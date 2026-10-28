LUDI TIKET, sreda, 802.727 dinara: Kad predriblaš sudbinu i pokupiš bonus

Fudbalski sladokusac i majstor sportske prognoze uspeo je da spoji nespojivo i preko Mozzart onlajn aplikacije naplati neverovatnih 802.727 dinara na uloženih 5.000 dinara. Sa ukupnom kvotom od fantastičnih 145,95, ovaj lucidni igrač je nanizao osam parova i demonstrirao vrhunsko poznavanje evropskih fudbalskih liga. Ono što ovaj uspeh čini još impresivnijim jeste činjenica da je krajnji ishod uvećan zahvaljujući dodatnim benefitima platforme koji nagrađuju hrabre poteze kojih je na ovom listiću bilo na pretek.

Bet analiza ovog "ludog tiketa" otkriva neverovatan osećaj za golove i dinamiku mečeva u različitim rangovima takmičenja. Strategija je bila raznolika – od čistih dvojki na favorite u gostima poput Lacija protiv Sasuola (2:6), preko kombinacija konačnih ishoda i golova kao što su pobede Torina i Barneta uz 2+ igru na meču, pa sve do opreznijih duplih šansi (1X) na Slovence (Radomlje i Kopar) i švedski AIK. Najveća drama viđena je u Rimu, gde je uspešno pogođena jaka margina od 3+ na domaćina, pošto je Roma deklasirala Kaljari rezultatom 4:2 i tako savršeno zaokružila ovaj raznovrsni niz.