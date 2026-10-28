Nemojte da ljutite Željka Obradovića
Vreme čitanja: 2min | sre. 28.10.26. | 08:36
Trener Panatinaikosa kaže da centar ne dolazi
Nije bilo baš prijatno za Panatinaikos na domaćem parketu protiv Olimpije Milano. Držao se dobro italijanski velikan, mučio i mučio glavnog favorita za osvajanje Evrolige, ali kada je bilo najpotrebnije, pojavio se i jedan od najboljih igrača elitnog takmičenja, Kendrik Nan. Polaganjem je maltene rešio utakmicu, iako je posle Olimpija imala situaciju da trojkom dođe do izjednačenja na sekund, dva do kraja, što nije uspela i atinski zeleni slavili su 80:75.
Posle utakmice, glavna priča je bila da li možda Panatinaikos planira da dovede novog centra, pošto je sada Matijas Lesor kao glavna petica i igra sam protiv svih jer maltene nema zamenu. Koga bolje pitati nego Željka Obradovića, da li se traži pojačanje.
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Na konferenciji za medije posle utakmice, Obradović je upitan da li klub namerava da angažuje novog centra.
"Dobro je što ljudi imaju mišljenja. Jer, ovde unutra, ne znam koliko ima ljudi, 18.000, i svako ima svoje mišljenje. Neko me je postavio na ovo mesto da donosim odluke. Verujem timu koji imam. U sve igrače koji su večeras bili u sastavu, kao i u one koji nisu bili u sastavu. To je to", kaže Žoc.
Posle kratke pauze, Željko je naglasio da ne prati glasine i da se jednostavno priprema za narednu utakmicu.
"Veoma sam fokusiran na svoj posao. Ne čitam, ne gledam, nije me briga, jer imam mnogo toga da uradim kako bih pripremio ekipu za sledeću utakmicu. Ponekad mi ljudi priđu i daju mi neke informacije. Postoje imena za koja nikada u životu nisam čuo. Nikada! O njima ne mogu ni da razgovaram jer ne znam ko su ti igrači".
Baš je bio ljut na te priče.
"Da pokušavam nešto da objašnjavam u vezi s tim? To je život u kojem živimo. Društvene mreže, svi moraju nešto da napišu, da rade nešto, da imaju o čemu da pričaju. I to poštujem, nemam nikakav problem s tim", objasnio je.
Kako stvari stoje, centar ne dolazi...