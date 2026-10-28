Dokle više ove povrede? Edvards dva meseca na pauzi, još bi mogao da ostane bez 300.000.000 dolara

Zbog ove loše vesti, Minesota Timbervulvsi suočavaju se sa velikim izazovom, jer će morati da igraju bez svoje glavne zvezde. Edvards je bio pokretačka snaga Minesote na početku sezone, u kojoj je ekipa zabeležila tri pobede i jedan poraz. U proseku je beležio 33,3 poena, 4,8 skokova i 3,5 asistencija po utakmici. Edvards je u ponedeljak uveče postigao čak 47 poena u gostujućem porazu od Klivlend Kavalirsa. Upravo na toj utakmici prvi put se našao na spisku povređenih Timbervulvsa zbog problema sa desnim kolenom, ali umesto da odmori, odlučio je da. To ga je maltene koštalo operacije.

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Edvards već ima istoriju problema sa kolenima. Prošle sezone propustio je devet od poslednje 22 utakmice Timbervulvsa u regularnom delu sezone kako bi kontrolisao simptome takozvanog trkačkog kolena na istoj, desnoj nozi. Kasnije je tokom NBA plej-ofa 2026. godine doživeo hiperekstenziju levog kolena.

Moglo bi ovo da ga košta 300.000.0000 dolara. Ukoliko Edvards zbog ove povrede ne odigra 65 utakmica, neće imati pravo da bude izabran u jednu od najboljih petorki, što znači automatski da neće moći da produži ugovor i dobije supermaks od 300.000 dolara, navodi Bobi Marks sa ESPN-a. Njegov trenutni ugovor važi do 2029. godine, ali ako bi narednog leta potpisao produženje bez izbora u jednu od najboljih petorki, mogao bi da dobije znatno manji ugovor.

Sve se nekako pogodilo u nevreme za Vukove.