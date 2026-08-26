U Rijerinom tefteru je 0:0, a u glavi zverska Zvezda

Zvezda mora da počne da uči da drži stvari pod kontrolom. Ono čega crveno-beli moraju da budu svesni, nakon beogradskih 3:0, jeste da nije baš sve bilo tako savršeno prošlog četvrtka. Crvena zvezda se dobrih pola sata tražila na terenu i u tom periodu imala sreće što je i protivnik bio u lošem psihološkom momentu, potpuno van forme i što je prestao da veruje idejama Martina Hiskija . Uprava češkog kluba je reagovala nakon revanša, smenila šefa struke i na njegovo mesto postavila Radoslava Kovača , koji je u prethodne dve godine igrao atraktivan i dinamičan fudbal sa Slovanom iz Libereca. To ga je preporučilo klubovima ozbiljnijih ambicija u Češkoj, pa ostaje da se vidi kako će se snaći na užarenoj klupi.

Rijera je sigurno svestan da je prednost koju njegov tim ima nenadoknadiva za protivnika, ali isto tako i da prihološki efekat neće biti isti ukoliko Viktorija sa postignutim golom ili dva unese nemir u njegove redove. Takve okolnosti bi predstavljale snažan udarac za samopouzdanje Zvezdinog tima u momentu kada je njegova izgradnja u punom jeku. „ U Češku idemo kao da je 0:0. Nikada se nisam pripremao za utakmicu čekajući, ne znam kako, žao mi je, ali ne znam. Tako da tamo idemo sa 0:0 i igramo na isti način. Da postignemo prvi, onda drugi, pa i treći gol. I ne zaboravite šta sam tražio od vas na poluvremenu. Kada ste umorni odmarajte se sa loptom, ne povlačenjem. Moj tim se ne povlači! Moj tim ima karakter da se brani napadajući. Kada ste umorni uzmite loptu i dodajte se, naterajte protivnika da trči” , poručio je Rijera u pomenutom govoru u svlačionici kada je igračima maltene obećao i da će ovaj tim izgledati kao zver kada se u potpunosti spremi i prihvati sve ideje novog stručnog štaba,

Češki klub je u ovom momentu u sličnoj situaciji u kojoj je Crvena zvezda bila nakon odlaska Dejana Stankovića, stim što je Rijera imao olakšavajuću okolnost jer nije morao da juri prednost protivnika, već je ekipu preuzeo nakon eliminacije od Hapoel Ber Ševe. U svakom slučaju, došao je trener koji će pokušati da napravi šok terapiju u timu, što Beograđane poziva na oprez.

„Lako je razumeti kada dođe do promene trenera. Novi trener Viktorije je prethodno radio u Liberecu. Mi ćemo sada analizirati kako je igrao Liberec, a ne Plzenj. Ne znam da li će on imati dovoljno vremena da implementira svoj sistem i natera ih da igraju tačno onako kako je igrao njegov bivši tim, ali ćemo mi svakako imati ideju šta nas čeka. Već smo igrali protiv Viktorije, poznajemo ekipu, a sada ćemo biti spremni i za stil njihovog novog šefa struke. Volim da kontrolišem obe opcije, da pazim na sve detalje i da pružim svojim igračima sve informacije koje su im potrebne da pročitaju igru“, prokomentarisao je Rijera smenu u protivničkom taboru.

Zvezdin šef struke će dobro izanalizirati protivnika i spremiti se za ono što krasi trenerski opus Radoslava Kovača, ali će se pre svega truditi da nastavi s implementacijom svog sistema igre. Na raspolaganju izvesno neće imati Jong Vu Seola, koji pakuje kofere za Augsburg, dok je upitnik iznad imena Muhameda Čama, koji je zaradio udarac u prvom meču, zbog čega nije trenirao pred meč sa Čukaričkim, pa ostaje da se vidi da li će se oporaviti do četvrtka. U svakom slučaju, Zvezda ima opcije da zameni i Seola i Čama, a nije isključeno da Rijera nagradi i nekog od igrača koji su ostavili najjači utisak protiv Čukaričkog, kao što su Handel, koji je igrao baš na Čamovom mestu, ili Učena, koji je bio vrlo dobar kao desni štoper.

Ipak, bez obzira na to ko bude na terenu, Zvezdin glavni adut u ovom trenutku je poverenje koje je počelo da se gradi između trenera, odnosno onoga što on traži od svog tima, i ekipe s druge strane. Zbog toga revanš u Plzenju za crveno-bele ima daleko veću važnost od same potvrde plasmana u Ligu Evrope.