Konačno neko posle Aleksisa i Vidala: Najskuplji u istoriji danske lige, Palas istresao 32.000.000
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 23:44
Midtjiland nadmašio sam sebe, prodao Čileanca u Premijer ligu za duplo veći novac nego dosadašnjeg klupskog rekordera Serlota
Kristal Palas je pronašao svoje pojačanje nakon što mu je propao posao sa Malikom Fofanom, ali je umesto utešne nagrade dobio čoveka koji je ispisao istoriju. Dario Osorio napušta Midtjiland i seli se u Premijerligaša za čak 28.000.000 evra fiksno, uz dodatnih 4.000.000 kroz bonuse, pa će ukupan posao, ukoliko se ispune sve klauzule, dostići ogromnih 32.000.000 evra.
Time je 22-godišnji Čileanac postao najskuplja prodaja u istoriji danskog fudbala, a Midtjiland je napravio posao kakav tamošnji fudbal ne pamti. Dosadašnji rekord držao je Kejleb Jirenkji, koji je ovog leta iz Nordsjelanda prešao u Koventri za 27.000.000 evra. Osorio je, dakle, već sa garantovanih 28.000.000 podigao lestvicu, dok bi maksimalnih 32.000.000 učinilo razliku još impresivnijom.
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Za Midtjiland je ovo ujedno i ubedljivo najskuplji izlazni transfer u istoriji kluba. Danski klub je prethodnih godina umeo da napravi ozbiljan novac na svojim igračima, ali niko nije uspeo da priđe Osoriovoj cifri. Aleksander Serlot je svojevremeno prodat za 16.000.000 evra, Aral Šimšir za 15.000.000, a Usman Diomande za 14.500.000. Sada je Osorio taj rekord gotovo udvostručio.
A koliko je transfer veliki za samog igrača najbolje govori podatak da će Osorio postati treći najskuplji Čileanac u istoriji, iza samo dvojice fudbalera koji su godinama bili neprikosnoveni na vrhu, Aleksisa Sančesa i Artura Vidala.
Čileanac je u Evropu stigao 2023. godine, kada je iz Universidad de Čilea prešao u Midtjiland, a dve i po godine kasnije napušta Dansku kao rekorder. Za to vreme profilisao se kao jedan od najzanimljivijih mladih ofanzivaca sa južnoameričkog kontinenta. Može da igra na oba krila, ali i kroz sredinu, a upravo su njegova tehnika, prodornost i napadački kvaliteti privukli pažnju klubova širom Evrope.
Palas je odlučio da se okrene Osoriju nakon što je ostao bez Fofane. Orlovi su dugo pokušavali da dovedu 21-godišnjeg Belgijanca iz Liona, ali je Fofana na kraju izabrao Sanderlend. Palas se zato okrenuo planu B, a ispostavilo se da je taj plan, istorijski transfer.
Osorio je u Midtjiland stigao kao veliki talenat iz Čilea, a sada odlazi kao igrač čija je cena oborila rekord čitave danske lige. Sa 22 godine dobio je priliku da pokaže šta može na najvećoj sceni, dok će Midtjiland zadovoljno trljati ruke zbog još jednog dokaza da njegov model razvoja i prodaje mladih fudbalera funkcioniše.
Ovo je rekord Danske i treće mesto na listi najskupljih Čileanaca. Nije loše za igrača koji je pre samo nekoliko godina stigao iz Universidad de Čilea. Posle Aleksisa Sančesa i Artura Vidala, Čile je dobio novo veliko ime na evropskoj fudbalskoj mapi. A Midtjiland je dobio rekord koji će neko vreme biti veoma teško srušiti.