LUDI TIKET (-), sreda, 2.810.274 dinara: Liberecu, ma gde će ti duša!

Slot klub u Ćupriji bio je mesto gde je sastavljen ovaj brutalan tiket sa čak 14 parova i ukupnom kvotom od 2.007,34. Jedan strastveni majstor sportskog klađenja gađao je izuzetno specifičnu i dinamičnu igru: da će u oba poluvremena pasti između jednog i tri gola (1-3I & 1-3II). Sa uplaćenih 1.000 dinara, potencijalni dobitak iznosio je neverovatnih 2.810.274 dinara, a strategija je prošetala tiket kroz celu Evropu – od Slovenije i Češke, preko nemačkog Kupa i Engleske, pa sve do španskog Kupa i italijanske Serije A.

Bet analiza pokazuje koliko je zapravo teško proći ovakav sistem, jer igra „1 do 3 gola u oba poluvremena“ zahteva apsolutni balans na terenu. Dok su Rominih 4:2 protiv Kaljarija i Dortmundovih 3:2 protiv Bremena doneli rutinski prolaz, prava drama odigrala se na meču Češkog kupa između Libereca i Teplica. Utakmica je završena rezultatom 1:0, ali sa 1:0 već u prvom poluvremenu, što znači da je drugo poluvreme ostalo na nuli (0:0). Taj jedan jedini gol koji je nedostajao u drugih 45 minuta u Češkoj bio je jedini promašaj na celom tiketu, srušivši san o milionskom dobitku.