Igrači Junajteda su otupeli! Runi i Skols bljuju vatru, Bruno na udaru: Neoprostivo, idi u Saudijsku Arabiju
Vreme čitanja: 3min | sre. 28.10.26. | 09:18
Kada žive legende Mančester junajteda pričaju, svi ćute i slušaju
Menadžer junajteda Majkl Kerik, možda je trenutno najomraženiji čovek u Mančesteru. Engleski velikan ne može da se sastavi, nikako ne može da izađe iz mulja i bole oči kada gledate čuveni klub iz industrijskog grada. Zato svi hoće da vide leđa trenutnom šefu stručnog štaba, pa čak i žive legende Mančester Junajteda, poput Pola Skolsa i Vejna Runija, koji imaju šta da kažu na temu bivšeg saigrača, navijača i trenutnog stanja generalno celog kluba.
Međutim, nije im Majkl Kerik glavni trn u oku, nego igrači! Vejn Runi je bio baš ljut na fudbalere Junajteda, što je u podkastu "Stick to United" i rekao.
"Igrači nemaju nikakav argument kojim mogu da se opravdaju. Ono što nije pošteno jesu partije koje pružaju. Gledao sam navijače i na njihovim licima mogao sam da vidim bol i bes dok ti igrači hodaju po fudbalskom terenu. Vidite Lisandra Martinesa kada ga je Rajan zaobišao - oni uopšte ne stižu do lopte. To je toliko frustrirajuće", kaže Runi.
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Uporedio je i vreme kad je on igrao za Junajted, sa ovim...
"Mogao sam da postignem gol, imao sam kvalitet za bilo šta, ali kada me nije išlo, trčao sam i davao sve od sebe za tim. Ovi igrači to ne rade. Voleo bih da uđem u tu svlačionicu, da uđem unutra i kažem im: ‘Šta, je*ote, svi vi radite? Kakve su to partije koje pružate? Mislite li da zaslužujete da nosite ovaj dres?", pita se čuveni Englez.
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Jedna od jačih stvari koju je izjavio, to je poruka Majklu Keriku da igračima "ubaci vatromet u zadnjicu".
"Gledamo igrače koji su potpuno otupeli, koji deluju kao da nemaju nikakve emocije i kao da ih nije briga. Možda je nekima ipak stalo. Ima tu i nekoliko dobrih momaka koje ostali vuku nadole. Gledati ovo je toliko frustrirajuće. Ovo je, u najboljem slučaju, ekipa za sredinu tabele. Ali, ako pogledate sve timove iz sredine tabele, šta oni rade? Njihovi igrači naporno rade, trče, uklizavaju i bore se. Stalno to ponavljam, moramo da se vratimo osnovama. Ovi igrači misle da su bolji nego što zaista jesu".
Pojačanja nisu bila baš blistava.
"Zavaravate se ako mislite da su trojica igrača u napadu dovoljno dobri. Želeli su igrače iz Premijer lige i doveli su momke iz Vulverhemptona i Brentforda, koji su tamo dobro igrali. Ali ako mislite da će ta pojačanja podići ovaj tim Mančester junajteda na viši nivo, onda živite u svetu mašte", zaključio je Runi.
Kada smo prešli Runija, da čujemo šta kaže Pol Skols, koji napada kapitena ekipe.
"Mislim da je ono što je Bruno Fernandeš rekao prošle nedelje neoprostivo. Kako bilo koji tim u koji ode može da mu veruje da će biti kapiten nakon ovoga? Mislim da bi verovatno trebalo da se skloni iz evropskog fudbala i jednostavno ode u Saudijsku Arabiju, samo da se skloni s puta. Ne mislim da bilo koji trener ili član stručnog štaba može da mu veruje nakon ovoga", rekao je Skols u podkastu "The Good, The Bad & The Football".
Dobio je Bruno "po ušima" i od Nikija Bata.
"Hvalimo ga zbog njegovih sposobnosti. On je bio jedini igrač u poslednjih 12 ili 13 godina koji je govorio: ‘Znam šta znači igrati za ovaj fudbalski klub. Dovoljno sam dobar da igram fudbal, preuzeću odgovornost na svoja pleća i vodiću ovaj tim. Postizaću golove. Stvaraću prilike. Ne odlazim. Ostajem. Boriću se. A onda je jednim intervjuom uništio sve što je izgradio. Glupo", kaže Bat.
Nije ni levi bek Luk Šo dobro prošao.
"Luk Šo uvek nešto kaže, a to predstavlja kritiku na račun stručnog štaba i menadžera. Kada bi jedan od vaših igrača rekao tako nešto, pomislili biste da to zaista nije u redu i pozvali biste ga na razgovor u ponedeljak ujutru. Takvi komentari nisu samo pitanje poštovanja, već predstavljaju i kritiku menadžera i stručnog štaba. Da smo mi kao igrači rekli nešto slično o ser Aleksu Fergusonu, na primer da nismo bili dobro pripremljeni, odmah bi nas pozvao na razgovor i verovatno bi nas prozvao pred celim timom", zaključio je Skols.