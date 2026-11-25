Bila je to decenija ispunjena trofejima. Od dolaska na Etihad 2016. godine, katalonski strateg osvojio je šest titula Premijer lige, tri FA kupa i Ligu šampiona. Intenzitet rada i konstantan ritam utakmica ostavili su traga, pa je odlučio da napravi dužu pauzu. Ne kraću od godinu dana.

Pošto se treći put zaredom nije kvalifikovala na Svetsko prvenstvo, Fudbalski savez Italije postavio je letos Paola Maldinija i Leonarda za glavnokomandujuće u sportskom sektoru. Upravo taj tandem pregovarao je sa Gvardiolom oko angažmana...

"Ovo je prvi put da pričam o tome... Da, istina je, razgovarao sam sa njima. I bilo mi je vrlo neprijatno da kažem 'ne' Italiji - zemlji sa takvom fudbalskom tradicijom", izjavio je Pep. "Bila bi to jedna od najvećih časti u mojoj karijeri, međutim shvatio sam da moram da stanem. Da su me pozvali dve godine ranije, verovatno bih rekao da. Razgovore sam prihvatio samo jer su me pozvali Paolo Maldini i Leonardo, ljudi koje izuzetno cenim i volim. Kažem, došao je bio trenutak u kojem sam morao da napravim pauzu. Samo to je razlog. Želeo sam malo vremena za sebe. Posle 18 godina trenerskog rada, uz utakmice na svaka tri dana, nedelju za nedeljom, dođe trenutak kada morate da odahnete”, objasnio je Gvardiola u emisiji svog nekadašnjeg saigrača iz Barselone, Romarija.

Italija je na kraju izabrala Mančinija, a Maldini i Leonardo su napustili Savez, nezadovoljni pošto nije prihvaćen njihov drugi 'tip' za selektora - Andrea Pirlo.