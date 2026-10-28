LUDI TIKET (-), sreda, 2.810.274 dinara: Liberecu, ma gde će ti duša!
Vreme čitanja: 2min | sre. 28.10.26. | 08:43
Igrač iz Ćuprije doživeo je nervni slom zbog minimalca iz Češke, ali Mozzart vadi njegovu fleku, i isplaćuje mu 100.000 dinara u kešu
Slot klub u Ćupriji bio je mesto gde je sastavljen ovaj brutalan tiket sa čak 14 parova i ukupnom kvotom od 2.007,34. Jedan strastveni majstor sportskog klađenja gađao je izuzetno specifičnu i dinamičnu igru: da će u oba poluvremena pasti između jednog i tri gola (1-3I & 1-3II). Sa uplaćenih 1.000 dinara, potencijalni dobitak iznosio je neverovatnih 2.810.274 dinara, a strategija je prošetala tiket kroz celu Evropu – od Slovenije i Češke, preko nemačkog Kupa i Engleske, pa sve do španskog Kupa i italijanske Serije A.
Bet analiza pokazuje koliko je zapravo teško proći ovakav sistem, jer igra „1 do 3 gola u oba poluvremena“ zahteva apsolutni balans na terenu. Dok su Rominih 4:2 protiv Kaljarija i Dortmundovih 3:2 protiv Bremena doneli rutinski prolaz, prava drama odigrala se na meču Češkog kupa između Libereca i Teplica. Utakmica je završena rezultatom 1:0, ali sa 1:0 već u prvom poluvremenu, što znači da je drugo poluvreme ostalo na nuli (0:0). Taj jedan jedini gol koji je nedostajao u drugih 45 minuta u Češkoj bio je jedini promašaj na celom tiketu, srušivši san o milionskom dobitku.
Izabrane vesti
Ipak, u ovoj sportskoj tragediji dogodio se fantastičan preokret zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Iako je Liberec „pocrveneo“ na tiketu, preostalih 13 pogođenih parova i ogromna ukupna kvota aktivirali su ovo sjajno pravilo koje igračima pruža drugu šansu. Umesto da iz objekta izađe praznih ruku, ovaj Ćupričanin je zahvaljujući ovom benefitu ostvario isplatu od fantastičnih 100.000 dinara! Ovaj tiket je najbolji dokaz da se hrabrost i dobra analiza isplate, čak i kada vas u sekundi pogodi onaj čuveni maler.
TIKET POGELDAJ OVDE
U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.