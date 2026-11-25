Šuterska rapsodija američkog košarkaša viđena je u drugom poluvremenu meča u Blaugrani, gde je Fenerbahče posle velike borbe i drame savladao Barselonu (83:77), u utakmici 14. kola Evrolige. Ševon Šilds obeležio je evroligaški derbi, verovatno i čitavo kolo uz Najdžela Hejsa Dejvisa, pošto je ubacio sedam trojki u drugom poluvremenu i doneo pobedu istanbulskom velikanu.

Nije mogao da nađe ritam u šutu spolja u prvom delu, ali je zato u drugom cepao mrežicu kao od šale. Otvorene trojke, iz driblinga, preko rivala... Gotovo sve je ulazilo što je iskusni košarkaš bacio ka košu, a na kraju je i sa linije za slobodna bacanja overio pobedu, kada je iznudio faul dok lopta nije bila izvedena i pogodio taj jedan penal za četiri poena viška na tri sekunde do kraja.