Arteta pacifista: Nemam šta da zamerim igračima...

Najveća fudbalska senzacija ove godine desila se u Liga kupu Engleske. Arsenal je došao u goste četvrtoligašu Flitvudu, po principu lako ćemo, a na kraju je otišao kući pognute glave jer je ispao na penale. Sve se to dešavalo na Hajberi sadionu , kao da simbolika ne može dovoljno da podeblja ovu nesreću, pa ostaje aktuelni šampion Engleske bez šanse za jedan trofej, a zna se koliko trofeji nedostaju u vitrini londonskog velikana i u CV-ju Mikela Artete.

Bilo kako bilo, pričaće se o ovome neko vreme, uvek će se baciti neka šala kako je Arsenal ispao u gradu od oko 20.000 stanovnika, možda se nekada i zaboravi, samo je pitanje hoće li španski trener preći preko ovoga. Da li je bačeno ovo takmičenje u vodu zarad višeg cilja ili su se stvarno obrukali neočekivano, sami zaključite. Da vidimo mi šta kaže Mikel Arteta.