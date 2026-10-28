Nemojte da ljutite Željka Obradovića

Na konferenciji za medije posle utakmice, Obradović je upitan da li klub namerava da angažuje novog centra.

"Dobro je što ljudi imaju mišljenja. Jer, ovde unutra, ne znam koliko ima ljudi, 18.000, i svako ima svoje mišljenje. Neko me je postavio na ovo mesto da donosim odluke. Verujem timu koji imam. U sve igrače koji su večeras bili u sastavu, kao i u one koji nisu bili u sastavu. To je to", kaže Žoc.

Posle kratke pauze, Željko je naglasio da ne prati glasine i da se jednostavno priprema za narednu utakmicu.

"Veoma sam fokusiran na svoj posao. Ne čitam, ne gledam, nije me briga, jer imam mnogo toga da uradim kako bih pripremio ekipu za sledeću utakmicu. Ponekad mi ljudi priđu i daju mi neke informacije. Postoje imena za koja nikada u životu nisam čuo. Nikada! O njima ne mogu ni da razgovaram jer ne znam ko su ti igrači".

Baš je bio ljut na te priče.

"Da pokušavam nešto da objašnjavam u vezi s tim? To je život u kojem živimo. Društvene mreže, svi moraju nešto da napišu, da rade nešto, da imaju o čemu da pričaju. I to poštujem, nemam nikakav problem s tim", objasnio je.

Kako stvari stoje, centar ne dolazi...