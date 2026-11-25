Gvardiola: Bilo mi je vrlo neprijatno zbog Italije... Ali shvatio sam - moram da stanem
Vreme čitanja: 3min | sre. 25.11.26. | 09:35
"Da su me pozvali dve godine ranije, verovatno bih rekao da", poručio čuveni katalonski stručnjak
Pre nego što je letos po drugi put angažovala Roberta Mančinija (61) za selektora, Italija je imala želju da na svojoj klupi vidi Pepa Gvardiolu (55). Španski trener i jedan od najvećih stručnjaka u ovom veku, nekoliko meseci kasnije priznao je da je imao otvoreni poziv Azura, nagovestivši da bi u budućnosti mogao da vodi neku od reprezentacija.
U intervjuu za 'Romario TV' on je prvi put pričao o kontaktu sa Italijanskim fudbalskim savezom i objasnio zbog čega je odbio ponudu. Posle deset godina provedenih na klupi Mančester sitija, kako je kazao, bio mu je neophodan odmor.
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Bila je to decenija ispunjena trofejima. Od dolaska na Etihad 2016. godine, katalonski strateg osvojio je šest titula Premijer lige, tri FA kupa i Ligu šampiona. Intenzitet rada i konstantan ritam utakmica ostavili su traga, pa je odlučio da napravi dužu pauzu. Ne kraću od godinu dana.
Pošto se treći put zaredom nije kvalifikovala na Svetsko prvenstvo, Fudbalski savez Italije postavio je letos Paola Maldinija i Leonarda za glavnokomandujuće u sportskom sektoru. Upravo taj tandem pregovarao je sa Gvardiolom oko angažmana...
"Ovo je prvi put da pričam o tome... Da, istina je, razgovarao sam sa njima. I bilo mi je vrlo neprijatno da kažem 'ne' Italiji - zemlji sa takvom fudbalskom tradicijom", izjavio je Pep. "Bila bi to jedna od najvećih časti u mojoj karijeri, međutim shvatio sam da moram da stanem. Da su me pozvali dve godine ranije, verovatno bih rekao da. Razgovore sam prihvatio samo jer su me pozvali Paolo Maldini i Leonardo, ljudi koje izuzetno cenim i volim. Kažem, došao je bio trenutak u kojem sam morao da napravim pauzu. Samo to je razlog. Želeo sam malo vremena za sebe. Posle 18 godina trenerskog rada, uz utakmice na svaka tri dana, nedelju za nedeljom, dođe trenutak kada morate da odahnete”, objasnio je Gvardiola u emisiji svog nekadašnjeg saigrača iz Barselone, Romarija.
Italija je na kraju izabrala Mančinija, a Maldini i Leonardo su napustili Savez, nezadovoljni pošto nije prihvaćen njihov drugi 'tip' za selektora - Andrea Pirlo.
Što se Pepa Gvardiole tiče, on ne isključuje mogućnost da jednog dana sedne na klupu nekog nacionalnog tima. Kada - nije precizirao.
"Ne znam gde bih mogao da nastavim karijeru, ali ako postoji tim koji nikada nisam vodio, a koji bih voleo da preuzmem, onda je to definitivno neka od reprezentacija. To bi bio moj sledeći korak”.
Pre nekoliko dana pojavile su se spekulacije da je Katalonac meta Fudbalskog saveza Sjedinjenih Američkih Država, koji je u potrazi za novim selektorom nakon odlaska Maurisija Poketina u Mančester junajted.
"Sve se kreće u pravom smeru. Mislim da bi Pep svakako trebalo da prihvati poziv ukoliko ga dobije", izjavio je Argentinac na oproštajnoj konferenciji za medije. "Neka dođe, jer će ovde zateći zaista dobre ljude i kvalitetne igrače. Oni mogu da se uklope u njegov stil. Tu je i Nacionalni centar za trening, koji ranije nije postojao. Postoje zaista svi uslovi za kvalitetan rad i dalji razvoj”.
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Još tokom jula, kada je Italija pokušavala da ga privoli da preuzme nacionalni tim, izvori ESPN-a potvrdili su da je Gvardiola zainteresovan za rad sa nekom reprezentacijom, ali nisu mogli da preciziraju o kojim selekcijama je reč. Prema tadašnjim navodima, interesovanje su pokazale Holandija, koja je potom angažovala Ćavija, kao i Engleska, koju predvodi Tomas Tuhel.
Gvardiola zasad ne razmišlja previše o povratku...
"Iskreno, ne znam. Zaista ne znam. Trenutno mi je dobro ovako. Ako se jednog dana vratim, biće to zato što mi tako bude govorila intuicija i zato što me neko bude snažno želeo. Samo u tom slučaju ću se vratiti. Iza mene je mnogo godina rada i ogroman broj utakmica. I dalje me ispunjava samo odmor".