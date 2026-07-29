Dogovor na Stamfordu: Prvi veteran potpisuje do 2028, drugi pred vratima

Ovaj potez predstavlja deo velike rekonstrukcije koju predvodi novi šef struke Ćabi Alonso. Nakon razočaravajuće sezone u kojoj je Čelsi završio tek na 10. mestu i bez trofeja, suvlasnik kluba Bedad Egbali priznao je da su neophodne promene u timu, ali u smislu dovođenja novi mladih zvezda, već igrača koji u nogama imaju više stotina premijerligaških nastupa.

Dolazak iskusnih igrača direktan je odgovor na nedostatak liderstva na terenu, za koji se veruje da ih je sprečavao da se bore za najveće trofeje. U skladu sa Alonsovom vizijom, Čelsi je poslao ponudu od 9.500.000 evra za vezistu Sanderlenda Granita Džaku (34), sa kojim je španski stručnjak sarađivao u Leverkuzenu i osvojio titulu u Bundesligi 2024. godine. Ipak, Crne mačke su odbile tu ponudu i stavile do znanja da švajcarski reprezentativac nije na prodaju. Sa druge strane, Čelsi je u odmaklim pregovorima oko angažovanja iskusnog veziste Brentforda Džordana Hendersona (36), koji bi trebalo da bude naredna kupovina na Stamfordu.

Dolaskom Velbeka, koji ima 400 nastupa u elitnom rangu engleskog fudbala i 90 postignutih golova, Čelsi sada ima čak šestoricu igrača u napadu. Navodno, Pavci planiraju da grade ofanzivnu liniju oko Velbeka i Žoaa Pedra, dok su ostali napadači slobodni u izboru nove sredine. Prema navodima ostrvskih medija, Nikolas Džekson, Liam Delap i Mark Guju mogli bi da napuste klub u potrazi za minutažom, ostaje da se vidi da li putem pozajmice ili definitivnog transfera.