Igrači Junajteda su otupeli! Runi i Skols bljuju vatru, Bruno na udaru: Neoprostivo, idi u Saudijsku Arabiju

Uporedio je i vreme kad je on igrao za Junajted, sa ovim...

"Mogao sam da postignem gol, imao sam kvalitet za bilo šta, ali kada me nije išlo, trčao sam i davao sve od sebe za tim. Ovi igrači to ne rade. Voleo bih da uđem u tu svlačionicu, da uđem unutra i kažem im: ‘Šta, je*ote, svi vi radite? Kakve su to partije koje pružate? Mislite li da zaslužujete da nosite ovaj dres?", pita se čuveni Englez.

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Jedna od jačih stvari koju je izjavio, to je poruka Majklu Keriku da igračima "ubaci vatromet u zadnjicu".

"Gledamo igrače koji su potpuno otupeli, koji deluju kao da nemaju nikakve emocije i kao da ih nije briga. Možda je nekima ipak stalo. Ima tu i nekoliko dobrih momaka koje ostali vuku nadole. Gledati ovo je toliko frustrirajuće. Ovo je, u najboljem slučaju, ekipa za sredinu tabele. Ali, ako pogledate sve timove iz sredine tabele, šta oni rade? Njihovi igrači naporno rade, trče, uklizavaju i bore se. Stalno to ponavljam, moramo da se vratimo osnovama. Ovi igrači misle da su bolji nego što zaista jesu".

Pojačanja nisu bila baš blistava.

"Zavaravate se ako mislite da su trojica igrača u napadu dovoljno dobri. Želeli su igrače iz Premijer lige i doveli su momke iz Vulverhemptona i Brentforda, koji su tamo dobro igrali. Ali ako mislite da će ta pojačanja podići ovaj tim Mančester junajteda na viši nivo, onda živite u svetu mašte", zaključio je Runi.