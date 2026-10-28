Arteta pacifista: Nemam šta da zamerim igračima...
Vreme čitanja: 2min | sre. 28.10.26. | 09:04
Menadžer Arsenala izneo utiske posle ozbiljne bruke na Hajberi stadionu
Najveća fudbalska senzacija ove godine desila se u Liga kupu Engleske. Arsenal je došao u goste četvrtoligašu Flitvudu, po principu lako ćemo, a na kraju je otišao kući pognute glave jer je ispao na penale. Sve se to dešavalo na Hajberi sadionu , kao da simbolika ne može dovoljno da podeblja ovu nesreću, pa ostaje aktuelni šampion Engleske bez šanse za jedan trofej, a zna se koliko trofeji nedostaju u vitrini londonskog velikana i u CV-ju Mikela Artete.
Bilo kako bilo, pričaće se o ovome neko vreme, uvek će se baciti neka šala kako je Arsenal ispao u gradu od oko 20.000 stanovnika, možda se nekada i zaboravi, samo je pitanje hoće li španski trener preći preko ovoga. Da li je bačeno ovo takmičenje u vodu zarad višeg cilja ili su se stvarno obrukali neočekivano, sami zaključite. Da vidimo mi šta kaže Mikel Arteta.
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Posle utakmice, nije mnogo hteo da analizira, ali je rekao šta mu je na duši.
"Pre svega, čestitam Flitvudu na plasmanu u naredno kolo. Očigledno je da je ovo veoma tužan dan za nas. Nemam šta da zamerim igračima kada je reč o njihovom stavu, zalaganju i odlučnosti da odigraju utakmicu na način na koji je trebalo. Ipak, primili smo zaista loš gol na samom početku i tako im ulili određenu dozu samopouzdanja. Posle toga smo počeli da napadamo, stvarali smo mnogo prilika, imali veliki broj centaršuteva, udaraca i opasnih situacija, uključujući i čiste šanse koje nismo uspeli da iskoristimo. Ako na ovom nivou ne iskoristite svoje prilike, onda je to takmičenje u kojem nastupate i u kojem možete da ispadnete. Nema prostora za greške", kaže Španac.
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Šta dalje i ima li neke sramote?
"Sada moramo da prihvatimo ovaj poraz i da ga podnesemo. Ispali smo iz takmičenja i veoma smo tužni, kao i zbog svih ljudi koji su došli da gledaju utakmicu. Želeo sam da im podarim pobedu. Sada moramo da se oporavimo i pripremimo za utakmicu na Enfildu", zaključio je.
Utiske je izneo i kapiten, Martin Edegor.
"Veoma je frustrirajuće ispasti iz takmičenja. Očigledno je da naša igra nije bila na potrebnom nivou. Moramo da budemo mnogo, mnogo bolji nego što smo bili danas. Frustrirajuće je, ali čestitke Flitvudu. Već se okrećemo narednoj utakmici i želimo da se vratimo na pravi put", kaže Norvežanin.
Nema tuge i hvala navijačima.
"Ne možemo da se sažaljevamo nad sobom. Moramo da nastavimo dalje. Pred nama je velika utakmica za vikend, tako da sada možemo samo da se potrudimo da se vratimo na pravi put u toj utakmici. Ogromno hvala našim navijačima što su ponovo doputovali da nas podrže. Putovanje je dugo. Jednostavno, hvala im i izvinjavamo se zbog rezultata", zaključio je.