Meč u španskoj prestonici počeo je loše za Kraljevski klub, ali sjajno za našeg kladioca. Iskusni hrvatski internacionalac Ivan Perišić doneo je vođstvo PSV-u sa bele tačke u 32. minutu. No, u nastavku nastala je rapsodija domaćih koji su sa pet pogodaka doneli traženi prelaz. Golovima je obilovao i meč na Ajbroksu na kom su gosti na odmor otišli takođe sa 1:0 (čak je i pogodak pao u slično vreme - u 31. minutu), ali je u drugom poluvremenu sve došlo na svoje mesto (mada uz nešto više drame).

Očigledno je da ne mora svaki utorak da bude baksuzan, barem za one koji se ne boje da rizikuju.

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