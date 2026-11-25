Evroliga ima svog Lerija Birda
Vreme čitanja: 3min | sre. 25.11.26. | 09:31
Šarunas Jasikevičijus pohvalio sjajnog Ševona Šildsa posle vrhunske partije
Šuterska rapsodija američkog košarkaša viđena je u drugom poluvremenu meča u Blaugrani, gde je Fenerbahče posle velike borbe i drame savladao Barselonu (83:77), u utakmici 14. kola Evrolige. Ševon Šilds obeležio je evroligaški derbi, verovatno i čitavo kolo uz Najdžela Hejsa Dejvisa, pošto je ubacio sedam trojki u drugom poluvremenu i doneo pobedu istanbulskom velikanu.
Nije mogao da nađe ritam u šutu spolja u prvom delu, ali je zato u drugom cepao mrežicu kao od šale. Otvorene trojke, iz driblinga, preko rivala... Gotovo sve je ulazilo što je iskusni košarkaš bacio ka košu, a na kraju je i sa linije za slobodna bacanja overio pobedu, kada je iznudio faul dok lopta nije bila izvedena i pogodio taj jedan penal za četiri poena viška na tri sekunde do kraja.
Izabrane vesti
Utakmicu je završio sa 26 poena (7/12 za tri), šest skokova i dve ukradene lopte, što mu je od trenera donelo zanimljivo poređenje – igrao je kao Leri Bird.
"Verovatno je Ševon imao jedno od onih večeri kada god da šutne, zna da će lopta proći kroz obruč. Kada pogledate šta je radio u odbrani tokom poslednja dva meseca, jasno je da uvek čuva najboljeg protivničkog igrača. Nekada su to igrači na pozicijama dva i tri, nekada na poziciji četiri... Danas je na terenu izgledao kao Leri Bird. To će biti sutrašnji naslovi", rekao je Jasikevičijus posle meča za klupsku televiziju.
Litvanski trener osvrnuo se i na zdravstvene probleme u ekipi.
"Moram da istaknem koliko je farmaceutska industrija, odnosno sektor apoteka, imao posla sa nama tokom poslednjih pet dana i koliko nam je pomogao. Zaista smo imali mnogo potreba i posla za njih. Verovatno smo za ovih pet dana sami uspeli da pokrenemo čitav taj sektor u Turskoj", našalio se popularni Šaras.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Zadovoljan je zalaganjem tokom čitavog meča u Barseloni.
"Kada je reč o utakmici, mislim da je naša borbenost bila prisutna tokom čitavog susreta. Smatram da smo dobro igrali od samog početka, ali su izgubljene lopte u prvom poluvremenu imale veliki uticaj. Ako se dobro sećam, imali smo 11 izgubljenih lopti, iz kojih je protivnik postigao 15 ili 16 poena. Igrali smo dobro, ali su nas te greške sprečavale da to pokažemo u potpunosti".
Onda je došlo drugo poluvreme i odlični Šilds, ali i Šejn Larkin uz njega.
"U drugom poluvremenu bili smo sigurniji i uravnoteženiji u igri. Posebno smo dobro izgledali u odbrani, Barselonu smo ograničili na 32 poena, a reč je o ekipi koja ima veoma kvalitetan napad. To je zaista bilo dobro. U napadu smo pronašli Ševona i Šejna, koji su odigrali sjajne utakmice. Sada imamo četiri dana tokom kojih igrači mogu da se odmore, oporave od bolesti i ponovo budu na svom nivou. Posebno će značiti odmor onima koji su imali veliku minutažu u drugom poluvremenu", zaključio je.
Fenerbahčeu je ovo bila tek druga pobeda u gostima ove sezone u elitnom takmičenju, dok su sada na 9-5 i nastavljaju da se penju ka vrhu. Barselona je posle tri uzastopna poraza kod kuće - od Pariza, Crvene zvezde i Fenerbahčea - pala na 8-6 i osmu poziciju.
EVROLIGA, 14. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u znaku MOZZART RELAX ***
Utorak:
Bešiktaš - Pariz 88:76
/Roden 21 - Voker 24/
Crvena zvezda - Virtus Bolonja 84:108
/Moneke 20 - Edvards 15/
Bajern Minhen - Makabi Tel Aviv 79:87
/Bečamp, Vašington 13 - Sorkin 17/
Valensija - Panatinaikos 83:86
/Šorts 15 - Grant 14/
Asvel - Olimpija Milano 91:95
/Vašington 19 - Rajt 29/
Barselona - Fenerbahče 77:83
/Umude 18 - Šilds 26/
Sreda:
17.00: (1,35) Dubai (16,0) Partizan Mozzart Bet (3,70)
20.15: (1,30) Olimpijakos (17,0) Hapoel Tel Aviv (4,10)
20.30: (2,10) Baskonija (15,0) Anadolu Efes (1,90)
20.45: (1,30) Real Madrid (17,0) Žalgiris (4,10)
*** Kvote su podložne promenama