Najava dana (sreda, 26. avgust): Večeras se prelama spisak kvalifikanata za Ligu šampiona

CELJE – SLOVAN BRATISLAVA, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Celje je pokazalo izuzetnu napadačku konstantnost, ali njihova odbrana redovno popušta, što potvrđuje podatak da je na sedam od njihovih devet ovosezonskih utakmica došlo GG. Sa druge strane, Slovan ima izrazito efikasan napad na gostovanjima, pa je posle 1:1 na prvom meču sve moguće.

LION – FENERBAHČE, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Istanbulski velikan ništa nije pokazao od kada je napravio ekipu za koju se pričalo da će biti strah i trepet. Nije vredela Fenerbahčeu ni atmosfera, ni pune tribine, ni to što su napunili tim nekadašnjim zvezdama i igračima koji su i dalje na vrhuncu moći kao odlični fudbaleri. Lion je izvukao 1:1 u gostima, što mu sada povećava šanse, tačno onoliko koliko uvećava pritisak u ušima Fenerbahčea.

VIKING – DIN. ZAGREB, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Imali su Modri 2:0 posle 10 minuta utakmice, Norvežane na konopcima i opustili su se… Viking se vratio u meč, izjednačio već do poluvremena i izborio remi koji mu daje za pravo da se nada istorijskom plasmanu u elitno takmičenje. Na njegovom veštačkom terenu u Stavarngeru će hrvatskom prvaku biti mnogo, mnogo teže.

RAPID – HARTS, 18.45

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Austrijski tim je veliki favorit na svom terenu u Beču, gde pred domaćom publikom želi da osigura evropsku jesen. Sa druge strane, Harts pod vođstvom novog Vutera Vrankena traži iznenađenje nakon što u prvom meču nije uspeo da odigra za konačnih 2.2, i ode sa aktivnim rezultatom na revanš.

REAL MADRID – SOSIJEDAD, 21.00

(Fudbal, Španija 1)

Tradicija potpuno favorizuje Real Madrid koji je dobio poslednja tri međusobna duela, uz postignuta makar bar dva gola. Ipak, kadrovski problemi i odsustvo Militaa, Asensija i Rodriga mogli bi da otežaju posao favoritu protiv defanzivno čvrstog rivala. Zbog toga se u prestonici očekuje tvrd meč gde bi odluka o pobedniku mogla da padne tek u drugom poluvremenu.

BRENTFORD – BARNLI, 20.45

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Brentford je dobro startovao u Engleskoj 3, dok Barnli za sobom u Čempionšipu ima remi sa Vest Hemom, plus poraz od VBA, Na oba meča je došla GG4+ igra. Ne uzimamo u obzir međusobne duele, jer je poslednji odigran još pere 10 godina. Umesto toga, a naspram forme moguća je neizvesna utakmica.

NJUKASL – VBA, 20.45

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Njukasl je premijerligašku sezonu započeo remijem sa Liverpulom, što je za ovaj klub posle posrtanja na jačim utakmicama sa priprema zaista dobar znak. VBA je osetio već dve pobede u Čempionšipu, pa će probati da izazove rivala koji svakako slovi za apsolutnog favorita na ovom meču.

TOTENHEM – ČARLTON, 20.45

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Totenhem je favorit nakon odličnih priprema i pobede nad Hofenhajmom (3:0), nakon koje je usledio poraz od Brentforda u Premijer ligi. Čarlton je sjajno startovao u Čempionšipu sa dve pobede (Darbi 2:1, Vest Hem 2:1), pa zbog njihove efikasne igre možemo očekivati meč sa dosta golova.

PRESTON – EVERTON, 21.00

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Preston je u krizi nakon dva startna poraza u Čempionšipu od Boltona (1:2) i Vulverhemptona (1:3). Everton želi čistu pobedu posle remija na prijateljskom meču sa Lilom (1:1), te pobede nad Kristal Palasom u prvom kolu Premijer lige. Apsolutno su sigurni u ulogu favorita protiv uzdrmanog domaćina.