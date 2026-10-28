NAJAVA DANA (sreda, 28. oktobar): Partizan u Nišu, Zvezda u Ubu, a crno-beli košarkaši s Lionom

JEDINSTVO UB – CRVENA ZVEZDA, 19.00

(Fudbal, Mozzart Bet Kup Srbije)

Nedoumica oko favorita nema, a na Jedinstvu je samo da šapionu Srbije pruži dostojanstven otpor. Dakle, ekipa iz PLS-a ne može da gaji velike nade, a ono što se u kladilačkom smislu pamti, odnosi se na podatak da je na prethodna tri meča para dva puta dolazila 4+ igra, a jednom 3+, naravno uz pobede Crvene zvezde.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

MILAN – BOLONJA, 18.30

(Fudbal, Italija 1)

Milanski Rosoneri dočekuju Bolonju na San Siru u okviru devetog kola Serije A s namerom da nastave niz bez prvenstvenog poraza. Domaćin ulazi u susret sa četvrte pozicije u ulozi favorizovanog tima, dok se Bolonja bori za bodove u donjem delu tabele.

ĐENOVA – JUVENTUS, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Domaćin pod vođstvom De Rosija ulazi u meč sa željom da nastavi dobar ritam na domaćem terenu i pobegne iz opasne zone pri dnu tabele. Sa druge strane, Stara dama je osokoljena prvenstvenom pobedom u prošlom kolu, sa jasnom namerom da osvoji sva tri boda, i nastavi pohod ka vrhu tabele i produži tradiciju uspeha u međusobnim duelima.

MAN. SITI – BRAJTON, 20.30

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Očekuje se taktičko kombinovanje i rotacija u oba tabora zbog zgusnutog kalendara, ali to ne bi trebalo da pokvari predstavu timova poznatih po otvorenom stilu igre i golovima. Iako Siti ima prednost domaćeg terena i status favorita za prolaz u četvrtfinale, gosti su već dokazali da poseduju kvalitet za vrlo jak otpor najjačim timovima.

FULAM – KRISTAL PALAS, 20.45

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Na Krejven Kotidžu nas očekuje uzbudljiv susret u kojem domaći Kolibari ulaze u eliminacioni meč sa željom da pred svojim navijačima materijalizuju solidnu formu i obezbede plasman u narednu rundu takmičenja. Sa druge strane, rivali su u seriji od ;etiri me;a bez pobede, ukoliko ražunamo i Ligu Evrope, pa se očekuje da Kristal Palas igra zatvorenije.

LIVERPUL – ČELSI, 21.00

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Liverpul u ovaj meč ulazi u sjajnoj formi sa četiri vezane pobede u svim takmičenjima pod dirigentskom palicom Andonija Iraole, dok se Čelsi pod vođstvom Alonsa muči sa konstantnošću, a dodatni udarac predstavlja im i suspenzija Kola Palmera. Na poslednja četiri meča para po difoltu je prolazila GG igra.

BAJERN MINHEN – MAGDENBURG, 20.45

(Fudbal, Kup Nemačke)

Bajern dočekuje drugoligaša Magdeburg na Alijanc areni, gde sa lakoćom dobija i mnogo jače timove. Bavarci pred svojim navijačima nose titulu apsolutnog favorita i žele da obezbede osminu finala bez mnogo drame, dok gosti u Minhen stižu potpuno rasterećeni i sa namerom da se ne obrukaju, za šta su sposobni jer sasvim solidno igraju u Cvajtoj.

LION – PARTIZAN MOZZART BET, 20.00 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Crno-beli pod vođstvom Đoana Penjaroje u ovaj meč ulaze sa skorom 4:3 i ogromnim samopouzdanjem nakon velikog trijumfa u večitom derbiju, dok je domaćin u ozbiljnoj krizi sa pet poraza iz sedam mečeva. Dodatni vetar u leđa za beogradski tim predstavlja i zvanična registracija novih američkih pojačanja, Antonija Rivsa i Roberta Frenksa.

BEŠIKTAŠ – OLIMPIJAKOS, 18.30 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Bešiktaš predvođen Dušanom Alimpijevićem traži izlaz iz krize protiv ranjenog grčkog giganta Olimpijakosa koji želi ekspresan iskupljenje za kiks u prošlom kolu. Iako domaćin na svom parketu uvek igra fanatično i na ivici faula, Grci poseduju daleko moćniji sastav, dužu klupu. Zbog ogromnog uloga i čvrstih bedema sa obe strane, očekuje se žestok rat u reketu i nešto sporiji ritam utakmice.