuz. I sad svaki ugovor koji i želi da produži samo dodaje ulje na vatru koja se već razbuktala.
Mnogo je bitno i to što Nagetsi sada, kada su u “second apron” mogu samo da razmišljaju o “sign-and-trade” varijanti u kojoj za Votsona ne mogu da dobiju nijednog igrača, već samo pikove. Jer, to je jedan od limita sa kojim se suočava svaki klub koji uđe u drugi nivo poreza na luksuz.
Američki novinari već spekulišu da je Denver ušao u aktivne pregovore sa Milvokijem oko Votsona. Nije tajna da Baksi ozbiljno žele momka koji je samo jednu godinu proveo na UCLA, uz još Atlantu i Kliperse. Ranije je bilo pomena da Nagetsi za Votsona žele dva pika prve runde.
Deluje da od šampionskih ambicija Denvera neće biti ništa...