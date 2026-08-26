Rezzime jučerašnjeg dana (utorak): Na žilet od savršenstva

ZAOKRUŽENO

BODE GLIMT - NEC (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 3:0

Knedla u grlu tokom avgustovskih noći, bilo je i toga, a već dve godine ulazak u Ligu šampiona za Bode Glimt je rutina! Isprva nije išlo jednostavno, bilo je bolnih ispadanja. Takvo je bilo ono na Maksimiru kada su Josip Drmić i Petar Bočkaj u produžetku doneli zagrebačkom Dinamu plasman u Ligu šampiona. Možda i teže pala je norveškom klubu eliminacija od Crvene zvezde, jer u prvoj utakmici propuštena je prilika da srpskog predstavnika baci u nokdaun. Ali, sve to je prošlost, naučio je Bode Glimt šta je avgust, kako kroz kvalifikacije i pored NEC Najmehena protutnjao je do novog učešća u društvu najboljih – 3:0 (2:0).

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ŠEFILD VENZDEJ - VULVERHEMPTON (tip 2, kvota 1,58) - rezultat 0:2

Vulvsi žele da se vrate u Premijerligu i to jeste glavni cilj za ovu sezonu, ali se ne zanemaruju nadmetanja ni na ostalim frontovima. Vukovi su bez većih problema pobedili Šefild Venzdej u Liga kupu. Šta reći kada je Vulverhempton već u 3. minutu poveo zahvaljujući autogolu domaćina. Konačan rezultat je na isteku prvog poluvremena postavio Sahi Olagundžu.

AL ITIFAK - AL NASR (tip 2, kvota 1,25) - rezultat 2:3

Ono što je najvažnije za Al Nasr jeste da je sezona počela sa tri pobede iz isto toliko utakmica, mada mora da se kaže da nije sve bilo sjajno na gostovanju Al Itifaku. Gosti su vrlo rano dobili crveni karton, jer je put u svlačionicu već u 12. minut pokazan Bentu. Domaćin je ovo iskoristio i do poluvremena dva puta tresao mrežu. Međutim, Al Nasr je u nastavak ušao sa nekom potpuno drugom energijom. Gosti su za samo tri minuta izjednačili preko Sadija Manea i Al Amrija. Nastavio se pritisak Al Nasra, koji se isplatio u 90. minutu, jer je pogodak odluke postigao Sadio Mane.

DONKASTER - MIDLSBRO (tip 2, kvota 1,57) - rezultat 1:3

Midlsbro je nadigrao Donkaster u Liga kup i tako vratio samopouzdanje posle poraza od Blekburna u drugom kolu Čempionšipa. Nekadašnji premijerligaš je ovom izazovu odgovorio na najbolji mogući način i prilično rutinski slavio. Midlsbro je zatresao mrežu u prvom poluvremenu, a onda i u nastavku još dva puta. Domaćin je u nadoknadi stigao do počasnog gola, ali nije mogao ništa više od toga.

PLIMUT - KOVENTRI (tip 2, kvota 1,67) - rezultat 2:4

Davio je Plimunt premijerligaša do polovine drugog poluvremena, a onda je posrnuo. Ipak, mora domaćinu da se oda priznanje na velikoj borib protiv tima koji je ovog leta izdvojio za pojačanje 142.000.000 evra. Na kraju je presudila razlika u klasi i duža klupa.

BIRMINGEM - BRENTFORD (tip 2, kvota 1,90) - rezultat 1:6

Prevelika je razlika između Brentforda i Birmingema ne samo u platežnoj moći, vrednosti timova, već i u kvalitetu. Domaćin jeste klub koji fali Premijerligi, ali Brentford tamo igra i tp se vidi. Šest golova je spakovano bez većih problema i otišao u narednu rundu.

IPSVIČ - LESTER (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 3:1

Saša Lukić je pobedu ipsviča večeras gledao sa klupe, ali ono što je najbitnije za njegov tim jeste da je savladan Lester i da je obezbeđen plasman dalje u Liga kupu. Prvo poluvreme proteklo je bez pogodaka, a onda u nastavku rapsodija. Domaćin je poveo u 62. minutu, da bi gost izjednačio pet minuta kasnije. Na scenu je stupio Marselino Nunjez, koji je vratio prednost Ipsviču, a potom overio pobedu na početku sudijske nadoknade.

KEMBRIDŽ - MILVOL (tip 2, kvota 2,30) - rezultat 0:1

Milinimala, ali dovoljan Milvolu da eliniminiše Kembridž. Gosti su odigrali školski i pokazali jasnu razliku između tima koji je u višem i onog koji je u nižem rangu. Milvol je do prednosti došao već u 9. minutu, a posle toga se zatvorio i prošao u narednu fazu.

BARNSLI - KRU ( tip 1, kvota 1,77) - rezultat 3:2

Preživeo je nekako Barnsli okršaj sa Kruom i stigao do prve pobede u novoj sezoni. Ovaj trijumf jeste ostvaren u Liga kipu, ali ono što je najbitnije jeste da se trijumfovalo zbog samopouzdanja. Činilo se da će domaćin prilično rutinski savladati Kru, iako je gost rano poveo. Barnsi je od 29. do 38. postigao tri gola i nagovestio trijumf. Jeste da je Kru pogodio u 89. minutu, ali je Barnsli na kraju sačuvao živu glavu.



PRECRTANO

VOTFORD - PITERBORO (tip 1, kvota 1,67) - rezultat 1:5

Evo velikog iznenađenja u Liga kupu. Nije Votford klub kakav je nekad bio, ali je svakako bilo za očekivati da će proći Piterboro. Međutim, ne da ga nije prošao, već je primeo čak pet golova i to pred svojim navijačima. Zaista, sramotno izdanje domaćeg tima i poraz od kojeg će sigurno biti potrebno neko vreme da se svi u Votfordu oporave.