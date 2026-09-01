Konačno neko posle Aleksisa i Vidala: Najskuplji u istoriji danske lige, Palas istresao 32.000.000

Za Midtjiland je ovo ujedno i ubedljivo najskuplji izlazni transfer u istoriji kluba. Danski klub je prethodnih godina umeo da napravi ozbiljan novac na svojim igračima, ali niko nije uspeo da priđe Osoriovoj cifri. Aleksander Serlot je svojevremeno prodat za 16.000.000 evra, Aral Šimšir za 15.000.000, a Usman Diomande za 14.500.000. Sada je Osorio taj rekord gotovo udvostručio.

A koliko je transfer veliki za samog igrača najbolje govori podatak da će Osorio postati treći najskuplji Čileanac u istoriji, iza samo dvojice fudbalera koji su godinama bili neprikosnoveni na vrhu, Aleksisa Sančesa i Artura Vidala.

Čileanac je u Evropu stigao 2023. godine, kada je iz Universidad de Čilea prešao u Midtjiland, a dve i po godine kasnije napušta Dansku kao rekorder. Za to vreme profilisao se kao jedan od najzanimljivijih mladih ofanzivaca sa južnoameričkog kontinenta. Može da igra na oba krila, ali i kroz sredinu, a upravo su njegova tehnika, prodornost i napadački kvaliteti privukli pažnju klubova širom Evrope.

Palas je odlučio da se okrene Osoriju nakon što je ostao bez Fofane. Orlovi su dugo pokušavali da dovedu 21-godišnjeg Belgijanca iz Liona, ali je Fofana na kraju izabrao Sanderlend. Palas se zato okrenuo planu B, a ispostavilo se da je taj plan, istorijski transfer.

Osorio je u Midtjiland stigao kao veliki talenat iz Čilea, a sada odlazi kao igrač čija je cena oborila rekord čitave danske lige. Sa 22 godine dobio je priliku da pokaže šta može na najvećoj sceni, dok će Midtjiland zadovoljno trljati ruke zbog još jednog dokaza da njegov model razvoja i prodaje mladih fudbalera funkcioniše.

Ovo je rekord Danske i treće mesto na listi najskupljih Čileanaca. Nije loše za igrača koji je pre samo nekoliko godina stigao iz Universidad de Čilea. Posle Aleksisa Sančesa i Artura Vidala, Čile je dobio novo veliko ime na evropskoj fudbalskoj mapi. A Midtjiland je dobio rekord koji će neko vreme biti veoma teško srušiti.