NAJAVA DANA (sreda, 28. oktobar): Partizan u Nišu, Zvezda u Ubu, a crno-beli košarkaši s Lionom
Vreme čitanja: 3min | sre. 28.10.26. | 07:59
Pogledajte kratku bet analizu najinteresantnijih mečeva u danu pred nama...
RADNIČKI NIŠ – PARTIZAN, 17.00
(Fudbal, Mozzart Bet Superliga Srbije)
Crno-beli na ovo tradicionalno neugodno gostovanje stižu pod ogromnim imperativom pobede i sa željom da pod vođstvom novog šefa stručnog štaba, Aleksandrom Stanojevićem prekinu seriju loših rezultata. Sa druge strane, Nišlije su poznate po tome što pred svojim navijačima pružaju maksimum, mada se trenutno nalaze na pretposlednjem, 13. mestu na tabeli.
Izabrane vesti
JEDINSTVO UB – CRVENA ZVEZDA, 19.00
(Fudbal, Mozzart Bet Kup Srbije)
Nedoumica oko favorita nema, a na Jedinstvu je samo da šapionu Srbije pruži dostojanstven otpor. Dakle, ekipa iz PLS-a ne može da gaji velike nade, a ono što se u kladilačkom smislu pamti, odnosi se na podatak da je na prethodna tri meča para dva puta dolazila 4+ igra, a jednom 3+, naravno uz pobede Crvene zvezde.
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MILAN – BOLONJA, 18.30
(Fudbal, Italija 1)
Milanski Rosoneri dočekuju Bolonju na San Siru u okviru devetog kola Serije A s namerom da nastave niz bez prvenstvenog poraza. Domaćin ulazi u susret sa četvrte pozicije u ulozi favorizovanog tima, dok se Bolonja bori za bodove u donjem delu tabele.
ĐENOVA – JUVENTUS, 20.45
(Fudbal, Italija 1)
Domaćin pod vođstvom De Rosija ulazi u meč sa željom da nastavi dobar ritam na domaćem terenu i pobegne iz opasne zone pri dnu tabele. Sa druge strane, Stara dama je osokoljena prvenstvenom pobedom u prošlom kolu, sa jasnom namerom da osvoji sva tri boda, i nastavi pohod ka vrhu tabele i produži tradiciju uspeha u međusobnim duelima.
MAN. SITI – BRAJTON, 20.30
(Fudbal, Liga kup Engleske)
Očekuje se taktičko kombinovanje i rotacija u oba tabora zbog zgusnutog kalendara, ali to ne bi trebalo da pokvari predstavu timova poznatih po otvorenom stilu igre i golovima. Iako Siti ima prednost domaćeg terena i status favorita za prolaz u četvrtfinale, gosti su već dokazali da poseduju kvalitet za vrlo jak otpor najjačim timovima.
FULAM – KRISTAL PALAS, 20.45
(Fudbal, Liga kup Engleske)
Na Krejven Kotidžu nas očekuje uzbudljiv susret u kojem domaći Kolibari ulaze u eliminacioni meč sa željom da pred svojim navijačima materijalizuju solidnu formu i obezbede plasman u narednu rundu takmičenja. Sa druge strane, rivali su u seriji od ;etiri me;a bez pobede, ukoliko ražunamo i Ligu Evrope, pa se očekuje da Kristal Palas igra zatvorenije.
LIVERPUL – ČELSI, 21.00
(Fudbal, Liga kup Engleske)
Liverpul u ovaj meč ulazi u sjajnoj formi sa četiri vezane pobede u svim takmičenjima pod dirigentskom palicom Andonija Iraole, dok se Čelsi pod vođstvom Alonsa muči sa konstantnošću, a dodatni udarac predstavlja im i suspenzija Kola Palmera. Na poslednja četiri meča para po difoltu je prolazila GG igra.
BAJERN MINHEN – MAGDENBURG, 20.45
(Fudbal, Kup Nemačke)
Bajern dočekuje drugoligaša Magdeburg na Alijanc areni, gde sa lakoćom dobija i mnogo jače timove. Bavarci pred svojim navijačima nose titulu apsolutnog favorita i žele da obezbede osminu finala bez mnogo drame, dok gosti u Minhen stižu potpuno rasterećeni i sa namerom da se ne obrukaju, za šta su sposobni jer sasvim solidno igraju u Cvajtoj.
LION – PARTIZAN MOZZART BET, 20.00 MOZZART RELAX
(Košarka, Evroliga)
Crno-beli pod vođstvom Đoana Penjaroje u ovaj meč ulaze sa skorom 4:3 i ogromnim samopouzdanjem nakon velikog trijumfa u večitom derbiju, dok je domaćin u ozbiljnoj krizi sa pet poraza iz sedam mečeva. Dodatni vetar u leđa za beogradski tim predstavlja i zvanična registracija novih američkih pojačanja, Antonija Rivsa i Roberta Frenksa.
BEŠIKTAŠ – OLIMPIJAKOS, 18.30 MOZZART RELAX
(Košarka, Evroliga)
Bešiktaš predvođen Dušanom Alimpijevićem traži izlaz iz krize protiv ranjenog grčkog giganta Olimpijakosa koji želi ekspresan iskupljenje za kiks u prošlom kolu. Iako domaćin na svom parketu uvek igra fanatično i na ivici faula, Grci poseduju daleko moćniji sastav, dužu klupu. Zbog ogromnog uloga i čvrstih bedema sa obe strane, očekuje se žestok rat u reketu i nešto sporiji ritam utakmice.